Globalne ocieplenie a ekonomia

Niemal codziennie możemy w teleogłupiaczu obejrzeć takie scenki. Najpierw pojawia się pogodynka, oznajmiająca ponurym głosem: „Mam złe wiadomości: robi się zimno”. A zaraz potem jakiś AlGoropodobny sympatyk oznajmiający, że ma też złe wiadomości: „Grozi nam Globalne Ocieplenie”. Nie będę Państwu, ludziom inteligentnym, tłumaczył, że całe to Globcio to kolejny wymysł polityków, naukowych pracowników i biurokratów, którzy chcą kilka bilionów dolarów zabrać podatnikom i wydać na „walkę z Globciem”; walki z Globciem nie wygrają, ale zawsze jakieś 10% przyklei IM się do łapek.

[nice_alert]Taki „walczący z Globciem klimatozof” potrafi inkasować za wykład i $10.000! Płaci mu się aż tyle, żeby postraszył podatników, by ci bez protestu wybulili te parę bilionów… Każdy absolwent pierwszych pięciu klas szkoły podstawowej uczył się, że w IX w. na Grenlandii rosły cytryny – w XVI w. przez Bałtyk można było zimą jeździć saniami i nawet budowano w połowie drogi karczmy na lodzie dla podróżnych (!), a teraz mamy kolejną fazę cyklu i nie ma to nic wspólnego z działalnością człowieka. 50 lat temu -30o zimą było normalką – dziś nie jest.[/nice_alert]

Pomówmy jednak o tym, jakie są tego skutki gospodarcze. Ja na przykład wydaję na ogrzewanie chałupy o ponad 3000 zł mniej, a pewnie o 6000 zł mniej, niż wydawałbym przy 30-stopniowych mrozach. Tym samym wydałem o 3000 zł więcej w sklepach sprzedających różne tam towary… Przy wyższej temperaturze samochody zużywają znacznie mniej paliwa. Kolejna spora oszczędność. 50 lat temu nikt nawet nie myślał, by budować cokolwiek zimą. Dziś nieraz przez całą zimę trwają prace budowlane. Skraca to cykl inwestycyjny o 1/4!!! Oszczędność jest KOLOSALNA! Na naszych oczach roztapia się Ocean Lodowaty Północny. Jeszcze rok-dwa – i statki będą płynęły z Nowej Ziemi prosto do Kanady. Kolosalna oszczędność!

Przy okazji otworzą się nowe tereny dla osadnictwa. Zasiedlone zostaną Północne Terytoria Kanady – Jukon i Nunawut, cała Północna Syberia! Już w tej chwili Chińczycy idą na północ, osiedlając się w południowej części Syberii – a Biali będą przesuwać się na północ. Niestety: podniesienie się temperatury o 5C nie spowoduje stopienia się lodowców na Antarktydzie – lód w temperaturze -35C nie topi się dokładnie tak samo, jak przy -40C. Co przy okazji wyjaśnia, dlaczego w czasach, gdy na Grenlandii były soczyste pastwiska, jakoś nic nie zalało Europy; nawet Holandii…

Globcio powoduje też, że roślinki lepiej rosną – zwłaszcza, gdy w atmosferze jest nieco więcej dwutlenku węgla. W szkołach też o tym uczono, ale dziś ludzie pamiętają tylko to, co wczoraj widzieli w teleogłupiaczu. A tam siedzą AlGorowcy – i w pocie czoła (co przy okazji podnosi temperaturę…) tłumaczą, jakie to tragiczne skutki przyniesie nam Globcio. Tymczasem, jak widać, gospodarcze skutki Globcia są niezmiernie korzystne. Teoretycznie mechanizacja powinna przynieść wzrost bezrobocia, tymczasem bezrobocie drastycznie spada i brakuje ludzi do pracy. To też skutek Globcia. A poza tym ja lubię ciepełko.

[nice_info]Może już nie doczekam, ale jakaś grządka z ananasami pod oknem bardzo by mi się przydała. A wszystkim AlGorowcom daję dobrą, gospodarską radę: zamiast naciągać nas na „walkę z Globciem”, zainwestujcie pieniądze w działki ziemi na Grenlandii, na Wyspie Baffina,na Orkadach… Teraz kosztują grosze… a za głupie 80 lat będą bardzo cennymi terenami budowlanymi![/nice_info]

[nice_download]Wybrane pozycje w e-księgarnii:[/nice_download]



● Tylko u nas! „Korwin – wolnościowiec z misją” (JKM, Sommer): Pierwszy wywiad rzeka z najbardziej znanym polskim orędownikiem wolnego rynku! Kim naprawdę jest JKM?

● Tylko u nas w takiej cenie! „Mitologia efektu cieplarnianego” (Tomasz Teluk): Jedyna książka na rynku demaskująca ekofaszystów zarabiających na szantażu globalnym ociepleniem!

● Mamy ją jako jedni z pierwszych! „Sprawa Lecha Wałęsy” (Sławomir Cenckiewicz): „SB a Lech Walesa” ale w wersji przystępnej dla nie-historyka! Bez rozbudowanych przypisów i aneksów źródłowych ale z kapitalnym językiem narracji! Uzupełniona obszernym biogramem Wałęsy oraz sporą liczbą fotografii i fotokopii dokumentów!



● Rekomendacja dr Roberta Gwiazdowskiego i Romana Kluski! „Krótki kurs ekonomii praktycznej” (Krzysztof Dzierżawski): Autor demaskuje fałsz socjalistycznych haseł, uczy pragmatyzmu gospodarczego, ukazuje alternatywne do obecnych rozwiązania dla Polski!

● Końcówka nakładu! „Podatki czyli rzecz o grabieży” (Korwin Mikke) + „Czy można usprawiedliwić podatki” (T. Sommer): Pakiet dwóch klasycznych książek w świetnej cenie! Ograniczona liczba egzemplarzy!

● oraz… niezwykle inspirujące „Listy do młodego konserwatysty” (Dinesh D’Souza), wnikliwa diagnoza współczesnego świata w „Zachodzie i całej reszcie: globalizacja a zagrożenie terrorystyczne” (Roger Scruton), apologia zdrowego rozsądku w „Prawach człowieka i ich krytyce” (Adam Wielomski, Pawel Bala) i kilkanaście innych nowości!

[nice_download]UWAGA: Przedruk artykułów (w całości lub części), jest możliwy jedynie: a) za podaniem klikalnego źródła b) tylko w niezmienionej formie: artykuł + informacje poniżej artykułu np. o ewydaniu, nowych publikacjach w sklepie;[/nice_download]