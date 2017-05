Dziecko niewolnika…

Już rok minął, odkąd na portalu ONET.pl prowadzę tzw. „blog” – i właśnie odnotowałem na nim 7 milionów wejść – czyli ludzie siedem milionów razy pofatygowali się, by przeczytać, co mam do powiedzenia. Poruszam na nim różne tematy – od bieżących politycznych – po absolutnie podstawowe dla narodu i gatunku. Prawie rok temu napisałem np. o „Zasadzie pedofilów”; brzmiało to mniej–więcej tak: Wreszcie pora na wyjaśnienie, DLACZEGO rodzi się mało dzieci? Zanim jednak zada się takie pytanie, warto by spytać: „A właściwie PO CO miałoby się rodzić więcej dzieci?”

Jest na nie kilkadziesiąt słusznych odpowiedzi. Np. dla ekologów: „Bo naturalnym środowiskiem człowieka jest piramida demograficzna, a nie słup demograficzny”; dla narodowców: „Po to, by za 50 lat w Polsce byli jeszcze Polacy, a nie sami Wietnamczycy”. Dla budowlańców: „Bo przyczyną zastoju w budownictwie jest brak dzieci”. Dla zjadaczy chleba: „By miał się kto nami zająć na starość”.

I tu jest sedno, na co kilka osób (np. tharkang, hubert) zwróciło uwagę. W normalnym kraju człowiek musiał mieć kilkoro dzieci – i musiał dobrze je wychować, wykształcić itp. W przeciwnym razie miał na starość przechlapane. Dziś ludzie uważają, że to nie ma sensu, bo przecież na starość będzie emerytura…

No, tak: ale skąd będą pieniądze na emerytury?

Jak napisał był śp. Adama Mickiewicz: „Ludzie mówią: niech wyschnie sobie źródło w górach/ Byleby mi płynęła woda w miejskich rurach”! Z jednej strony jacyś idioci cieszą się, że zmalało bezrobocie, bo młodzi ludzie wyjechali pracować na Wyspy Brytyjskie – a z drugiej martwią się, bo ZUS lada roczek zbankrutuje.

Przy tym jest drugi bodziec: nie ma pieniędzy na wychowywanie dzieci, bo wszystko zabierają składki emerytalne. I podatki. Ludzie więc nie tylko „nie muszą” mieć dzieci, by ich utrzymały na starość – ale nie mają na nie pieniędzy dziś!

A drugim powodem jest to, że rządzi zasada pedofilów: „Wszystkie dzieci są nasze”. Czyli: moje dziecko już nie jest moje! Jest „nasze”. W praktyce oznacza to, że to rząd mówi kiedy dziecko szczepić, rząd mówi kiedy muszę posłać je do szkoły, rząd narzuca program tej szkoły, rząd karze mnie, jeśli zaniedbałem opieki nad moim – pardon: „naszym” dzieckiem, rząd może mnie nawet ukarać, jeśli (opiekując się…) dam mu klapsa… To po co mam wychowywać nie swoje dziecko?!?

Co więcej: ludzie są karani za złą opiekę nad swoim przecież dzieckiem. To znaczy: już nie „swoim” – dziś dzieci są państwowe – i niedawno nieszczęśliwa matka, która swoją Anię powierzyła nieodpowiedzialnym sąsiadom (i jakiś pijak ją zaciukał siekierą widząc w niej Diabła!) stanęła przed sądem za „niedostateczna opiekę”! Dziś strach mieć nie tylko dziecko – można zostać oskarżonym o niewłaściwe opiekowanie się kanarkiem lub kotem!

Ciekawe pytanie: czy w ustroju niewolniczym pan karał niewolnika za to, że źle wychowuje lub źle karmi dziecko – które przecież jest własnością pana, i źle wychowane i odżywione uzyska na rynku niższą cenę? Chyba nie… Mimo wszystko ustrój niewolniczy był bardziej ludzki od naszego, nawet niewolnik miał większe prawo do decyzji, niż my obecnie!

Tak czy owak: aż dziw, że w ogóle dzieci się jeszcze rodzą. A pomysły, by rząd nakłaniał lub zmuszał do robienia dzieci… Brrr!

Absolutną rację ma „obserwator” pisząc: „To chyba prywatna sprawa każdego normalnego człowieka, czy chce mieć dzieci i ile chce ich mieć? Kretyńskie problemy wszelkich socjalistów (od narodowych do internacjonalistycznych) mało mnie obchodzą: najpierw wprowadzili system utrzymywania starych pokoleń przez nowe – a potem, zamiast to naprawić (niech każdy utrzymuje siebie) wprowadzają różne kretyńskie pomysły w celu hodowli ludzkiego bydła rozpłodowego – bo inaczej tego nazwać nie można”.

Problem w tym, że dawniej ludziom chciało się mieć dzieci – po prostu: chciało się, bo w normalnym środowisku się chce; a teraz się nie chce, bo żyjemy we środowisku chorym. I to bardzo łatwo zmienić. Tylko, powtarzam: oznacza to zmianę PODSTAWY ustroju – czyli „państwa opiekuńczego”, na którym pasożytuje masa Czerwonych Pijawek.

