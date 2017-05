Czym wykryć skażenie?

Rozmowa z Bohdanem Petersonem, prezesem PIMCO Sp. z o.o., firmy zaopatrującej Wojsko Polskie w sygnalizatory skażeń.

[nice_info]Czym właściwie są sygnalizatory skażeń chemicznych i do czego takie urządzenia służą?[/nice_info]

Sygnalizatory skażeń chemicznych, a zwykle również promieniotwórczych, służą do wykrywania skażeń bojowymi środkami trującymi, toksycznymi substancjami przemysłowymi oraz substancjami promieniotwórczymi. W praktyce sygnalizatory instaluje się w celu ochrony załóg bojowych wozów piechoty oraz osób pracujących w budynkach o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.

Jednak w dzisiejszych czasach, w sytuacji powszechnego zagrożenia terroryzmem, w tym również terroryzmem wykorzystującym broń ABC, sygnalizatory skażeń instaluje się w obiektach obrony cywilnej, a także w środkach transportu masowego. Atak na tokijskie metro przeprowadzony przez sektę Aum Shinrikyo pokazał dobitnie, że istnieje potrzeba instalowania sygnalizatorów w sieciach kolei podziemnej. W niektórych stolicach europejskich wprowadzono już z resztą systemy ostrzegania o skażeniach chemicznych i promieniotwórczych. Co ciekawe, nasi południowi sąsiedzi, Czesi, w celu ochrony metra w Pradze korzystają z tych samych detektorów skażeń, które stosowane są w KTO Rosomak.

[nice_info]Jak duży w sensie finansowym jest rynek tych urządzeń?[/nice_info]

Byłoby dobrze, gdyby wszelkie szczelne wojskowe środki transportu oraz obiekty wojskowe i cywilne szczególnie narażone na atak z użyciem broni ABC były wyposażone w sygnalizatory skażeń. Niestety z uwagi na ograniczenia budżetowe w Polsce właściwie jedynym programem, w ramach którego zakupywane są sygnalizatory skażeń, jest program KTO Rosomak.

[nice_info]Jakie sygnalizatory są obecnie dostępne na polskim rynku?[/nice_info]

Obecnie na polskim rynku dostępne są jedynie dwa typy sygnalizatorów skażeń chemicznych i promieniotwórczych: CHERDES II oferowany przez Pimco oraz Tafios B oferowany przez RADWAR. Wymieniając tylko te dwa produkty, ograniczam się do rozwiązań stanowiących aktualną ofertę rynkową. Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że grupa polskich naukowców opracowała prototypy sygnalizatora o nazwie Tafios.

Z uwagi na złożoność zagadnienia wykrywania skażeń chemicznych uważam to za niewątpliwy sukces polskich konstruktorów. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że z tego, co wiem, Tafios nie jest jeszcze gotowym produktem, który można by zastosować np. w KTO Rosomak czy w czołgu PT-91.

Dotychczasowe próby takiej instalacji nie powiodły się. Niestety skonstruowanie urządzenia, które wydaje się działać czy wręcz działa w warunkach laboratoryjnych, to dopiero początek drogi. Urządzenie, które ma być częścią wyposażenia czołgu czy transportera bojowego, musi spełniać wiele norm obronnych, które określają m.in. odporność na wstrząsy, ekstremalne warunki temperaturowe, skrajnie wysoką wilgotność itp. Ponadto w przypadku sygnalizatorów skażeń niezwykle istotny jest sposób wykonania systemu czerpni powietrza.

Nawet najlepszy sygnalizator, do którego nie zostanie dostarczone powietrze, jest całkowicie bezużyteczny. Jak wiadomo, jednym z wymogów stawianych bojowym wozom piechoty jest zdolność pokonywania przeszkód wodnych. Tu pojawia się kolejna trudność techniczna, polegająca na takim skonstruowaniu czerpni powietrza, by zachowując dużą wydajność dostarczania próbek powietrza, nie narazić układu na możliwość zalania podczas pływania pojazdu.

[nice_info]Czy te sygnalizatory mają podobne działanie? Czy da się porównać ich sprawność oraz gotowość do użycia?[/nice_info]

Oczywiście, da się porównać sprawność oraz gotowość do użycia kilku sygnalizatorów, jest to jednak zadanie dość złożone. Takie próby porównawcze były z resztą prowadzone przed podjęciem decyzji o wyposażeniu KTO Rosomak w najlepszy dostępny na rynku system detekcji skażeń. Jedynym sygnalizatorem, który w opinii testujących przeszedł próby pomyślnie, był CHERDES oferowany przez Pimco.

[nice_info]Czy CHERDES oferowany przez Pimco można uznać za produkt polski i czym właściwie jest CHERDES?[/nice_info]

Warunkiem przystąpienia do realizacji dostaw w ramach programu KTO było udokumentowanie tzw. udziału procentowego produkcji polskiej w wyrobie finalnym. W przypadku CHERDES-a udział ten w momencie podpisania umowy z WZM Siemianowice Śląskie wynosił 55,39%. W związku z zapisami umowy Pimco zobowiązało się do dalszych prac mających na celu zwiększenie udziału polskiego.

Doprowadziło to do stanu obecnego, w którym najnowsza wersja CHERDES-a wytwarzana jest w ponad 60% przez kooperantów polskich. CHERDES jest systemem, którego głównym komponentem jest detektor skażeń chemicznych GID-3 produkowany przez brytyjską firmę Smiths Detection. GID-3 (pod nazwą ACAD – Automatic Chemical Agent Detector) jest stosowany przez armię amerykańską, która posiada ponad 40 tys. takich urządzeń.

Jest też powszechnie stosowany w innych armiach NATO. Łączna ilość sprzedanych detektorów GID-3 to prawie 60 tys. sztuk. Jak widać, można więc śmiało powiedzieć, że polscy żołnierze są chronieni przed atakiem chemicznym przez takie same urządzenia, które zabezpieczają ich amerykańskich czy brytyjskich kolegów.

[nice_info]Od kiedy i gdzie sygnalizatory oferowane przez spółkę PIMCO funkcjonują w czołgach i transporterach wykorzystywanych przez Wojsko Polskie? Na jaki rozwój współpracy z MON Państwo liczą?[/nice_info]

Pimco od roku 2005 dostarcza system detekcji skażeń chemicznych i promieniotwórczych do producenta KTO Rosomak, WZM Siemianowice Śląskie. W system CHERDES wyposażone są również czołgi PT-91M dostarczone do Malezji przez Bumar. Co zrozumiałe, jako prezes Pimco mam nadzieję na rozwój naszych dobrych stosunków z MON w przyszłości i wyposażanie innych wojskowych środków transportu w CHERDES-y.

[nice_info]Czy mógłby Pan pokrótce przedstawić czytelnikom swój ciekawy życiorys oraz powiedzieć, jak doszło do tego, że zajmuje się Pan dostawami dla WP?[/nice_info]

Urodziłem się 17 marca 1946 roku w Tel Awiwie (wówczas Palestynie – terytorium pod protektoratem brytyjskim). Zostałem ochrzczony w Betlejem. Mój ojciec, Jan, był oficerem przedwojennego Wojska Polskiego. Gdy w 1939 roku na Polskę napadli bolszewicy, ojciec (służący wtedy w DOK III w Grodnie) został wraz z matką wywieziony do Rosji. Ojciec przebywał w Kozielsku, a matkę wysłano do Komi SRS.

W 1942 roku uwolnieni rodzice znaleźli się na Bliskim Wschodzie w Armii Andersa. Przebywali tam do roku 1947, a następnie wraz ze mną przesiedlili się do Anglii.

Wychowywałem się w Nottingham, a studia ukończyłem w Londynie. Pierwszy mój pobyt w Polsce to lata 1979-1982. Byłem wtedy dyrektorem w brytyjskim koncernie GKN, oddelegowanym na placówkę do Polski. Wróciłem do Londynu w kwietniu 1982 roku. Miedzy rokiem 1982 a 1990 razem z żoną adoptowaliśmy troje dzieci z Domu Dziecka w Otwocku.

W lipcu 1994 roku przesiedliłem się z rodziną do Polski i w roku 1995 założyłem firmę Pimco-Pol Sp. z o.o., teraźniejszą Pimco Sp. z o.o. Moje zainteresowanie polskimi służbami mundurowymi zainspirowane było tym, że w Anglii miałem zaszczyt poznać wielu interesujących ludzi, którzy w latach przedwojennych zasłużyli się Polsce. Poznałem m.in. gen. Andersa, gen. Bora-Komorowskiego oraz ostatniego komendanta przedwojennej Policji Państwowej, gen. Zamorskiego (jego syn był zresztą moim harcmistrzem w harcerstwie polskim w Wlk. Brytanii).

Obecnie na stałe mieszkam w Polsce i staram się o polskie obywatelstwo. Jestem przekonany, że poprzez pracę, którą wykonuję, przyczyniam się do zwiększenia bezpieczeństwa Polski.