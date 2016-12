Recenzje: Rosja Grzelaka

Właściwie nie Rosja, a Syberia, a jeszcze bardziej Ałtaj to temat zbioru fascynujących reportaży Wojciecha Grzelaka (Rosja bez złudzeń: Uroki demokracji suwerennej – Warszawa: 3SMedia, 2008). Autor jest najświetniejszy kiedy do swego przedmiotu zainteresowania podchodzi z humorem. Próba: chamski Sasza po kilkanaście razy dziennie przychodzi niezaproszony w odwiedziny do swego polskiego sąsiada w blokowisku. Czasami ładuje mu się do domu nawet o 2:30 rano. Dlaczego? „Światło się świeciło” tłumaczy. Dowcip? Nie, post-sowiecka rzeczywistość. Koncepcja prywatności czy dobrego ułożenia zupełnie znikła w Bolszewi.

[nice_alert]Ale trudno pozwolić sobie na śmiechy chichy kiedy praca tak naprawdę ocieka krwią historii, szokuje ponurym opisem teraźniejszości i dręczy pesymistyczną wizją przyszłością. Wojciech Grzelak kocha wolność więc nienawidzi Rosji. A może tak: kocha przyrodę rosyjską i bardzo lubi mniejszości narodowe, żałuje bardzo ich kolonialnego losu. Żałuje też i Rosjan. Ale opisuje ich jako straszliwych szowinistów imperialnych, wręcz chorobliwych nienawistników winiących wszystkie prawie patologie jakim się z lubieżnością poddają na spiskach zagranicznych rozmaitego pochodzenia. Uważa też, że Rosjanie mają kompleks „Piotrusia Pana.” Wynika to z „mentalności Rosjan, określoną przez ich przynależność do cywilizacji turańskiej, dominujący model rodziny, w której brak autorytetów, wreszcie dziedzictwo sowieckie.”[/nice_alert]

Autor tłumaczy to tak: zostali wychowani na niewolników przez sowieckie państwo, którego bezpośrednią kontynuację jest dzisiejsza Federacja Rosyjska. A ta wzoruje się nie tylko na komunistycznym totalitaryźmie ale również na spuściźnie carskiej autokracji ukształtowanej pod nachajami jarzma mongolskiego. Ta wybuchowa mieszanka cywilizacyjna prowadzi do swoistego rozdwojenia jaźni, gdzie promowana w sferze publicznej symbolika, nazwijmy ją, leninowsko-prawosławna, wywołuje zaburzenia psychiczne u indywidualnych Rosjan. Wielu z nich – bez względu na poziom wykształcenia – nie posiada narzędzi intelektualnych aby analizować otaczającą ich rzeczywistość. Są służalczy wobec „naczalstwa,” szczególnie mundurowego; chamscy wobec bliźnich; a robią sympatyczny wyjątek dla rodziny i przyjaciół. Niestety ta sympatia objawia się zwykle morzem alkoholu. Piją wszyscy i piją na potęgę. Piją do tego stopnia, że sam Wojciech Grzelak musiał uciekać przed stadem rozochoconych Hopryn.

Nie skrytykujemy autora za unikanie bliskiego zbliżenia z płcią piękną, bowiem przeczytaliśmy jego reportaż o sowieckich twarzach i oglądamy opublikowane przez niego zdjęcia. Tragizm losów ludzkich odcisnął na nich nieestetyczne piętno. Ponadto autor podaje, że u facetów dominuje niechlujstwo i bród. Plusem jest, że kobiety łyknęły trochą zachodniego upodobania do higieny. Niestety czasami uzewnętrznianie takich predylekcji jest dość ekscentryczne, jak wynika z opisanej przez Wojciecha Grzelaka następującej sceny w straszliwie nagrzanym wagonie pociągowym: dziewczyna psika sobie dezodorantem pod pachę, podnosi rękę do góry i przy wszystkich zachęca współtowarzyszkę podróży aby powąchała jak ładnie dezodorant pachnie. Po prostu inna cywilizacja. Nawet jeśli post-Sowietki są miło zdeformowane z przodu jak blond-bomba Pamieła, to bluzgają szowinizmem w tak nieatrakcyjny sposób, że nawet viagra chyba nie pomoże. I zupełnie niesmaczy, że szowinizm nie jest produktem jakichś spójnych, wyrafinowanych teorii, bo wtedy przynajmniej można byłoby interesująco podebatować. Raczej jawi się on jako kolektywny odruch Pawłowa u Rosjan.

[nice_info]Monotonnie odzywa się chór niewolników. Rosja jest najlepsza, Rosja wymyśliła wszystko, Rosja ma tylko jasne karty w swojej historii. Większość uważa, że II wojna światowa wybuchła po zdradzieckim ataku „faszystów” na ZSSR. Dopiero po zwycięskiej ofensywie Armii Czerwonej do antynazistowskiego walca Stalina dołączyły się inne kraje. Polacy – oprócz „Czterech pancernych i psa” – przeszkadzali swoją antysowieckością bowiem poszli na pasku „hitlerowskiej” propagandy po tym jak Niemcy rozstrzelali polskich oficerów w Katyniu. A teraz Polacy zdradzili znów Słowiańszczyznę i idą „na pasku amerykańskim.” To by się nie zdarzyło gdyby nie największa tragedia naszych dziejów: implozja Sowiecji.[/nice_info]

Naturalnie zorganizowała ją CIA przekupując zdrajców wewnętrznych z Gorbaczowem na czele. Potem frymaczył Rosją Jelcyn. Na szczęście przyszedł Putin, który wszystko uratował. Dzięki niemu płaci się pensje na czas. Dzieci mogą studiować, a nawet jeździć na obozy „naszystów” – młodzieżówki pro-kremlowskiej, gdzie dozowało się im szowinizm i kult prezydenta, jednocześnie nakładając na nich elektroniczne kołnierze aby nie wagarowali. Ogólnie pod Putinem jest świetnie. Opinie takie – powtarzane jak mantra – porażają kartka po kartce w Rosji bez złudzeń.

Poza tym – według Wojciecha Grzelaka – niewolnicza predyspozycja Rosjan wynika z bolszewickiej polityki antyrodzinnej wprowadzonej przez Aleksandrę Kołłątaj, wyznawniczkę teorii „seks jak szklanka wody.” Po prostu, w rosyjskich domach nie ma ojców. Faceci nagminnie porzucają swoje połowice, które pozostają same z dziećmi. Samotne matki rozpieszczają szczególnie chłopców. Ci po ukończeniu szkół i zdobyciu zawodu pozostają infantylni. Nie chcą brać na siebie obowiązków, które wypływają z faktu bycia wolnymi ludźmi. Potrzebują cara-tyrana, który zaopiekuje się nimi jak mama. I w pupę też da, co ofiara przyjmie ze zrozumieniem. Stąd do dziś nie tylko nostalgia po Stalinie, ale i wielkie zrozumienie zamordystycznych tendencji Putina. To ciekawa hipoteza jungowsko-freudystyczna.

Jakie są jeszcze inspiracje intelektualne Wojciecha Grzelaka? Zgaduję, że jest on fanem profesora Feliksa Konecznego. Odnosi się bowiem często do Rosji jako do cywilizacji turańskiej. Bezsprzecznie wywarł na nim też piętno Józef Mackiewicz. To pozwala autorowi skrytykować lewicowe preferencje Józefa Piłsudskiego. Dzięki niemu Czerwoni mogli pobić Białych i nastała w Rosji bolszewia – „najbardziej zbrodnicza w historii świata.” Pozwala też krytykować takich wybitnych tuzów sanacyjnych jak jeden z adiutantów Marszałka, który swoimi reportażami z Sowietów robił apologię komunizmu.

[nice_info]Rosja bez złudzeń ma również zastosowanie praktyczne. Wychodząc z konserwatywnej i libertariańskiej szkoły autor radzi naszym politykom, żeby wbijali „klina pomiędzy Moskwę a Berlin.” Przypomina też, że Rosja gardzi niewolnikami i szanuje tych, którzy jej się stawiają. W tym sensie polityka rządu PiS była pozytywna. W podobny sposób – połączeniem humoru i godności – należy postępować gdy jest się turystą indywidualnym w Rosji. Z humorem odgrywać chojraka jak zatrzyma nas milicjant, a nie potulnie wypłacać łapówkę.[/nice_info]

Wojciech Grzelak twierdzi, że do dużego stopnia stosunek Polaków do Związku Sowieckiego i sowieciarzy został ukształtowany przez doświadczenia poszczególnych rodzin. W 1940 r. rodzinę ojca autora NKWD wywiozło z Nowogródczyzny na Sybir. Był więc niejako przygotowany, a jego zbiór reportaży odzwierciedla głębokie zrozumienie wagi tradycji. Na próżno szukać tam wymuszonego intelektualnie zadęcia. Proza jest wartka, wciągająca, realistyczna. Odwrotnie niż „uroki demokracji suwerennej” w post-Sowiecji.

