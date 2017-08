Jak nas dyskryminuje Facebook

Portal wolnosc24.pl jest dystrybuowany w dużej części przez portale społecznościowe, zwłaszcza przez Facebook. Umożliwia to dotarcie do większej liczby odbiorców, a co za tym idzie – większe wpływy reklamowe, które oprócz fundacji są głównym źródłem jego finansowania. Każde „zawieszenie” Facebooka powoduje częściową utratę tych wpływów, co dla instytucji działającej dopiero 10 miesięcy stanowić może nawet śmiertelny problem. Tymczasem nasze strony facebookowe są zamykane regularnie. Nawet moja osobista strona https://www.facebook.com/TomaszSommer/ została z jakichś tajemniczych przyczyn zawieszona. I oczywiście nie da się ustalić, kto za to odpowiada. Nie można więc tych osób np. pozwać za utratę wpływów. To tak właśnie działa cenzura w epoce cyfrowej. Ale oczywiście jakoś przezwyciężymy te trudności. Choć ważne jest, by regularnie nagłaśniać cenzorskie działania Facebooka, bo z jakichś tajemniczych powodów dotyczą one głównie stron prawicowych i wolnościowych. A gdyby nie sabotaż Facebooka, już teraz portal wolnosc24.pl w pełni by się samoistnie finansował.

Spłynęła do nas większość pieniędzy z tzw. 1 proc. za rok 2016. W tym roku to ok. 80 tys. złotych. Fundacja Najwyższy Czas! przeznaczy je w ciągu najbliższych miesięcy na organizację dwóch konferencji – oprócz corocznej wiosennej zrobimy w tym roku drugą – jesienną, której termin zaplanowaliśmy na 11-12 listopada. Oczywiście pojawią się najlepsi mówcy, najlepsze książki oraz szereg niespodzianek. Reszta pieniędzy zostanie przeznaczona na utrzymanie portalu. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękuję i proszę o kolejne wpłaty. Te pieniądze idą w całości na propagowanie idei wolnościowej i osobiście gwarantuję, że żaden grosz nie jest przejadany i nie rozpływa się w tajemniczych okolicznościach – jak to dzieje się w wielu innych organizacjach. A utrzymanie portalu to obecnie ok. 40 tys. złotych miesięcznie. Za tak w sumie małą kwotę można prowadzić największy obecnie ośrodek informacji wolnościowej, który z dnia na dzień ma większy zasięg.

Część Czytelników portalu zarzuca nam zbytnią „tabloidowość”. Niestety taki jest wymóg oglądalności. A za oglądalnością płyną reklamy. Tak więc co wrażliwszych Czytelników proszę o przymykanie oka na ich zdaniem przesadną ilość „kryminałków” na naszej stronie.

Od tego numeru zrezygnowaliśmy z dystrybucji e-prenumeraty „Najwyższego CZASU!” przez App Store i Google play. Te wielkie firmy mają elementarne problemy z regularnością wypłat, jasnością raportowania, w zamian za co oferują niebotyczne prowizje. Okazało się, że dopłacamy do tego interesu i w dodatku nie jesteśmy się w stanie zorientować, ile te firmy sprzedają. Zapraszam więc do naszej tradycyjnej e-prenumeraty w powiększonej jakości (tutaj). A te osoby, które wykupiły w sklepach Apple’a i Google’a większą liczbę wydań, proszę o powiadomienie nas o tym – dopiszemy je do listy e-prenumeratorów.