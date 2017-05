Apostazja prof. Węcławskiego

Powyższe wydarzenie dopiero teraz wychodzi na światło dzienne za sprawą „Tygodnika Powszechnego”, ale media wrogie Kościołowi starają się przedstawiać ten fakt jako „skandal” —zwłaszcza, że Kościół katolicki opuścił „jeden z najwybitniejszych” polskich teologów i to po kilkuletnich, własnych rozważaniach doktrynalnych.

Zaszła więc sytuacja zupełnie inna niż w przypadku prof. Tadeusza Gadacza, prof. Stanisława Obirka czy p. Tadeusza Bartosia, albowiem te osoby bynajmniej nie dokonały aktu apostazji i nie opuściły kościelnej wspólnoty, choć również sprzeniewierzyły się Sakramentowi Kapłaństwa i porzuciły stan duchowny.

Poza tym żadna z tych osób nie podważała dogmatów Kościoła katolickiego, a u podstaw ich decyzji o odejściu legły bardziej przyziemne sprawy takie, jak albo chęć związania się z kobietą, albo krytyka swoich przełożonych czy atmosfery panującej w Kościele.

Tymczasem prof. Węcławski poszedł jeszcze dalej i poprzez liczne swoje rozmyślania oraz wykłady dał wyraz zwątpieniu w Bóstwo Chrystusa, a tym samym w istnienie Trójcy Świętej. Proces ten narastał przez lata i był publicznie widoczny — choćby na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którego zresztą uczony był organizatorem i pierwszym dziekanem.

Wydaje się jednak, że władze kościelne zbyt późno zajęły się omawianym problemem, bo teolog otrzymał od nich zakaz prowadzenia wykładów dopiero z chwilą wyjścia ze stanu kapłańskiego w marcu 2007 r. i to na mocy postanowień samego Kodeksu Prawa Kanonicznego, gdy tymczasem pozwolenie na pracę dydaktyczną można było już cofnąć znacznie wcześniej.

Wiele osób znało bowiem treść wykładów prof. Węcławskiego, a wiedza tam przekazywana stała w jaskrawej sprzeczności z misją samego wydziału. Miał on przecież przybliżać studentom teologię katolicką, a nie np. nauczanie „świadków Jehowy”, którzy — podobnie jak kontrowersyjny teolog — nie uznają Bóstwa Chrystusa ani Trójcy Świętej. Ilu więc młodym umysłom zdołano w tym czasie podważyć wiarę w to, co głosi Kościół katolicki?

To pytanie zapewne już na zawsze pozostanie bez odpowiedzi. W dodatku ocena dorobku naukowego dokonana jeszcze nie tak dawno temu przez księdza prof. Lucjana Baltera z UKSW w Warszawie sugeruje jedynie, że w twórczości prof. Węcławskiego tylko „niektóre poglądy są bardzo subiektywne i nieuporządkowane metodologicznie” (tak przynajmniej podaje „Gazeta Wyborcza”), a to nie jest wcale równoznaczne ze stwierdzeniem odstępstwa od wiary czy z zasygnalizowaniem takiego niebezpieczeństwa.

Dopiero więc urzędowy akt apostazji, spisany przez samego zainteresowanego 21 grudnia 2007 r. w parafii miejsca swojego zamieszkania i w obecności dwóch świadków, otworzył niektórym osobom duchownym oczy na sytuację, która istniała już od dawna. I tak np. obecny dziekan Wydziału Teologicznego UAM—ksiądz prof. Paweł Bortkiewicz—zaczął wreszcie delikatnie sugerować, że „trzeba dokonać oceny twórczości” założyciela tego wydziału—zupełnie tak, jakby wcześniej nie dostrzegał powstałego problemu. A chociaż podobno ze współpracy z apostatą zrezygnowali już wszyscy jego magistranci i doktoranci, to jednak nadal prof. Węcławski kieruje powołaną przez siebie w 2006 r. pozawydziałową tzw. Pracownią Pytań Granicznych.

Powstaje zatem pytanie, czemu to władze uniwersyteckie w Poznaniu nie reagują na fakt istnienia pracowni, która staje się powoli rozsadnikiem destrukcyjnych, nihilistycznych idei, zaś władze kościelne w tym mieście wykazują daleko idącą pobłażliwość i tak liberalne podejście do osoby, która dopuściła się zdrady Kościoła, a przez całe lata korzystała — jako kapłan, stypendysta i uczony — z materialnego i ideowego wsparcia tej wspólnoty, której w tak ostentacyjny sposób się wyrzekła?

Warto może w tym miejscu przypomnieć, że przez całe stulecia apostazja była traktowana przez Kościół jako najgorsza zbrodnia przeciwko wierze i że nawet była karana śmiercią — także w samej Polsce, gdzie w 1668 r. sejm uchwalił specjalną konstytucję nakazującą stosowanie takiej kary wobec apostatów (stało się tak w następstwie wygnania arian z Polski i wykazania ich błędów teologicznych).

To ówczesne przekonanie Kościoła wiązało się z lekturą Listów Apostolskich, a gdzie także i dzisiaj — pomimo różnych przekładów — można odnaleźć całe partie tekstu odnoszące się do zagadnienia apostazji. Najbardziej pryncypialne podejście do tego tematu znajdujemy w Liście do Hebrajczyków, a którego przypuszczalny autor — św. Barnaba (towarzysz podróży apostolskich św. Pawła i patron Cypru) — roztacza wizję straszliwego Sądu Bożego nad tymi, którzy zdradzili swoje powołanie.

Wina odstępców od Kościoła jest przy tym niewspółmiernie większa niż w przypadku kapłanów Starego Testamentu, albowiem to ci pierwsi wzgardzili Synem Bożym, sprofanowali Krew Nowego Przymierza przelaną za wszystkich ludzi i znieważyli samego „Ducha łaski” (Hbr 10, 26-35). Tak silne podkreślenie ogromu zbrodni apostazji opiera się tutaj na przekonaniu, że zbawcze dzieło Chrystusa jest niepowtarzalne. Poza Nim nie ma możliwości odkupienia, gdyż tylko sam Zbawiciel jest „krwawą Ofiarą za grzechy”.

W czasach nam współczesnych akcentuje to zresztą również i sam kard. Joseph Ratzinger, gdy jeszcze jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary wydaje w 2000 r. Deklarację „Domine Jesus” mówiącą „o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła”.

W podobnym duchu utrzymany jest ponadto List św. Pawła do Rzymian, gdzie Apostoł Narodów pisze wyraźnie:

„Gniew Boży objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi — którzy prawdę w niesprawiedliwość obracają — gdyż to, co można wiedzieć o Bogu, zostało im objawione. Sam Bóg przecież im to objawił. To bowiem, co w Nim niewidzialne, Jego wieczna Moc i Boskość, są od stworzenia świata widoczne w dziełach, dlatego nie mają oni nic na swoją obronę. Chociaż poznali Boga, to jednak nie oddali Mu chwały jako Bogu, ani Mu podziękowali, ale zbłądzili w swoich myślach, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności” (Rz 1, 18-21).

Tak więc odpowiedzialność kapłanów jest dużo większa niż zwykłych ludzi, ale też i samych chrześcijan w porównaniu z poganami, którym przecież nie ukazano jeszcze Objawienia zawartego w Piśmie Świętym.

Tak też się stało i z prof. Węcławskim i żadne usprawiedliwienie jego postawy wydaje się być nie na miejscu. Tym bardziej, że ex-kapłan odmawia wszelkich odpowiedzi na pytania i odsyła do swoich wykładów — zupełnie ignorując to, iż osoby, które ceniły go dotąd jako teologa i jako człowieka, mają prawo do otrzymania wyjaśnień.

Niektórzy komentatorzy przypuszczają, że wyjście z Kościoła (i wcześniejsze porzucenie stanu kapłańskiego) mogło nastąpić w wyniku zaangażowania się uczonego w prace komisji badających sprawy arcybiskupów Paetza i Wielgusa. Po obejrzeniu dokumentów i wysłuchaniu świadków miał on bowiem uznać winę obu hierarchów, a potem głośno wyrażać swój sprzeciw wobec sposobu załatwienia tych kwestii przez Kościół.

Za bardziej prawdopodobną przyczynę apostazji należałoby jednak uznać stworzenie sobie zamkniętego, hermeneutycznego świata biblijnego, w którym poznański teolog czuł się po prostu dobrze i wygodnie. Nie bez znaczenia była tutaj także jego widoczna sympatia dla ruchu ekumenicznego, a tym samym zainteresowanie się teologią protestancką, która—jak wiadomo—traktuje Chrystusa przede wszystkim jako człowieka, zaś Jego Boskość stara się odsuwać na dalszy plan.

Nie dziwmy się zatem, że „Tygodnik Powszechny”, który — jako pierwszy — podał wiadomość o apostazji, nie bardzo wiedział, jak skomentować taką informację. Na pewno jednak nie pokusił się o komentarz teologiczny do poglądów prof. Węcławskiego i nie zaprezentował katolickiego punktu widzenia całej sprawy, a za co został słusznie zganiony przez poznańską Kurię Metropolitalną w specjalnym liście skierowanym do redakcji.

Co więcej: ksiądz red. Adam Boniecki ośmielił się publicznie zapytać czytelników, dlaczego oni sami pozostają w Kościele, skoro z tej wspólnoty odchodzi tak „wybitny” teolog i to cechujący się „precyzją myślenia” oraz „uczciwością intelektualną”! Czyżby więc ten tygodnik rzeczywiście nigdy nie był katolicki?