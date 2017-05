Buddyjska korespondencja

Zaczęło się wszystko w „NCz!” – kilka miesięcy temu, gdy mimochodem wspomniałem o Nichirenie: „Ten XIII-wieczny mnich uważał, że ktokolwiek nie chce przejść na

jego rodzaj buddyzmu, powinien zostać zabity”. Niedługo potem napisał do mnie Guy McCloskey, Senior Vice President and Publisher Soka Gakkai International – USA. Ze zdumieniem stwierdził, że „podobne poglądy wyrażał [wojujący ultraateista] Charles Kimball w swej pracy »Gdy religia staje się Złem« [»When Religion Becomes Evil«], ale rzadko [można je spotkać] gdziekolwiek indziej”.

McCloskey dalej pisał: „ucieszyłoby mnie, gdyby podał Pan źródła Pańskich stwierdzeń”. Ponieważ kilka osób z Polski również kontaktowało się ze mną na ten temat, publikuję moją odpowiedź: Szanowny Panie McCloskey, Dziękuję za list. Znam myśl Nichirena. Nawet

czytałem jeden tom „Pism Nichirena Daishonina” (Tokyo, Soka Gakai, 1999). Wydanie to

przygotowano dla niejapońskiego czytelnika. Zrozumiałe, że ominięto niektóre wojownicze wypowiedzi mnicha. Na przykład nie potrafi – łem znaleźć tam komentarza Nichirena na temat egzekucji mongolskich dyplomatów przez szogunat: „Szkoda, że odcięto głowy niewinnych

Mongołów, a zostawiono w spokoju kapłanów Nembutsu, Shingon, Zen i Ritsu, którzy są wrogami Japonii” (cyt. w R. H. P. Mason i J. G. Caiger, „A History of Japan” (Tokyo, Charles

E. Tuttle Company, 1972, str. 133). Owi kapłani naturalnie reprezentowali konkurencyjne sekty,na które Nichiren rzucił klątwę. Moja japońska rodzina mówiła, że jego pisma są uznawane za literackie arcydzieła. Jednak pełno w nich szowinistycznych i wojowniczych stwierdzeń. Jak podają Mason i Caiger, „przepowiedział klęski narodowi w sposób, który wskazuje, że był nacjonalistą i niesamowicie nietolerancyjnym buddystą. Podkreślał, że Japonia zostanie ukarana klęskami i mongolską inwazją, chyba że rząd zabroni wszystkich innych nauk buddystycznych oprócz jego własnych… Nichiren ponowił krytykę przedstawicieli władz oraz innych buddyjskich przywódców religijnych, jak tylko mógł… Jego umysł koncentrował się na mistycznej wizji, która zaczynała obejmować inne narody obok Japonii. Wierzył, że gdy [japoński] rząd i lud pójdą w jego ślady w jednomyślnym oddaniu się Lotus Sutra, jego kraj stanie się centrum odnowionego buddyzmu, który rozprzestrzeni się po całym świecie” (str. 133).

Historyk japoński Mikiso Hane argumentował, że „ruch Nichirena jest niezwykły pomiędzy

buddyjskimi sektami – szczególnie z powodu ekstremalnie dogmatycznego, nietolerancyjnego

oraz nacjonalistycznego charakteru swego twórcy. Nichiren nie tylko oznajmił: »Będę fundamentem Japonii«; on również wierzył, że Japonia jest niezwykłym i świętym krajem, centrum prawdziwej wiary – jego własnej sekty” („Modern Japan: A Historical Survey”, Boulder and London, Westview Press, 1986, str. 14-15).

Wiodący naukowiec Edwin O. Reischauer, absolwent Harvarda oraz Uniwersytetu Cesarskiego

w Tokio (Tohai), którego prace przepełnione są miłością dla japońskiej kultury i historii, doszedł do wniosku, że sekta Nichirena „różniła się radykalnie od nich swoim religijnym fanatyzmem, co było spuścizną po jej dynamicznym, lecz wojowniczym twórcy. Nichiren – odwrotnie niż pacyfi styczny, tolerancyjny i akceptujący wszystkich duch buddyzmu – był nietolerancyjnym wojownikiem religijnym, który otwarcie atakował inne sekty buddyjskie jako prowadzące ludzi na potępienie. Jego sekta stała się kościołem wojującym, często dopuszczającym się aktów otwartej walki przeciw członkom innych sekt w burzliwym okresie feudalnym. Nichiren – znów w przeciwieństwie do dominującego międzynarodowego ducha buddyzmu – był wąskim nacjonalistą, prekursorem ruchów nacjonalistycznych czasów nowoczesnych.

Dla niego Japonia była krajem bogów i centrum wszechświata, a buddyzm japoński [t.j. jego własna sekta] był jedyną prawdziwą formą buddyzmu” („Japan: Past and Present”, New York, Alfred A. Knopf, 1965, str. 59-60). Wiodący naukowiec George Sansom („A History of Japan to 1334”, Stanford, CA, Stanford University Press, 1958, str. 426-429) jak najbardziej potwierdza konkluzję innych. „Kaznodzieja z Hokke, niezwykły człowiek zwany Nichiren, protestował przeciw wszystkim innym formom buddyzmu w Japonii, twierdził, że prawdę znaleźć można jedynie w Lotus Sutra, oraz nawoływał wierzących, aby wzmocnili swoją wiarę poprzez powtarzanie formuły »Namu-myoho-rengekyo«, co znaczy »Chwała niech będzie Cudownemu Prawu Lotus Sutra«. Doktryna Nichirena pokazuje w wysoce dogmatycznej formie cechę charakterystyczną nowych typów buddyzmu, które rozwinęły się w XII i XIII wieku – miały w różnym stopniu charakter mesjanistyczny” (str. 426). I dalej: „Twórcę najbardziej niezwykłej ze wszystkich ludowych sekt, sekty Hokke, czyli Lotus, Nichirena, odróżnia od innych apokaliptyczny charakter jego nauk… Życie Nichirena i rozwój sekty Hokke są ważnymi cechami japońskiej historii, choćby dlatego, że wprowadziły w sferę religii całkowicie nowego ducha nietolerancji i dumy narodowej” (str. 427). Ponadto kaznodziejstwo Nichirena „naznaczone było silnym duchem patriotycznego uniesienia oraz pokazywało niezależny, a nawet można powiedzieć – ofensywny temperament, odzwierciedlający charakter wschodnich wojów…

Mimo że Nichiren mówił i pisał z pasją o pokoju, był najbardziej kłótliwym i nieustępliwym

świętym. Raz nawet sam nazwał się najbardziej nieustępliwym człowiekiem w Japonii. Stosował język polemiczny, przebogaty w takie stwierdzenia jak kłamca, bestia czy diabeł… Aż do swojej śmierci w górskiej pustelni w 1282 r. upierał się, że władze muszą potępić i zniszczyć wszystkie herezje i zjednoczyć Japonię w ramach jego kościoła. Nichiren jest najbardziej niezwykłą osobowością w historii religijnej swego kraju… Coś z jego ducha krucjaty stało się atrakcyjne dla samurajów, podczas gdy łagodniejsza strona jego natury, która wychodziła przy okazji kontaktów z wyznawcami z najniższych sfer, tłumaczy, dlaczego tak wielu spośród ludu przeszło na głoszoną przez niego wiarę” (str. 428).

Jasne jest więc, że historyczna spuścizna Nichirena jest inna od tego, co większość jego wyznawców, a w tym szczególnie ludzi Zachodu, chciałaby o nim wiedzieć. Generalnie historycy zgadzają się co do dualizmu Nichirena, w tym jego szowinistycznych i wściekłych aspektów. Zdając sobie z tego wszystkiego sprawę, chciałbym również zasygnalizować, że czytałem niektóre wydawnictwa Soka Gakkai, na przykład „Buddhist Peacework: Creating Cultures of Peace” (Boston [Sommerville, Mass.], Wisdom Publications, 1999) pod red. Davida W. happenella – i z przyjemnością stwierdzam, że nie zawierają ponurej części przesłania Nichirena. Wiem też, że Soka Gakkai (Stowarzyszenie Uszlachetniania Wartości), które skupia wyznawców Nichirena, utworzyło w 1964 r. skrajnie prawicową partię „Czystej Władzy”.

Zarówno sekta, jak i partia przyciągają do siebie warstwy niższe poprzez odwoływanie się do nacjonalizmu i populizmu. Doceniam wkład Soka Gakkai na odcinku antykomunistycznym. Wiem również, że japoński kontekst kulturalny i polityczny jest w znacznym stopniu nieznany wśród międzynarodowych członków sekty.

Last but not least – w swoim czasie przysłuchiwałem się wykładom o buddyzmie u profesora

Roberta Thurmana na Uniwersytecie Columbia. Mimo że jest on lamaistą, jego argumenty są bardzo podobne do Pańskich. Argumenty te to odbicie buddyzmu w krzywym zwierciadle, bowiem próbują zsynchronizować go z uniwersalizmem, który jest istotą Zachodu. A buddyzm, bez względu na swój element uniwersalny, powinien być odbierany na swoich własnych warunkach. Zdecydowanie uważam, że ludzie wiary, którzy nie znają swojej historii, wzmacniają tylko pozycję takich osób jak Charles Kimball, które głoszą, że wszelka religia to zło.

