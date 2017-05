Jak katolicy odkrywali kapitalizm

W obiegowym przekonaniu podsycanym przez polityków gospodarka liberalna jest dziełem szatana. W rzeczywistości teoretyczne podwaliny ekonomii kapitalistycznej zbudowali duchowni Kościoła rzymskokatolickiego.

Lichwy, jako pożyczania na procent, zabraniały Sobory Powszechne: Laterański II, Laterański III, Laterański IV, Lyoński II i Sobór w Vienne. Wówczas wobec działalności rynku kapitałowego narosło wiele kontrowersji. Nie było zgodności na łonie Kościoła, co do zasadności naliczania procentów od pożyczki. Wielu magistrów i doktorów Kościoła uważało, że gdy kapitał jest pomnażany bez pracy, nakładu i ryzyka, jest grzeszny.

W tym okresie dla ukrócenia zjawiska lichwy powstawały aprobowane przez papiestwo banki tzw. Montes Pietatis, pożyczające potrzebującym pieniądze bezprocentowo lub za symboliczną opłatą. W Polsce taki bank funkcjonował np. przy Bractwie Św. Rocha w Warszawie za panowania Augusta III. Jego funkcjonowanie przypominało współczesny lombard. Pożyczkobiorca zastawiał fant, który był licytowany, jeśli suma nie została zwrócona po roku.

Dlatego też wielu duchownych dowodziło, że „banki pobożne” generują koszty, które powinny być pokrywane z odsetek. Stolica Apostolska poparła funkcjonowanie tych instytucji pożyczkowych, podczas Piątego Soboru w Lateranie, przypadającego na lata 1512-1517. Jednakże już wtedy instytucje kościelne musiały funkcjonować w warunkach rynku, a w wielu przypadkach złe zarządzenie było powodem umniejszenia majątku Kościoła. Dlatego papieże przywiązywali dużą wagę do przedsiębiorczości zarządców majątków, powierzając je raczej specjalistom niż duchownym, ale ignorantom w kwestiach ekonomii.

Zainteresowanie duchowieństwa regułami, jakimi rządzą się prawa rynku, zbiegło się także z innymi istotnymi wydarzeniami historycznymi. Wiek XVI był to okres wzmożonego handlu, odkryć geograficznych oraz europejskiego kolonializmu. Wraz z rozkwitem gospodarczym, duchowieństwo musiało zmierzyć się z ogromną liczbą nowych instrumentów ekonomicznych: kredytów, pożyczek czy rent.

Warto przy tym zauważyć, że już w średniowieczu istniało wiele popularnych obecnie papierów wartościowych. Włoskie państwa-miasta: Wenecja, Florencja, Werona czy Genua emitowały obligacje o odroczonej płatności (tzw. futures), tolerowały spółki publiczne, a nawet zlecały im pobór podatków. W większych miastach Europy handlowało się udziałami, wekslami oraz biletami loteryjnymi. Podczas gdy w ogarniętych Reformacją krajach Północy rozwijała się spekulacja dla zysku (pierwszym owczym pędem na giełdzie była spekulacja cebulkami rzadkich tulipanów w Holandii), katolickie południe starało się zrozumieć reguły, jakimi rządzi się gospodarka rynkowa z pożytkiem dla jak największej rzeszy obywateli.

Najsilniejszym ośrodkiem, w którym rozwinęła się nauka ekonomii, taka jaką znamy po dziś dzień, został Uniwersytet w Salamance. Opisami prawideł rynku zajęli się jezuici, dominikanie i franciszkanie. Filozofowie późnoscholastyczni zdefiniowali takie pojęcia współczesnego im kapitalizmu, jak: własność prywatna, pieniądz, kapitał, cena rynkowa oraz związane z nimi podstawowe twierdzenia z teorii pieniądza, finansów publicznych, handlu międzynarodowego, a nawet teorii państwa.

Jako zwolennicy prawa naturalnego moraliści w rodzaju Tomasza de Mercado, Jana de Mariana czy Franciszka de Vitoria, rozumieli działanie we własnym interesie, jako zgodne z ludzką naturą i jednocześnie byli empirycznie przekonani o wyższości własności prywatnej nad wspólną. Bartłomiej de Albornoz zauważył, że księża o wiele częściej pozwalają sobie na niegospodarność, gdy zarządzają kolektywną własnością. Natomiast gdy ksiądz zarządza prywatnymi dobrami, prawdopodobieństwo wystąpienia oszustwa jest nikłe. Za cenę sprawiedliwą uznawano cenę rynkową (hiszp. a cómo vale en plaza – ile kosztuje na rynku). Św. Bernard ze Sieny oraz Ludwik de Molina wykazali natomiast, że cena dobra może zależeć nie tylko od jego użyteczności, lecz także rzadkości i stopnia popytu.

Późnoscholastyczni moraliści sprzeciwiali się nadużyciom ze strony władzy. „Ten, kto nakłada wysokie podatki, otrzymuje je od bardzo nielicznych” – uważał Piotr Fernández Navarrete. Dominika de Soto nazwalibyśmy dziś przeciwnikiem deficytu budżetowego, czyli wydawania przez państwo więcej niż wpływa do budżetowej kasy. Wiele uwagi poświęcono także kwestiom monopoli – uznanym przez katolickich filozofów za wyrafinowaną formę kradzieży.

Na podstawie literatury tego okresu trudno zgodzić się ze współczesnymi twierdzeniami brytyjskiego filozofa Jana Finnisa dotyczącymi opodatkowania i socjalnych funkcji państwa. Finnis twierdzi, że człowiek rodzi się z sankcjonowanymi przymusem obowiązkami redystrybucyjnymi, innymi słowy – musi godzić się na konfiskatę swojego mienia na rzecz innych, w ramach obowiązku moralnego. Co prawda obowiązek jałmużny należy do każdego chrześcijanina, powinien wynikać on jednak z serca, a nie z przymusu.

Porównując sytuację we współczesnym państwie, obecnie, gdy kwota opodatkowania znacznie przekracza praktykowaną choćby w tamtym okresie dziesięcinę, a dochodzi wręcz do zajmowania nawet 80 proc. dochodów pod pretekstem redystrybucji na cele socjalne, zasadnie jest mówić o łamaniu VII przykazania przez biurokratyczne państwo. „Katechizm Kościoła Katolickiego” mówi bowiem wyraźnie, że „siódme przykazanie zabrania kradzieży, która polega na przywłaszczeniu sobie dobra drugiego człowieka wbrew racjonalnej woli właściciela”. A przecież racjonalny jest nasz sprzeciw, gdy nasze ciężko zarobione pieniądze nie są lokowane w domy spokojnej starości, lecz idą na służbowe luksusy władzy.

Ponadto nie odnajdujemy w literaturze źródłowej sugestii, że nasze indywidualne obowiązki moralne wobec ubogich, chorych, wdów i sierot, powinien przejmować ktoś trzeci – anonimowy i pozbawiony naszej kontroli urzędnik, zajmujący część naszych poborem pod pretekstem przekazania ich potrzebującym. W przeciwnym przypadku ktoś mógłby sądzić, że płacenie podatków w zasadzie zwalnia nas z konieczności spełniania dobrych uczynków.

Problem doskonale ujmuje wybitny teolog biblijny, prof. Michał Wojciechowski. Wywodzi on, iż własność prywatna pochodzi od Boga, dlatego jej ograniczanie, wyjąwszy dobra wyższego rzędu: życie ludzkie i wolną wolę, jest grzeszne i niesprawiedliwe.

„W krajach Europy narzędziem wyzysku są zbyt wysokie podatki i rozmaite przywileje, dzięki którym urzędnicy i nieroby żyją kosztem pracowitych i twórczych. Towarzyszy temu pobłażliwość dla korupcji i innej kradzieży kryminalnej” – uważa Wojciechowski. „Zabór cudzej własności przez rządy bywa obłudnie maskowany troską o bliźnich. Pod wpływem lewicy nawet niektórzy chrześcijanie myślą, że o biednych może zatroszczyć się państwo, przez zabieranie wszystkim pozostałym” – dodaje.

Chrześcijaństwo od czasów św. Pawła pochwala powszechny obowiązek pracy („kto nie chce pracować, niech nie je”), a nie aktywność zdrowych-pracujących na rzecz zdrowych-niepracujących, beneficjantów systemów socjalnego. W Polsce jesteśmy świadkami swoistego buntu przeciwko powyższej niesprawiedliwości, świadkami największej emigracji zarobkowej od czasów II wojny światowej, gdy młode pokolenie „protestuje nogami” przeciwko polityce gospodarczej państwa, uniemożliwiającej rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy.

Dlatego należy dostrzec pozytywną stronę przedsiębiorczości, akcentowaną przez wielu współczesnych filozofów katolickich, w tym Michała Novaka. Novak zauważa, że zawód przedsiębiorcy jest świętym powołaniem. Przedsiębiorca nie dość, że musi zbadać, jakie dobra są potrzebne bliźniemu, ryzykuje jeszcze swoim prywatnym kapitałem, aby dostarczyć produkty czy usługi drugiemu człowiekowi. Kto mu w tym przeszkadza, czyni źle.

Wracając do początków Słowa, biblijnym przykładem przedsiębiorczości jest fragment Ewangelii według świętego Mateusza, w którym pan zostawia sługom majątek do pomnożenia. Po powrocie gani leniwego, a chwali zaradnych. Akceptuje nawet bardzo wysoki zwrot z inwestycji w wysokości 100 proc. W tym kontekście zysk nie posiada konotacji negatywnych – nie jest przecież celem sam w sobie. Jest tym, czym być powinien – wskaźnikiem świadczącym o prawidłowym działaniu mechanizmu przedsiębiorczości.