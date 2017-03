Jak media szerzą pedofilię

Gdy ludzie zobaczyli, że PO to nie żadni liberałowie, tylko tacy sami faszyści, jak większość obecnych polityków, uspokoili się. Im bardziej publicyści – ze mną na czele – wrzeszczą, że PO nie realizuje swojego programu, a nawet idzie w drugą stronę – tym bardziej zadowolona jest tzw. Większość. Ostatnio p. Donald Tusk, były liberał, ogłosił więc, że jest za „chemiczną kastracją” pedofilów…



[nice_info]Nimfomanek jest niewiele i są mało szkodliwe. Dzieje się tak, bo kobieta potrzebuje starszego, silniejszego od niej partnera – by zapewnił opiekę jej i dzieciom; jakby wybierały 14-latków, to dzieci by ginęły… Natomiast wśród mężczyzn młode partnerki cieszą się powodzeniem, bo z nich rodzą się lepsze dzieci; jak któryś np. gustował w paniach po 35.ce – to często rodziły im się dzieci niepełnosprawne.[/nice_info]

Selekcja naturalna spowodowała więc, że w prawie każdym mężczyźnie jest „coś” z „pedofila”. Tyle że każdy tłamsił to w sobie, uważając (i słusznie!!!), że robienie czegoś takiego jest niedopuszczalne. Gdy jednak telewizja zaczęła pokazywać, że jest to rzecz właściwie normalna – bo tych pedofilów są setki, albo i tysiące – no, to niektórzy zaczęli dawać upust tym, modnym obecnie, skłonnościom.

Przypadki pedofilii trzeba oczywiście tępić – natomiast nie wolno o tym mówić. No, chyba że chcemy szerzyć pedofilię. Telewizje chcą – bo wtedy mają co pokazywać. Dlatego dziennikarze pomagają w rozprzestrzenianiu się pedofilii. Mają w tym interes.

[nice_alert]A jak walczyć z pedofilią? Karać! Nie „zapobiegać” – lecz surowo karać. W przypadkach skrajnych – nawet dożywociem. Niekoniecznie w więzieniu. Warto wydzielić kawałek Polski – np. w Bieszczadach – na Wolny Obszar, gdzie osobnicy nieprzystosowani będą robić, co chcą.[/nice_alert]

Byle nie z nami.

Jednak ważniejsze jest przyjęcie zasady, że to ojciec, bracia, stryjowie, wujowie itd. mogą sflekować faceta, który molestuje im dzieciaka – i sądy mają ich uniewinniać. Jest to znacznie skuteczniejsze, niż ściganie pedofilów przez policję. Rodzina wie najlepiej, co właściwie zaszło, nie narusza się publicznie intymności dziecka – i nie fatyguje policji, sądów, prokuratur… Państwo potrzebne jest tylko w skrajnych przypadkach: ludzie do tej pory załatwiali ten problem sami. Bez urzędników – i bez telewizji…

Ponadto państwo powinno wycofać się z określenia wieku dojrzałości. Laura (ta od Petrarki) miała 12 lat, królowa Jadwiga również… Potem było Globalne Oziębienie i wiek dojrzewania się podniósł – ale teraz podobno robi się (chwała Bogu!) cieplej… Jakkolwiek by było, trzeba przyjąć generalną zasadę, że dziewczyna jest dojrzała… wtedy, gdy jest dojrzała. Podobnie chłopiec – gdy przeszedł mutację. Trzymajmy się Praw Natury – a nie ustalajmy sztywnych dat. Bo u nas, jak się dobrać do dziewczyny o jeden dzień przed 15.tymi urodzinami – to grozi prokurator; dzień później – można robić, co się chce. A tymczasem jedne dojrzewają wcześniej – inne później…

Reakcja rodziny jest znacznie bardziej naturalna i elastyczna…



[nice_alert]A pomysł „chemicznej kastracji” jest (a) bez sensu: pedofile (pomijam gwałcicieli, na których jest inny paragraf!) to na ogół impotenci; oraz (b): niebezpieczny. Jeśli przyjmiemy, że Władzuchnie wolno ludzi „leczyć” z rozmaitych upodobań, to skończymy na sowieckich psychuszkach: leczeniu ludzi z upodobań do bycia w opozycji.[/nice_alert]

Np. p. Tuska z chęci wprowadzenia „chemicznej kastracji” można by wyleczyć za pomocą odpowiednich dawek haloperidolu i perfenazyny…

