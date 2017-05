Najemnicy: psy wojny

Jakiś czas temu zgłosił się do nas ochotnik na profesora. Po karierze rządowej pracował

w sektorze prywatnym, teraz przechodzi na emeryturę i chciałby powykładać. Ma dość barwne curriculum vitae. W pewnych firmach specjalizował się w conflict management and resolution (zarządzaniu konfliktem i jego rozwiązywaniu). Gdzie indziej wpisał personnel retrieval oraz hostage negotiations. Gdy spytałem, o co chodzi, odparł, że pracując w Trzecim Świecie, brał udział w tłamszeniu rewolucji i buntów. Łamał strajki. Oprócz tego odbijał porwanych zakładników, negocjował uwolnienie takowych, tropił porywaczy oraz uprzedzał ich zamiary.

Ewakuował też personel z zagrożonych stref. Podkreślił wagę znajomości spraw kontrwywiadowczych w bezpieczeństwie firm, które chronił. Świat staje się coraz bardziej niebezpiecznym miejscem. Przedsiębiorstwa prywatne, które operują w Trzecim Świecie, zwracają się często do sektora prywatnego o ochronę. Jest to naturalne. Gdy państwo nie

potrafi zapewnić utrzymania prawa i porządku, obywatele automatycznie organizują

samoobronę. Co więcej – jest także naturalne, aby państwo nie wtrącało się do spraw prywatnych i właściwie każdy powinien mieć wybór ochrony. Na policję państwową i wojsko płacimy podatki. Ale nie zawsze trzeba te instytucje w nasze sprawy mieszać.

Dlatego zwracamy się do najemników. Wielu z nich – zarówno w polskim, jak i ogólnoświatowym kontekście – to po prostu ciecie. Strzegą parkingów, kin czy centrów handlowych. Ich poziom jest rozmaity. Jeden z moich przyjaciół w Kalifornii, który ochraniał miejscowy sąd w Santa Monica, wystawiał sobie fotel sędziowski na dach i opalał się. Gdy go złapali i przenieśli na nocną zmianę, odkręcał zegarowe czujniki do podbicia rozmieszczone na terenie całego sądu i kładł je przy swoim łóżku w kanciapie. Włączał budzik, szedł spać, budził się co półtorej godziny i podbijał zegary. Żartował, że za to, jak mu płacą, nic innego odeń się nie należy.

Z drugiej strony emerytowany brytyjski podpułkownik Tim Spicer dostał kontrakt na 36 milionów dolarów, z czego 18 milionów zainkasował z góry. Rząd Papui-Nowej Gwinei zapłacił kierowanej przez niego firmie Sandline International za stłamszenie separatystycznej rebelii na Wyspie Bougainville’a w 1997 r. Chodziło głownie o kopalnię miedzi. Sprawa się wydała i zbuntowały się oddziały tubylczego regularnego wojska, które przedtem nie potrafiły sobie poradzić z separatystami. Po rebelii wojska upadł rząd, Spicer wraz ze swymi najemnikami został aresztowany, a potem długo procesował się o swoje pieniądze. Separatyści prawie natychmiast podpisali układ z nowym rządem, czyli cel osiągnięto bez jednego wystrzału. Ale zadrażnienia pozostały. W 2006 r. na Wyspie Bougainville’a operowali najemnicy z Fidżi. Niektórzy trenowali separatystów, a inni popierali rząd. Nota bene ludzie Spicera zostali zrekrutowani przez podnajemcę – południowoafrykańską fi rmę Executive Outcomes. Firmę założyli Sir Mark Thatcher i Simon Mann w 1993 r. Ich najgłośniejszą awanturą była wyprawa do Gwinei Równikowej, gdzie usiłowali obalić rząd. Władze Zimbabwe pokrzyżowały ich plany, a władze

RPA zdelegalizowały działalność wszelkich „psów wojny”. Thatcherowi groziło 15 lat więzienia. Mann ma nową fi rmę – Logo Logistics, której baza mieści się na Wyspach Dziewiczych. I Mann, i Spicer pozostają w grze. Ten ostatni związany jest teraz z Aegis Defence Services, które ostatnio dostało kontrakt z Pentagonu na ponad 200 milionów dolarów – na operacje w Iraku. Lekcja jest prosta – zabawy z małymi rządami i na własną rękę nie opłacają się. Opłaca się operować w ramach amerykańskiego imperium. Najemnictwo to coraz bardziej czysty business. Jasne, dzisiejsi kondotierzy nie lubią terrorystów islamskich i innych czy też rozmaitych rewolucjonistów. Ale przede wszystkim liczy się kasa. Czasy takich jak niedawno zmarły Bob Denard się skończyły. Dla niego – szczególnie na początku – głównym motorem działania był antykomunizm. Tak samo dla Rafała Gan-Ganowicza. Jeden z moich przyszywanych wujów (dokładniej: mego wicerodzica Zdzicha Zakrzewskiego siostry mąż, Plater zresztą) zginął w Afryce jako pilot. Walczył z czerwonym. Przedtem walczył przeciwko socjalistom narodowym. Naturalnie cynik powie, że polscy najemnicy brali pieniądze. Ale z czego mieli żyć? Przez Sowietów i rodzimą komunę stracili Polskę. I to najbardziej się liczyło. No bo jak Che Guevara zaproponował Rafałowi G-G awanturę rewolucyjną, ten natychmiast poinformował o tym CIA. A przecież Guevara oferował mu kupę pieniędzy.

Najlepiej jest być dobrze opłacanym kondotierem w sprawie, w którą się wierzy. Ale dobrze jest też mieć profesjonalistów po swojej stronie. Na przykład Blackwater International straciło w Iraku 35 pracowników, ale nie został ranny ani zabity żaden dyplomata, którego firma ta chroni. Jak państwo czegoś nie potrafi czy nie może, powinien to robić sektor prywatny. Oprócz eksubeków w Polsce. Ci powinni wyjechać na Syberię

– do raju, który w Polsce utrwalali. W każdym razie resumé ochotnika na profesora powędrowało na kupkę wraz z wnioskami innych osób oczekujących na posadę w The Institute of World Politics. Profesorem to on nie będzie, chociaż pewnie zaprosimy go na wykład gościnny. Jego historyjki to niezła gratka. I tak poza specjalistami nikt by nie uwierzył.