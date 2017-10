Już za miesiąc III Konferencja Wolnościowa. Nowa książka Michalkiewicza

Po sukcesie wiosennej II Konferencji Wolnościowej postanowiliśmy zrobić jej kolejną edycję jeszcze w tym samym roku, jesienią. Tak więc serdecznie zapraszam wszystkich Czytelników i Przyjaciół na 11 i 12 listopada do Biblioteki Rolniczej przy warszawskim Krakowskim Przedmieściu. Impreza będzie zapewne jeszcze ciekawsza, niż była wiosną, gdyż udało się ją połączyć z kolejną edycją wręczenia Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza – czyli doroczną galą najpoważniejszej nielewackiej nagrody tego typu, którą przed laty stworzyli Stanisław Michalkiewicz i Jan Małek. Oprócz tej gali będą oczywiście wykłady liderów ruchu wolnościowego – takich jak Paweł Kukiz, Rafał Ziemkiewicz, Janusz Korwin-Mikke czy Stanisław Michalkiewicz. Można będzie także obejrzeć mój film „Rozstrzelać Polaków”. Zaplanowaliśmy też tradycyjną debatę o przyszłości ruchu wolnościowego, a przez cały czas trwania imprezy będą się odbywały targi książki prawicowej, podczas których nie tylko będzie można zaopatrzyć się w wybrane pozycje, ale także od razu uzyskać na nich podpisy autorów. I tu uwaga: mamy jeszcze dwa stoiska książkowe do wynajęcia.

Jeśli impreza wypali, w co nie wątpimy, to od kolejnego roku już na stałe będziemy organizować takie zdarzenie dwa razy w roku. Jeszcze raz więc zapraszam – pokażmy, że tworzymy żywe i aktywne środowisko. Zapraszam też do wpłacania na konto organizatora imprezy – Fundacji Najwyższy Czas – datków na jej sfinansowanie. A impreza – jak zwykle – jest otwarta i całkowicie bezpłatna.

W 11 miesiącu funkcjonowania naszych portali internetowych wolnosc24.pl i nczas.com, czyli we wrześniu, osiągnęliśmy 8,5 miliona odsłon i blisko 3 miliony unikalnych użytkowników. Jak tak dalej pójdzie, to nasze nowe przedsięwzięcie medialne wreszcie stanie się w pełni rentowne. Rozpoczęliśmy też nową rekrutację dziennikarzy: jeśli ktoś chciałby spróbować swoich sił w kameralnej redakcji na Starych Bielanach, wie, „czym się je” i jak się gotuje internetowego newsa, to gorąco zapraszam do przysyłania zgłoszeń zawierających CV na adres: redakcja@nczas.com.pl. Gwarantujemy miłą atmosferę i poznanie mediów internetowych od ich najnowocześniej strony.

A na koniec dwa słowa o naszych nowościach wydawniczych. Już jest dostępna nowa książka Stanisława Michalkiewicza (tutaj jako PDF), którą widzą Państwo na okładce naszego tygodnika. Jest to pozycja trochę nietypowa, bo wprawdzie jak zwykle traktuje o polityce, ale tym razem przez pryzmat licznych podróży znakomitego Autora. A pod koniec października na rynek trafi książka Mariusza Kowalskiego o Słowianach, Turbo-Słowianach, haplogrupach i… nie tylko. Będzie to pierwsze dostępne w języku polskim podsumowanie rezultatów historycznej rewolucji, do jakiej doszło po zastosowaniu w badaniu dziejów Europy metod genetycznych. Już teraz zachęcam wszystkich do lektury tych pozycji.