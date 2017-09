JKM: Przyczyną upadku Polski w 1939 roku był brak broni, wynikający z socjalizmu sanacji. Nie powtarzajmy tego błędu

Przyczyną bezbronności kraju jest bieda. Przyczyną biedy socjalizm. Jeżeli chcemy by polska armia była silna, budżet państwa musi mieć większe wpływy, a zwiększenie wpływów możliwe jest tylko poprzez niższe podatki i likwidacje szkodliwych przepisów. Przed II wojną światową sanacja o to nie zadbała i skończyła się sanacyjna polityka likwidacją Polski. Przypomina o tym Janusz Korwin-Mikke w swoich dwóch najnowszych wpisach na Facebooku.

Zdaniem Janusza Korwina-Mikke „Pod wpływem idei socjalistycznych śp. Eugeniusz Kwiatkowski postanowił stworzyć dwie Wielkie Budowle Socjalizmu: Gdynię i Centralny Okręg Przemysłowy. Zrujnowało to Polskę dogłębnie. Sam COP kosztował tyle, co całoroczny budżet państwa (!!) – plus połowę Funduszu Obrony Narodowej. Resztę kraju obłożono potwornymi podatkami „bo taka była konieczność wojskowa”.

Dziennikarze byli wożeni do Gdyni i Tarnobrzega, by oglądać rozmach budownictwa socjalistycznego – a reszta Polski zdychała z głodu. A z tą koniecznością militarna to było tak, że w COP-ie z braku czasu na potrzeby wojska nie zrobiono NIC – natomiast potem przez całą wojnę COP pracował dla Wehrmachtu i SS. Wątpię, czy z tej okazji zafundowali piekłoszczykowi Kwiatkowskiemu choćby skromną tablice pamiątkową – a przecież powinni byli.

To samo z Gdynią – wybudowaną z powodów polityczno-wojskowych. Już w trzecim dniu wojny zaczęła pracować dla Adolfa Hitlera…

Gdyby za połowę tych pieniędzy zakupiono w Ameryce, Szwecji, Anglii – gdziekolwiek – broń – to Polska mogłaby się w 1939 roku bronić. Niestety: wszystko musiało być „nasze”. To i było”

Według Janusza Korwina-Mikke „Jak mawiali Rzymianie: „Chcesz pokoju – gotuj się do wojny!”

Proszę sobie wyobrazić co by było, gdyby wszyscy Polacy i Żydzi przed wojną mieli broń. Przecież gdyby w ’39 co drugi Żyd miał broń, nie byłoby Holokaustu. Czy łatwo byłoby opanować kraj, w którym w każdym domu każdy miałby pistolet a co dziesiąty karabin? Ciężko zaatakować kraj, w którym każdy ma broń. Dlatego Szwajcaria się cieszy niepodległością – mimo że to malutki kraj – ale tam każdy ma broń. Dlatego powinniśmy to zrobić, by każdy Polak miał broń. Społeczeństwo polskie jest otumanione propagandą faszystowską, że tylko państwo powinno mieć monopol na broń. Żeby nas potem powybierać jak ryby z saka.

Każda armia jest gotowa do wygrania poprzedniej wojny i dzisiejsze czołgi, które ma polska armia znakomicie wygrałyby z tymi z II Wojny Światowej. Natomiast na dzisiejszym polu walki, rakieta, która kosztuje 100 tys. robi z tego czołgu płonącą pułapkę dla zamkniętych w środku żołnierzy. Podobnie z helikopterami, zresztą bardzo drogimi, jeszcze droższymi od czołgów, które byle dron może rozwalić, uszkadzając np. śmigiełko tylne. Musimy zacząć myśleć nie o sprzęcie, który wygrałby II Wojnę Światową tylko o tym, który wygrałby III Wojnę Światową. Drony, lasery to jest przyszłość armii, a nie czołgi i helikoptery.

Ponadto należy zwiększyć o połowę wydatki na armię, ale nie można płacić żadnych składek emerytalnych za żołnierzy. Oprócz armii zawodowej przewidujemy także przeszkolenie młodzieży męskiej w wieku 14-16 lat – by mogła zobaczyć jednostkę wojskową i nauczyć się strzelać z pistoletu”.

