Eugenika w Polsce

Polscy inteligenccy lewacy od zawsze byli papugami narodów, a fascynowali się zwłaszcza wszelkimi nowinkami, które przyszły z Zachodu. Tak jest obecnie, tak było przed II wojną światową. Mało kto pamięta jednak, że rodzimi postępowcy fascynowali się także eugeniką.

Początki polskiej eugeniki

W wyniku rewolucji przemysłowej na przełomie XIX i XX wieku panował w społeczeństwie polskim strach przed degeneracją społeczeństwa i upadkiem cywilizacji, wynikłymi z patologii industrializacji i rozpadu tradycyjnego społeczeństwa. Inteligencja remedium na kwestie społeczne upatrywała w pozytywizmie. Aleksander Świętochowski propagował darwinizm, który od 1870 roku był wykładany na Uniwersytecie Warszawskim; popularne były prace Spencera. Benedykt Dybowski propagował laicyzację i abstynencję. Bolesław Prus działał w Warszawskim Towarzystwie Higienicznym, a Ludwik Popławski przetłumaczył na język polski prace Lambroso, głoszącego wrodzoną przestępczość. Co ciekawe, Popławski (będąc narodowcem) głosił, że mieszanie ras (narodów) czyni ludzi zdrowszymi, a zamknięcie się w rasie powoduje degenerację (tak jak miało to miejsce w Kongresówce). Socjaliści zaś negatywnie odnosili się do mieszania ras.

Aktywność społeczna eugeników

Rewolucja 1905 roku wpłynęła na wzrost popularności haseł darwinizmu społecznego. Społeczeństwo zaakceptowało walkę z alkoholizmem, chorobami wenerycznymi i prostytucją. Po rewolucji carat zmniejszył cenzurę, zaczął rejestrować związki zawodowe, nastąpił rozwój organizacji pozarządowych. Czasopismo „Zdrowie” propagowało rozwijanie zainteresowań dotyczących seksualności ludzkiej, koedukacyjnej oświaty i wychowania fizycznego. Czasopismo „Czystość” (mające również swoją wersję w esperanto) zwalczało prostytucję, promowało higienę i eugenikę, sprzeciwiało się przedmałżeńskiej aktywności seksualnej i postulowało edukację seksualną (na przełomie XIX i XX wieku społeczeństwo akceptowało korzystanie z usług prostytutek, równocześnie cielesność człowieka otoczona była pruderyjnym tabu, brak uświadomienia prowadził do zakażeń chorobami wenerycznymi – dlatego też inteligencja chciała wprowadzenia edukacji seksualnej w celu zapewnienia zdrowia narodu). Czasopismo „Czystość” polecało książki i broszury, zakładało organizacje pozarządowe, zwalczało prostytucję. Bliskie ideowo czasopismu „Czystość” laickie Akademickie Stowarzyszenie Ethos zwalczało prostytucję i pornografię, promowało wychowanie i leczenie. Powstawało też wiele lokalnych organizacji do walki z patologiami (stowarzyszenia te niosły pomoc żywnościową, promowały higienę i rozdawały środki higieny).

Poglądy polskich eugeników

Polscy eugenicy alkohol uznawali za szkodliwy, prowadzący do demoralizacji seksualnej i płodzenia niepożądanego potomstwa. Zdaniem polskich eugeników rozmnażanie powinno być przywilejem tylko jednostek pełnowartościowych. Postulowano zakaz rozmnażania się chorych psychicznie i fizycznie, zboczonych, uzależnionych. Niebezpieczeństwo widziano w tym, że margines najszybciej się rozmnaża. Kwestia neomaltuzjanizmu była jednym z pól sporu wśród polskich eugeników.

Eugenicy rozróżniali rasy wartościowe i bezwartościowe. Postulowali sterylizację prostytutek, zboczeńców i kryminalistów. Postulaty sterylizacji wiązały się z przeświadczeniem eugeników, że po rodzicach dziedziczy się patologie i słabości. Równie ważne dla eugeników były koszty, jakie ponosiło społeczeństwo, lecząc chorych, a których można byłoby uniknąć, sterylizując tych ostatnich. Polscy eugenicy krytykowali antykoncepcję, gdyż była ona sprzeczna z podstawowym celem małżeństwa, jakim jest prokreacja. Pozytywną rolę antykoncepcji dostrzegano w uniemożliwianiu prokreacji prostytutkom. Eugenicy krytykowali również przedmałżeńską swobodę seksualną, pornografię (czasopisma pornograficzne publikowano często jako pseudonaukowe, np. „Bocian”, „Świat płciowy”) i prostytucję. Z krytyką spotykało się również późne zawieranie małżeństw – postulowano wczesne małżeństwa i prokreację. Eugenicy konsekwentnie krytykowali aktywizację zawodową kobiet, która miała prowadzić do zahamowania macierzyństwa, a przez to do wyniszczenia narodu polskiego. Kwestia ruchów kobiecych była jednym z pól sporów wśród polskich eugeników. Eugenicy spierali się o aborcję i antykoncepcję. Początkowo eugenicy przeciwstawiali się im, jako zjawiskom ograniczającym potencjał ludnościowy. Aborcję uznawano jedynie wtedy gdy miała zapobiegać urodzeniu dzieci chorych i obciążonych genetycznie. Panowała jednak zgoda na równouprawnienie dzieci nieślubnych, sterylizację przestępców i chorych, państwowe zezwolenia na zawieranie ślubów udzielane tylko osobom zdrowym. Eugenicy zgadzali się, że należy rozdzielić seks od prokreacji i wprowadzić państwowe zezwolenia na prokreację. Celem miał być rozrost wartościowego materiału genetycznego. Po I wojnie światowej „postulaty eugenicznej selekcji pojawiły się zatem jako wyraz tendencji modernizacyjnych, których rzecznikiem była inteligencja lewicowo-liberalna i szeroko rozumiany obóz na rzecz społecznych reform” (Gawin, str.90). Lewicowo-liberalne poglądy eugeników nie przeszkadzały im bronić czystości i zdrowia rasy. Eugeników interesowało dobro kolektywu, a nie jednostki. Troska o kolektyw wyrażała się w trosce o higieniczną architekturę osiedli robotniczych (higieniczny wystrój mieszkań, zapewnienie dużej ilości powietrza i światła w mieszkaniach i osiedlach). Eugenicy na łamach prasy wyrażali też troskę o nowoczesne, higieniczne i ekonomiczne prowadzenie domu (podział pracy w domu, zapewnienie mieszkańcom kolektywnych artykułów gospodarstwa domowego, ekonomiczności gospodarstwa domowego, zapewnienia emerytury gospodyniom domowym).

Eugenika w II Rzeczypospolitej

„Polski ruch eugeniczny zbliżony był do modelu skandynawskiego. Podobnie jak w Danii, Finlandii, Norwegii, Szwecji eugenikę popierali zwolennicy państwa opiekuńczego o liberalno-lewicowych poglądach” (str.307). Polscy eugenicy byli też pod wpływem eugeniki niemieckiej.

Od samego powstania w 1918 roku Ministerstwa Zdrowia eugenicy rozpoczęli współpracę z resortem. W 1923 roku Grabski planował likwidację tego ministerstwa i przeniesienie jego działań do departamentu zdrowia MSW. „Kolejnymi ministrami zdrowia w latach 1918-1924 byli zwolennicy eugenicznej selekcji społeczeństwa. Zarówno Tomasz Janiszewski, jak Witold Chodźko, należeli do Polskiego Towarzystwa Eugenicznego. Wśród innych ministerialnych urzędników napotykamy nazwiska stałych publicystów »Zagadnień Rasy«: S. Kramsztyka, E. Lotha, L. Wernica” (str.125). Postulaty eugeniczne propagowane były na łamach wydawnictw rządowych. Minister zdrowia Tomasz Janiszewski popularyzował eugenikę, potrzebę ingerencji państwa w prywatne życie jednostek, kolektywne spojrzenie na zdrowie, racjonalne centralne planowanie. „W pierwszej połowie lat 20 eugenicy (…) uzyskali znaczne wpływy w Ministerstwie Zdrowia Publicznego. Fanatycznym zwolennikiem eugeniki był wiceminister, a potem minister zdrowia publicznego Tomasz Janiszewski. Eugenikę popierał – choć w stopniu znacznie mniejszym od Janiszewskiego – Witold Chodźko, kilkukrotny minister zdrowia” (str.307). W 1922 roku Towarzystwo Walki z Chorobami Wenerycznymi zmieniło swoją nazwę na Polskie Towarzystwo Eugeniczne. Jego członkami byli lekarze (równocześnie ministrowie zdrowia) Witold Chodźko i Tomasz Janiszewski. Towarzystwo wydawało pismo „Zagadnienia Rasy”, autorem artykułu programowego w tym piśmie był Henryk Nusbaum, współzałożyciel „Głosu” (pisma Jana Ludwika Popławskiego) i przyjaciel Elizy Orzeszkowej. Henryk Nusbaum był publicystą i działaczem znienawidzonym przez Żydów, przeciwnikiem kary śmierci, zwolennikiem humanitaryzmu i industrializacji. Polskie Towarzystwo Eugeniczne głosiło, że rasa jest wspólnotą biologii, upodlenie rasy (poprzez mieszanki międzyrasowe) powoduje upadek cywilizacji, białej rasie i jej cywilizacji zagraża kolorowy motłoch.

Wśród polskich eugeników najistotniejszymi postaciami byli: socjalistka Zofia Daszyńska-Golińska (po 1926 posłanka sanacji), bliski endecji Henryk Nusbaum, ludowcy Stefan Kransztyk i Tomasz Janiszewski. Obecność eugeników we wszystkich środowiskach politycznych pozwalała im na skuteczną działalność w parlamencie. W 1924 roku „posłanki z klubu Narodowo-Demokratycznego (Wanda Ładzina, Maria Holder-Eggerowa) i socjalistki (str.151)” występowały razem przeciw zmniejszeniu środków na opiekę zdrowotną. „Posłanki z klubu narodowego (Wanda Ładzina, Maria Holder-Eggerowa) wnioskowały o uregulowanie sytuacji prawnej dzieci nieślubnych oraz opieki nad matką i niemowlęciem”. Wanda Ładzina z narodowej demokracji postulowała, by państwo otaczało kobiety i ich dzieci opieką, by dzieci wyrastały na dobrych polaków. Eugenia Wiśniewska z BBWR chciała by państwo dotowało Polskie Towarzystwo Eugeniczne. „Do wybranych wskazań eugenicznych pozytywnie odnosił się Janusz Korczak” (str.152). Korczak uważał że państwo musi ingerować w prokreację, nieodpowiedzialne rozmnażanie uważał za szkodliwe. Korczak był za kontrolą urodzin, uważał że eugenika wypleni dziedziczenie przestępczości. Zwolennikami eugeniki byli również ludowcy Tomasz Janiszewski i Stefan Kramarczyk oraz piłsudczyk Leon Wernic (sam Piłsudski nie był zainteresowany ideami eugeników). W latach trzydziestych eugenicy starali się wpływać na piłsudczyków. Podstawą dla uprzedzeń eugeników były badania IQ (pierwsze z nich robiono w armii amerykańskiej w czasie I wojny światowej). Badania te przeprowadzono w Wojsku Polskim w latach 1921-1923 na 80.000 żołnierzy, skorelowano pochodzenie etniczne z niższym IQ.

W II RP eugenicy organizowali towarzystwa do walki z handlem żywym towarem, noclegownie dla kobiet, seanse filmowe i odczyty propagujące eugenikę, poradnie, walczyli z chorobami wenerycznymi, prostytucją, nikotynizmem. Eugenicy uważali że interwencjonizm państwa w życie społeczeństwa jest niezbędny, głosili biologiczne uwarunkowanie biedy. „Eugenika w Polsce, i to zbliżało ją do eugeniki skandynawskiej, była związana z opiekuńczym modelem państwa. Świadczyło o tym pozytywne przyjęcie przez eugeników systemu ubezpieczeń społecznych, który w innych środowiskach lekarskich budził zdecydowaną krytykę. (…) Eugenicy doceniali monopol państwa na stosowanie przymusu, który (…) był nieodłącznym elementem eugenicznej korekty społeczeństwa” (str.179). Eugenika była więc kolektywistycznym prądem politycznym mającym na celu gospodarczy i zdrowotny rozwój państwa. Eugenicy w Polsce ze społeczników-higienistów zacierających różnice społeczne ewoluowali w rasistów nie wierzących „w możliwość wewnętrznej przemiany ludzi (str.181)” i podkreślających różnice społeczne. W latach trzydziestych eugeników zaczęli wspierać: antropolodzy z lwowskiej szkoły antropologicznej (zajmowali się podziałem na rasy, wpływem rasy na psychikę, sprzeciwiali się mieszankom rasowym)oraz liberałowie z „Wiadomości literackich”. Postulaty eugeników były akceptowane społecznie, pomimo to politycy unikali oficjalnych związków z eugenikami, jednak eugenicy mieli duże wpływy w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej, które przejęło zadania zlikwidowanego po zamachu majowym Ministerstwa Zdrowia. Eugenicy byli również bardzo aktywni na polu wydawniczym. W swych wydawnictwach krytykowali marnowanie pieniędzy na leczenie beznadziejnie chorych. W swych publikacjach unikali polityki. Inaczej niż w Danii, Niemczech czy Wielkiej Brytanii, eugenika w Polsce nie miała zaplecza naukowego. Eugenicy w Polsce sprzeciwiali się tezom o przeludnieniu i neomaltuzjanizmowi.

W dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce miał miejsce bardzo wysoki przyrost naturalny. Eugenicy w II RP byli przeciwni ograniczaniu go, dlatego też byli zwolennikami aborcji tylko w wyjątkowych wypadkach (a nie ze względu na tak zwane przyczyny społeczne). Problem aborcji był powszechny w II RP, powszechne były powikłania poaborcyjne. Nie było świadomości, że płód to dziecko; większość kobiet z rodzin lekarskich podawała się aborcji. Aborcję w II RP popierali socjaliści (którzy w 1931 roku utworzyli pierwszą poradnię świadomego macierzyństwa). Eugenicy postulowali aborcję w rodzinach mało wartościowych i ubogich, uważali jednak, że sterylizacja jest lepsza od aborcji. Socjaliści popierali tylko postulat dobrowolnej sterylizacji niewartościowych kobiet i kontrolę urodzeń. Eugenicy popierali również łatwość rozwodów, liberalizację norm seksualnych i świadome macierzyństwo (by nie dopuścić do rozmnażania jednostek bezwartościowych).

„Wiadomości Literackie” w awangardzie polskiej eugeniki

W latach trzydziestych XX wieku do eugeników przyłączyli się lewicowi liberałowie z „Wiadomości literackich”. Celem tego środowiska (Słonimskiego, Lechonia, Tuwima, Iwaszkiewicza, Wierzyńskiego, Boya-Żeleńskiego, Pruszyńskiego) była nowa moralność oparta na racjonalizmie. Środowisko to po puczu 1926 roku było życzliwie neutralne wobec piłsudczyków, liberalne w sprawach obyczajowych, przeciwne wolnemu rynkowi, popierało państwowy interwencjonizm, zwalczało Kościół katolicki, manifestowało sympatie do ZSRS i zachodniej lewicy. „Wiadomości literackie” publikowały artykuły eugeników. W latach 1929-1930 prowadziły kampanię na rzecz kontroli urodzeń. Domagały się również: sterylizacji chorych umysłowo, przedstawicieli marginesu społecznego i kryminalistów, zakazu małżeństw przedstawicieli marginesu społecznego, upowszechnia antykoncepcji i świadomego macierzyństwa, małżeństw cywilnych, wychowania seksualnego w szkołach, aktywizacji zawodowej kobiet (by kobiety wybierały mężczyzn zdrowych, a nie bogatych). Zdaniem „Wiadomości literackich”, zahamowania seksualne powodowały pogorszenie się stanu zdrowia, a instytucja Kościoła i jego nauczanie były szkodliwe. „Wiadomości literackie” (których celem było wyzwolenie seksualne) w swej publicystyce opisywały, jak seksualnie uświadamiać młodzież.

Eugenik i aborcjonista Boy-Żeleński

W promocję eugeniki najbardziej zaangażowany był w środowisku „Wiadomości literackich” Tadeusz Boy-Żeleński, zwolennik legalizacji aborcji i antyklerykalny radykał. Boy-Żeleński był zwolennikiem aborcji dzieci osób niewartościowych rasowo i ubogich. Innych polskich eugeników i socjalistów potępiał za brak zaangażowania w walkę o aborcję. Dla Boya-Żeleńskiego polskie prawo dotyczące aborcji (art. 231/232 Kodeksu Karnego z 1932 roku) było zbyt restrykcyjne, pomimo że zezwalało na aborcję, gdy matka była: nieletnia, upośledzona umysłowo, zależna od ojca (np. była służącą), uprawiała seks, by zyskać środki na życie. Aborcję dopuszczano również, gdy dziecko poczęto podczas gwałtu lub kazirodztwa. Złamanie przepisów było karane wyrokiem trzech lat więzienia dla matki i pięciu dla abortera.

W 1935 roku Boy-Żeleński zainspirował powstanie Ligi Reformy Obyczajów – oddziału światowej Ligi Reformy Seksualności. Liga Reformy Obyczajów miała na celu: zniesienie kary śmierci, legalizację aborcji, reglamentowaną prostytucję, upowszechnienie wychowania seksualnego, drastyczne ograniczenie przyrostu naturalnego, wprowadzenie przepisów realizujących założenia eugeniki, śluby cywilne. Sam Boy-Żeleński chciał podniesienia kultury seksualnej w Polsce. Sprawę kontroli urodzeń i działalność Boya-Żeleńskiego wspierała Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Boy-Żeleński popierał: sterylizację głuchoniemych, żeby nie płodzili zwyrodniałych dzieci, wychowywanie dzieci przez państwo, sterylizację chorych, aborcję dzieci chorych lub zabijanie ich po porodzie za zgodą komisji lekarskiej. Boy-Żeleński był też obrońcą homoseksualistów. Domagał się zniesienia kar za homoseksualizm (podobnie jak inni eugenicy). Swoim przesądom Boy-Żeleński dał wyraz w „Dziewicach konsystorskich” i „Naszych okupantach”.

Polscy eugenicy wobec nazizmu

Polscy eugenicy chcieli naśladować rozwiązania niemieckie. Chcieli zaświadczeń dopuszczających do małżeństwa, uniemożliwienia małżeństw chorym wenerycznie, ulg podatkowych, posagów, podatków od kawalerów dla wartościowych rasowo, ograniczenia pomocy społecznej poprzez sterylizację i izolację. Polskich eugeników przerażało założenie niemieckich eugeników uznające Słowian (czyli i polskich eugeników) za niewartościowych rasowo. Polscy eugenicy krytykowali również antysemityzm niemieckich kolegów.

Narodowcy wobec eugeniki

Projekty eugeników opisał w 1935 roku organ Obozu Narodowo-Radykalnego, czasopismo „ABC”. Dla narodowych radykałów eugenika nie była zła, choć dawała pole do nadużyć. Postawa ta spotkała się ze sprzeciwem katolików świeckich (konserwatywnych, więc broniących praw jednostki). Przeciwnicy eugeniki twierdzili, że państwo nie może ingerować w intymne dziedziny życia, gdyż taka państwowa ingerencja byłaby groteskową hodowlą ludzi (kiedy Polakom naprawdę potrzeba stworzenia warunków do samodzielnego rozwoju). Narodowi radykałowie, popierając ustawę eugeniczną, głosili że donioślejszym zagadnieniem jest właściwa polityka gospodarcza.

W 1938 roku na łamach „Myśli Narodowej” Jan Rembeliński ze Stronnictwa Narodowego sprzeciwił się eugenice, twierdząc że jest ona wyrazem materialistycznego pojmowania świata. Ultraprawicowy Walenty Majdański sprzeciwiał się jej również, choć chciał opodatkować bezdzietnych, karać za nieposiadanie i nieadoptowanie dzieci. Bliski Kościołowi i endecji „Kurier Warszawski” w artykułach Władysława Woltera sprzeciwiał się naśladowaniu niemieckich ustaw; z oburzeniem spotkało się to, że Niemcy sterylizowali przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej w Niemczech pod pozorem jej rzekomego niedorozwoju umysłowego. Sprzeciw narodowców wobec eugeniki był spowodowany podobnym sprzeciwem Kościoła katolickiego oraz faktem, że Polacy byli ofiarami rasistowskiej, antysłowiańskiej eugeniki w Niemczech. Wśród narodowców panował spór co do sterylizacji, na którą się zgadzał ONR na łamach „ABC”, a której wraz z całą eugeniką sprzeciwiali się narodowi katolicy z „Kuriera Warszawskiego” i „Myśli Narodowej”.

Lekarze wobec eugeniki

Środowisko lekarzy walczących z alkoholizmem i narkomanią (związane z czasopismami „Trzeźwość” i „Zdrowie”) domagało się prohibicji i sterylizacji alkoholików oraz narkomanów (używki degenerują, a degeneraci są ciężarem dla społeczeństwa). Psychiatrzy bardzo ciepło wypowiadali się wobec eugeniki na łamach czasopisma „Higiena Psychiczna”. Wzorem Niemiec propagowano zmianę koncepcji lecznictwa psychiatrycznego z modelu szpitali na model poradni, powodem były leczniczy wpływ środowiska na chorych. Lekarze opowiadali się za dobrowolnymi sterylizacjami za zgodą pacjenta lub opiekuna. Sterylizacja miała przeciwdziałać przenoszeniu się chorób. Była wyrazem troski o społeczeństwo. Niemniej przestrzegano przed zbyt pochopnymi sterylizacjami, argumentując, że nie ma jeszcze dostatecznej wiedzy o źródłach chorób.

Władze II RP wobec eugeniki

Władze II RP odrzucały pomysły eugeników jako niesprawiedliwe, prowadzące do patologii, pozbawione rozsądku, niecelowe i niemożliwe do realizacji. Największym jednak wrogiem eugeniki był Kościół katolicki.

Eugenika w PRL

Po II wojnie światowej przez krótki okres eugenika była wykładana w szkołach medycznych i na wyższych uczelniach, reaktywowano Polskie Towarzystwo Eugeniczne. W 15 województwach utworzono poradnie przedślubne dla pracowników Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Eugenikę wspierało wojsko i bezpieka. Szybko jednak eugenika znalazła się na cenzurowanym, a powodem tego było upowszechnienie wiedzy o zbrodniach nazistowskich oraz antygenetyczne teorie Łysenki.

