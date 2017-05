Gwiazdowski: Neokonserwatyści w USA

W połowie lat siedemdziesiątych powstał w Stanach Zjednoczonych tak zwany „neokonserwatyzm”. Sztandarowi jego przedstawiciele to Daniel Bell, Nathan Glazer, Irving Kristoll, Michael Nowak, Norman Podhoretz. Neokonserwatyzm jest ruchem, który w opinii swych zwolenników nie powinien wymawiać swego imienia – napisał James Nuechterlein w jednym z numerów Commentary. Neokonserwatyści unikają na ogół definiowania siebie samych tym terminem. Nathan Glazer nazywa się „łagodnym konserwatystą”, Michael Novak używa terminu „neo-liberał”, Daniel Bell twierdzi, że konserwatystą jest tylko w sprawach kultury, w polityce preferuje liberalizm, a w ekonomii ma wręcz skłonności socjalistyczne. Dla opisania neokonserwatyzmu używa się także zamiennie terminów „prawicowy liberalizm” i „liberalny konserwatyzm”. Właściwie tylko Irving Kristol otwarcie używa terminu „neokonserwatyzm”.

Odżegnywanie się od terminu „neokonserwatyzm” wynika nie tylko z tradycyjnej wśród intelektualistów obawy przed „politycznym zaszufladkowaniem”, ale także z zamiaru podkreślenia otwartości i nieformalności ruchu, jego wewnętrznego zróżnicowania i wielobarwności. Istnieje też inny, jak się wydaje ważniejszy jeszcze, powód niechęci do terminu „neokonserwatyzm”: po raz pierwszy użyli go, według słów Michaela Novaka, strażnicy prawdziwej wiary jako szyderczej nazwy dla odstępców, a upowszechnili inni przedstawiciele amerykańskiej lewicy: Irving Howe i Lewis Coser.

Co ciekawe, Kristol stwierdził, że neokonserwatyści nie są wrogo nastawieni do samej idei państwa dobrobytu, lecz przeciwstawiają się jedynie przerostom biurokracji w jego wydaniu. Zachowując dystans do idei welfare state, dodał Podhoretz, neokonserwatyści uznali, że pewne jej elementy dają się pogodzić z modelem wolnorynkowym. Funkcje państwa opiekuńczego można więc ograniczać, ale nie da się ich zlikwidować. Tak więc z pobudek politycznych i humanitarnych należy przyjąć ideę państwa dobrobytu i sensownie zestroić ją z mechanizmami rynkowymi. Niejako dla równowagi neokonserwatyści podkreślali, że wolność ekonomiczna jest nie tylko wartością samoistną, ale również koniecznym, nieodzownym warunkiem sensownego urządzenia życia społecznego. Ich zdaniem same dobre intencje liberałów nie gwarantują prowadzenia dobrej polityki, o czym przekonują skutki ich działalności w latach sześćdziesiątych i u progu siedemdziesiątych.

Doskonałym uwieńczeniem opisu postawy neokonserwatysty jest satyryczne nieco, aczkolwiek bardzo trafne, zdanie Georga Nasha, opisującego Irvinga Kristola w oparciu o tytuł jego własnej książki (Two Cheers for Capitalism), jako człowieka, który zamiast potrójnego wiwatu na cześć kapitalizmu ogranicza się do podwójnego.

Ale chyba najbardziej znamienne może być to, że neokonserwatyzm stanowi „uboczny produkt” rozkładu lewicy, a jego rozwój to wynik intelektualnych wycieczek różnych liberałów i socjaldemokratów na pozycje konserwatywne. Amerykanie powiadają, że neokonserwatysta to taki liberał, którego wczoraj pobito, człowiek „wykiwany przez rzeczywistość”. (Oryginalny zwrot angielski – liberal mugged by reality – jest bardziej dobitny, lecz trudno oddać jego znaczenie w dosłownym tłumaczeniu).

Neokonserwatyści nie negują swojej liberalnej genezy. Choć rewolta lat sześćdziesiątych zmusiła ich do usztywnienia programu, to, jak podkreśla Daniel Patric Moynihan, korekta kursu w czasie sztormu jest sposobem trzymania się kursu. Zdaniem Kristola, neokonserwatyzm jest rewizjonistyczny, ale o tyle tylko, że próbuje szukać poza współczesnym liberalizmem w taki sposób, jak wszystkie reformacje religijne i polityczne – poprzez powrót do oryginalnych źródeł. Gorzkie doświadczenia związane z nadużywaniem liberalnych wartości przez radykałów – pisze Karl Bracher – skierowały wielu socjologów i politologów, współcześnie nazywanych neokonserwatystami, na pozycje nie mniej nie więcej tylko restauracji zachwianego equlibrum.

Jak zauważa Norman Podhoretz,

należąc kiedyś do lewicy dobrze poznaliśmy jej słabości i oszustwa…. Możemy skutecznie przeciwstawiać się lewicy, bo ją znamy i rozumiemy… Nasza krytyka uderza lewicę w samo serce… Lewica nas nienawidzi, bo skutecznie demaskujemy jej kłamstwa. Gdyby w Ameryce zwyciężyła kiedyś rewolucja lewicowa, my bylibyśmy pierwszymi więźniami amerykańskiego Gułagu… W końcu oni uważają nas za zdrajców.

Faktem jest, że neokonserwatyści wnieśli do ruchu konserwatywnego nową jakość intelektualną i, co więcej, zmusili lewicę do poważnej dyskusji ideowej. Przed pojawieniem się neokonserwatyzmu amerykańscy „liberałowie” po prostu ignorowali argumentacje prawicy i ludzi nią się posługujących, radząc sobie z prawicowym wyzwaniem przez niezwracanie nań uwagi. Trudno jednak było nie zauważyć neokonserwatystów, zwłaszcza dotychczasowych kolegów, którzy swoją pozycję zdobyli będąc jeszcze w obozie lewicy.

Ukonstytuowanie się neokonserwatyzmu wprowadziło sporo zamieszania i zapalczywych dyskusji w obozie amerykańskiej prawicy. Neokonserwatyści, krytykowani z lewa za zdradę ideałów lewicy, byli także krytykowani z prawa za nieusprawiedliwione podszywanie się pod konserwatyzm i szerzenie herezji. Zastrzeżenia wobec postawy neokonserwatystów potęgowały ich, i tak już poważne, trudności z samookreśleniem. Znamienny pod tym względem był ich stosunek do wyrastającego na politycznego lidera amerykańskiej prawicy Ronalda Reagana. Początkowo odnosili się ambiwalentnie do jego osoby i trwali w szeregach Partii Demokratycznej. Większość z nich, z większym lub mniejszym entuzjazmem, udzieliła mu w końcu poparcia, co jednak doprowadziło do odejścia z ich obozu ludzi o bardziej liberalnych sympatiach. Spośród trzech sztandarowych postaci ruchu neokonserwatywnego, którym Peter Steinfels poświęcił osobne rozdziały w wydanej w roku 1979 The Neoconservatives, dwóch – Daniel Bell i Daniel Patrick Moynihan – nie zalicza się już do neokonserwatystów. Moynihan w trakcie kampanii wyborczej roku 1992 działał w obozie Billa Clintona, a w chwilę po oficjalnym przyznaniu się do porażki przez prezydenta Busha seniora wypowiedział, cytowane przez większość agencji prasowych słowa: O Boże! Ten deficyt jest teraz nasz.

Niektórzy przeciwnicy utrzymują, że działania ludzi z obozu neokonserwatystów to czysty oportunizm, wynikający nie ze zmiany ich zasad, lecz z faktu że przewidywali zwycięstwo amerykańskiej prawicy. Zawczasu postanowili więc przedostać się w jej szeregi, by w dalszym ciągu mieć wpływ na amerykańską politykę.

Stephen Tonsor w głośnej krytyce neokonserwatyzmu, wygłoszonej podczas jednej ze swych prelekcji na spotkaniu Philadelphia Society, nawiązując do lewicowych korzeni neokonserwatystów, powiedział:

To naprawdę wspaniałe, kiedy dziwka staje się wierząca i przyłącza się do Kościoła. Czasami może z niej być niezły dyrygent chóru, ale gdy zaczyna pouczać kapłana, co powinien powiedzieć w niedzielnym kazaniu, to już zakrawa na przesadę.

Jednym z istotniejszych problemów, jakie pojawiają się przy okazji dyskusji o neokonserwatyzmie jest jego stosunek do judaizmu. Zdaniem Dana Himmelfarba, teza, że judaizm stanowi znaczący aspekt neokonserwatyzmu wydaje się całkiem uczciwa i uzasadniona, ale zdecydowaną przesadą jest twierdzenie, że bez judaizmu neokonserwatyzm mógłby w ogóle nie zaistnieć. Jak bowiem wytłumaczyć fakt sympatyzowania z neokonserwatyzmem takich ludzi, jak świecki teolog katolicki – Michael Novak, czy luteranie – Richard John Neuhaus oraz Peter i Brigitte Bergerowie.

Himmelfarb odrzuca także twierdzenia, że podstawowym wyróżnikiem neokonserwatyzmu jest „przesuwanie się” na prawo od ideologii socjalistycznej i liberalnej, podczas gdy stara prawica zawsze znajdowała się z prawej strony politycznego spectrum. Jest to prawdziwe tylko w odniesieniu do „weteranów” neokonserwatyzmu, jak Kristol, czy Podhoretz, nie ma natomiast zastosowania do młodego pokolenia neokonserwatystów, których nigdy nie pociągała żadna ideologia lewicy.

Himmelfarb polemizuje także z zasadnością podkreślania socjologicznego charakteru neokonserwatyzmu. Choć związki Glazera, Bergera i Lipseta z socjologią są bardzo wyraźne, przeciwstawianie neokonserwatystów, „zabawiających się statystyką i skomputeryzowaną informacją” tradycjonalistom, „oddającym serca literaturze i teologii” jest przesadzone.

Zastrzeżenia Himmelfarba budzi także sytuowanie neokonserwatyzmu na scenie politycznej Stanów Zjednoczonych na lewo od tak zwanej „starej prawicy”. W odniesieniu do polityki wewnętrznej – zwłaszcza pod względem stosunku do państwa opiekuńczego – neokonserwatyści rzeczywiście są zdecydowanie na lewo od rzeczników tradycyjnego konserwatyzmu. Jeśli jednak chodzi o politykę zagraniczną, to twierdzenie takie, zdaniem Himmelfarba, nie ma racji bytu. Pod względem antykomunizmu, który Himmelfarb zdaje się uznawać za konstytutywny element prawicowości, neokonserwatyści są bardziej stanowczy niż obóz starej prawicy, którego liczni przedstawiciele wyrażają tendencje izolacjonistyczne.

W zamian powszechnie używanego rozróżnienia konserwatystów i neokonserwatystów opierającego się na czterech kryteriach: chronologii (ludzie prawicy przeciw neofitom), religii (chrześcijaństwo przeciwko judaizmowi), stosunku do socjologii (wrogość przeciwko sympatii) i usytuowania w politycznym spectrum (prawica przeciwko centroprawicy), Himmelfarb proponuje rozróżnienie oparte na stosunku do tradycji: liberalno-demokratyczna tradycja Monteskiusza, Tocqueville ′a i Madisona wyznawana przez neokonserwatystów, przeciwko chrześcijańsko-arystokratycznej tradycji średniowiecza – Augustyna, Akwinaty i Hookera, wyznawanej przez tradycjonalistów.

O ile zaproponowana przez Himelfarba propozycja nowego kryterium podziału sama w sobie jest godna uwagi, o tyle wydaje się, że w swej polemice z kryteriami podziału dotąd stosowanymi Himmelfarb znacznie przesadził. Można oczywiście zgodzić się z jego zastrzeżeniami co do lewicowej genezy nowego pokolenia neokonserwatystów i odrzuceniem judaizmu jako cechy wyróżniającej neokonserwatyzm (chociaż obecność trzech, czy pięciu wyznawców innych religii w pierwszych szeregach obozu neokonserwatystów może być traktowana raczej jako wyjątek). Jednak polemika z tezami o socjologizmie neokonserwatyzmu i jego bardziej centrowym (w porównaniu ze starą prawicą) charakterze, jest chyba rezultatem przesadnego zacięcia polemicznego. Nie wydaje się zresztą, by istniała potrzeba prowadzenia polemiki w tym względzie. Dawne lewicowe sympatie można bowiem traktować jak coś wstydliwego. Stąd próby ich przysłonięcia brakiem lewicowych inklinacji wśród „szeregowych” neokonserwatystów młodego pokolenia mogą wydawać się, z psychologicznego punktu widzenia, uzasadnione. „Bycie” socjologiem ujmy żadnej już nie przynosi.

Zdziwienie wzbudza także wzbranianie się neokonserwatystów przed usytuowaniem na politycznej mapie na lewo od tradycjonalistów. Jest to bowiem konsekwencja głoszonych poglądów. Zważywszy na specyfikę amerykańską, w której polityka wewnętrzna odgrywa niewspółmiernie ważniejszą rolę od polityki zagranicznej, fakt wyznawania bardziej prawicowych poglądów w tej materii jest już przesądzający – nawet jeżeli poglądy na politykę zagraniczną ma się bardziej lewicowe. Co więcej: uznanie w polityce zagranicznej antykomunizmu za bardziej prawicową cechę od izolacjonizmu może, w świetle historycznych precedensów, budzić poważne wątpliwości. Jeżeli zatem neokonserwatyści czuli się pokrzywdzeni sytuowaniem ich na lewo od konserwatystów, mogli zmienić swoje spojrzenie na wiele spraw z zakresu polityki społecznej, zamiast zmieniać kryteria podziału.

Mimo że jedną z najbardziej rzucających się w oczy cech neokonserwatyzmu jest różnorodność ocen i analiz, to łatwo można dostrzec w tej doktrynie pewien wątek, będący jej mocnym spoiwem. Jest nim przekonanie o poważnym kryzysie całego zachodniego świata, a kultury amerykańskiej w szczególności, wiążącym się z kryzysem autorytetu, instytucji politycznych i elit rządzących, a także spadkiem zaufania do amerykańskiego stylu życia.

Wśród wielu źródeł obecnego kryzysu neokonserwatyści dostrzegają przede wszystkim upadek autorytetów, kontrkulturę i nową klasę. W roku 1972 Robert Nisbet opisał zjawisko, będące, jego zdaniem, największym zagrożeniem współczesności: rewoltę przeciwko autorytetowi, która osiągnęła kulminacyjny punkt w dziejach Zachodu od czasów upadku Imperium Rzymskiego. Kultura, której głównym zadaniem powinno być podtrzymanie podstawowych wartości cywilizacji, znalazła się w opozycji do systemu wartości, który ją stworzył i ożywiał. Neokonserwatyści różnią się jednak w opisie perspektywy czasowej owego kryzysu.

Zwolennicy tendencji długofalowej, podążając drogą myślową wytyczoną już przez Edmunda Burke ′a, zgadzają się z Robertem Nisbetem, że odpowiedzialnością za stan współczesnej cywilizacji obarczyć należy nominalizm, racjonalizm i ateizm, które wywarły swe piętno na kulturze Zachodu, doprowadzając ją do obecnego kryzysu. Rzecznicy krótszego horyzontu czasowego jako podstawową przyczynę kryzysu wskazują przeobrażenia świadomości społecznej dokonane pod wpływem programu Wielkiego Społeczeństwa i innych megalomańskich idei. To one zrodziły mentalność roszczeniową, przynoszącą fatalne skutki dla ludzkiej psychiki, spod wpływów której tak trudno się teraz wyzwolić. Jej immanentną cechą jest przekonanie o możliwości osiągnięcia, dzięki świadomym działaniom, każdego celu, jaki sobie postawimy.

Dla tego typu postawy genialne określenie ukuł niezrównany Melchior Wańkowicz – „chciejstwo”. Takie tłumaczenie angielskiego „wishful thinking ” chyba jeszcze lepiej oddaje istotę opisanego myślenia niż oryginalny zwrot angielski. Osaczone tego typu mentalnością swych wyborców elity władzy, próbując sprostać stawianym przed nimi oczekiwaniom, nie są w stanie wyrwać się z zaklętego kręgu niemożności. Obarcza się je odpowiedzialnością nie za dołożenie należytej staranności, ale za całkowite osiągnięcie upragnionego celu. Tymczasem nie wszystko, co jest pomyślane, może być zrealizowane, a planowanym skutkom towarzyszą zawsze i niezmiennie jakieś konsekwencje uboczne.

Najważniejszym nośnikiem tej zdradliwej postawy zawsze byli i są intelektualiści. Neokonserwatywną krytykę ich zachowań umieścić można w długiej tradycji, sięgającej czasów Edmunda Burke′a, który zauważył, że to właśnie ci „political men of letters” są nosicielami najbardziej niebezpiecznego buntu przeciwko tradycyjnemu porządkowi. We współczesnym świecie tworzą oni wyraźnie dającą się wyodrębnić „nową klasę”. Jej teoria ma na tyle doniosłe znaczenie dla neokonserwatywnej diagnozy kryzysu, że konieczne jest poświęcenie nieco wnikliwszej uwagi temu pojęciu.

Stara sentencja Calvina Colidge′a powiadała, że „the business of America is business”. Po drugiej wojnie światowej pojawiła się jednak nowa klasa ludzi, która udowodniła, że jej „main business is not a business”. Biznes był źródłem siły starej elity. Nowa opiera się na sile państwa, odgrywając analogiczną rolę do arystokracji w okresie feudalizmu. Przedstawiciel starej elity, prezydent General Motors – Charles Wilson – mógł powiedzieć jeszcze w roku 1950: „co jest dobre dla państwa, jest dobre dla GM i vice versa”. Dzisiejsi liderzy nowej klasy twierdzą: „co jest złe dla biznesu jest dobre dla państwa i vice versa”.

Nowa klasa nie jest oczywiście grupą, którą można by zidentyfikować przy pomocy jakiegoś konkretnego kryterium stratyfikacji społecznej. Neokonserwatyści nie podejmują więc prób jej zdefiniowania, zadawalając się bardziej swobodnym opisem, który wydaje się im wystarczająco jednoznaczny. Niemniej, na podstawie twórczości Daniela Bella i jego teorii klasy społecznej, można podjąć próbę rekonstrukcji definicji „nowej klasy”, jaką posługuje się większość przedstawicieli obozu neokonserwatystów.

Bell wyodrębnia strukturalne i kulturalne kryteria pozwalające dokonać klasyfikacji klas społecznych. Kryterium strukturalne określa miejsce zajmowane w systemie władzy, autorytetu i wpływu i łączy się z uzyskiwanym wynagrodzeniem. Kryterium kulturalne zaś, to po prostu wspólny światopogląd. Tak więc „klasa – pisze Bell – to wspólnota stałych instytucjonalnych interesów oraz ideologia dostarczająca członkom danej klasy symboli rozpoznawczych i wzorów zachowań”. Przy zastosowaniu tej definicji trudno wyodrębnić nową klasę w oparciu o wspólnotę interesów i określić jej miejsce w strukturze społecznej.

Bell rozpatruje tę strukturę jako dwie przecinające się płaszczyzny. Na jednej umieszcza status zawodowy, na drugiej pozycję w systemie organizacji państwa i jego gospodarki. Do nowej klasy zaliczyć można co najmniej cztery grupy statusu zawodowego: naukowców i nauczycieli, technologów zajmujących się stosowaniem nauki, administratorów nauki oraz ludzi kultury w węższym rozumieniu, takich jak różnego rodzaju twórcy, aktorzy, dziennikarze. Każdą z tych grup podzielić można na co najmniej pięć różnych ugrupowań wyodrębnionych z punktu widzenia miejsca zajmowanego przez nie w systemie społecznym: organizacje gospodarcze, administracja rządowa i sądownictwo, uniwersytety i instytuty naukowo-badawcze, kompleksy społeczne typu służby zdrowia oraz kompleks militarny.

Spoiwem łączącym przedstawicieli „nowej klasy” jest raczej wspólna ideologia niż interesy. A jest nią merytokratyzm. O ile u podstaw wczesnego kapitalizmu tkwiło przekonanie, że ludzkie osiągnięcia są rezultatem takich cnót jak oszczędność, pracowitość i pomysłowość, o tyle merytokraci łączą osiągnięcia jednostek z wiedzą i inteligencją. Dlatego Bell, podsumowywując swoje rozważania, twierdzi, że nowej klasy nie należy sytuować w przestrzeni społeczno-strukturalnej, lecz raczej w kulturalnej. Na tym polu przedstawicieli nowej klasy charakteryzuje to, że wszelkie spekulacje zaczynają od swojego własnego doświadczenia, swojej własnej percepcji świata, swoich własnych przywilejów i w oparciu o swoją własną świadomość.

Stan świadomości przedstawicieli nowej klasy Norman Podhoretz nazywa patologicznym. Sądzą oni, że są w stanie radykalnie przetworzyć wspólny los dzięki sile ich umysłuLudzie, którzy kiedyś mówili, że są rzeczy gorsze niż wojna, teraz orzekli, że są rzeczy gorsze niż komunizm, a wojna w Wietnamie jest jedną z nich.

Najbardziej ubodła neokonserwatystów swoista – używając polskiego określenia – „moralność Kalego”, reprezentowana przez większość liderów ruchu antywojennego. Jednym z najczęściej stosowanych argumentów przeciw wojnie było łamanie prawa międzynarodowego, czego miały dopuszczać się Stany Zjednoczone w trakcie działań wojennych. Profesor Richard Falk, tak wyczulony na punkcie przestrzegania prawa międzynarodowego przez Stany Zjednoczone, nieustannie wykazujący niezgodność postępowania oddziałów amerykańskich z Konwencją Genewską, mógł oznajmić jednocześnie, że Vietkong słusznie nie zwraca uwagi na przepisy tej Konwencji, albowiem przestrzeganie jej uniemożliwiłoby partyzantom skuteczną walkę (sic!).

Gdy w roku 1978 ukazała się książka Guentera Lewyego America in Vietnam, podważająca zasadność oskarżeń o nagminne łamanie przez Amerykanów prawa wojennego, reakcja tych uczestników ruchu antywojennego, którzy wcześniej wysuwali te oskarżenia, polegała na pominięciu milczeniem drobiazgowej analizy kwestii prawnych i przesunięciu argumentów w stronę moralności. Terry Nardin i Jerome Slater „pozostawiając prawnikom decyzję” co do tego, jak dobrze uzasadnił Lewy swe twierdzenie, że w istocie amerykańskie działania w Wietnamie prowadzone były w zgodzie z prawami wojny, natychmiast orzekli, że nie trzeba żadnej ekspertyzy prawnej, by stwierdzić błąd rozumowania Lewy ′ego. Z tego, że cokolwiek nie jest zakazane przez prawa wojny nie wynika, że jest tym samym moralnie do przyjęcia. Stosując takie kryteria – konkluduje Podhoretz – nie ma sensu kłócić się o to, czy taka, czy też inna amerykańska taktyka wojenna naruszała takie, czy inne zasady prawa wojennego. Sam fakt walki z Vietkongiem był ex definitione zbrodniczy.

Amerykański sposób prowadzenia wojny opierał się na zasadzie: „pozbądź się amunicji, nie ludzi”. Rzecznicy ruchu antywojennego uznali, że taktyka oparta na sile zmasowanego ognia przerzuca ciężar wojny z żołnierza, który w przeciwnym razie musiałby podjąć ryzyko wkroczenia do walki, na ludność cywilną. Wniosek z tego taki, kwituje Podhoretz, że niemoralne było, iż amerykańscy dowódcy troszczyli się bardziej o życie własnych ludzi niż o Wietnamczyków.

Wszystko to wynikało z przyjęcia przez przeciwników zaangażowania wojennego w Wietnamie tezy Gabriela Kolko, że „zbrodnią wojenną w Wietnamie jest sama wojna”. Tymczasem, według diagnozy neokonserwatystów, Stany Zjednoczone nie wkroczyły do Wietnamu dla obrony swych bezpośrednich interesów, ale dla ideału. Interwencja ta była produktem wilsonowskiej strony amerykańskiego charakteru – strony, która w roku 1917 spowodowała przystąpienie do wojny, by uczynić świat bezpiecznym dla demokracji. Peter Berger, jeden ze współczesnych liderów neokonserwatyzmu, jeszcze w roku 1967, stojąc po stronie przeciwników wojny, pisał: Ze zmniejszenia amerykańskiego zaangażowania lub wycofania się z Wietnamu wyniknąć mogą straszne konsekwencje najrozmaitszych rodzajów. Niemniej, w kategoriach moralnych, bezpiecznie jest założyć, że żadna z nich nie może być gorsza niż to, co się tam teraz właśnie dzieje. Później zmienił jednak zdanie. W roku 1980 tak skomentował tamto wystąpienie: A więc nie było bezpiecznie tak zakładać… Nie miałem racji i nie mieli jej również wszyscy ci, co myśleli tak, jak ja. Wbrew oczekiwaniom większości członków ruchu antywojennego narody Indochin od roku 1975 poddano cierpieniom o wiele większym niż cokolwiek, co uczyniły im Stany Zjednoczone.

Nowa atmosfera, jaką między innymi za sprawą neokonserwatystów udało się stworzyć wokół amerykańskiego zaangażowania w Wietnamie, przyczyniła się do swoistego „odreagowania” dawnych niepowodzeń. Tym razem idziemy tam, by zwyciężyć, prawda panie pułkowniku? – pyta przełożonego filmowy John Rambo (Sylvester Stallone), wyruszając z tajną misją do Indochin, gdzie w pojedynkę rozgromi prawie całą armię wietnamską i jej rosyjskich doradców, co nie udało się machinie wojennej Stanów Zjednoczonych. Jego wyczyny przyjmowane były entuzjastycznie przez amerykańską publiczność, ale zjawisko, jakim stał się film Rambo Part II wykroczyło daleko poza salę filmową. Ameryka znowu chciała uwierzyć w swe siły. I uwierzyła. Desant Grenady był doskonałym symbolem tych nowych tendencji. Nie przez przypadek prezydenta Reagana przezwano wówczas „Ronbo”.

