Katastrofa katastrofy smoleńskiej. Sztandar smoleński powinien w końcu zostać zwinięty i wyprowadzony.

Ponieważ mija już prawie 20 miesięcy od czasu dojścia do władzy PiS – czas, żeby ktoś na prawicy w końcu to powiedział: dyskurs o katastrofie smoleńskiej uległ totalnej

katastrofie. I sztandar smoleński, jak kiedyś sztandar PZPR, powinien w końcu zostać zwinięty i wyprowadzony.

Jedyne, co przez ten czas w tej sprawie udało się uzyskać nowego, to wiedza o niechlujstwie ekipy Tuska, której nie chciało się przypilnować poprawnego pochowania ciał ofiar. Ale to przecież żadna nowość. Nie nastąpił natomiast żaden przełom w kwestii przyczyn tego tragicznego zdarzenia, nie udało się sprowadzić do Polski wraku tupolewa, nie udało się uzyskać żadnej mitycznej pomocy NATO czy CIA, która ponoć wie o sprawie wszystko, ale nie chce nic powiedzieć.

Słowem: klapa, katastrofa, klops. I tylko żałość bierze, jak się przegląda te puchnące od reklam spółek skarbu państwa media niegdyś niepokorne, które starają się, niczym Adam Słodowy, zrobić coś z niczego, czyli szum informacyjny przykrywający ten druzgocący fakt, że po prostu nie ma o czym mówić. Ale na nieistnieniu można zrobić całkiem dobry interes, o czym może zaświadczyć redakcja „Gazety Polskiej” i pokrewnych jej mediów, które bijąc w ten pusty bębenek, osiągnęły medialny sukces. Niestety kosztem oszukiwania ludzi. Tak samo jak wielu innych cwaniaków, którzy zrobili miliony na opisywaniu UFO, yeti i Atlantydy.

Czy jednak rzeczywiście nie dało się w tej sprawie nic więcej zrobić? Myślę, że spokojnie dałoby się np. sprowadzić wrak. Do tego potrzebna jest jednak umiejętność negocjacji z Rosjanami. Tej ewidentnie zabrakło. Być może udałoby się także, gdyby tylko ktoś umiał się tym profesjonalnie zająć, uzyskać jakieś dodatkowe dane od różnych agencji amerykańskich.

Tyle że przecież te dane wcale nie musiałyby prowadzić do przełomu. Wręcz przeciwnie – z punktu widzenia sensacyjnych teorii mogłyby być po prostu rozczarowujące. Powstaje jednak znacznie bardziej istotne pytanie: jeśli założyć, że samolot w Smoleńsku został wysadzony przez Rosjan, to czy da się to kiedykolwiek udowodnić?

Odpowiedź jest prosta: oczywiście nie. A czy można siać domysły, insynuacje jeszcze przez dziesiątki lat? Oczywiście tak. A jak ktoś będzie próbował balon tej smoleńskiej mgły przekłuć, to oczywiście można się zawsze oburzać, unosić w oparach moralnej wyższości – słowem: uprawiać smoleńską bigoterię. Ale przecież nie służy to ani prawicy, ani Polsce.

Prawica powinna więc jak najszybciej przejść nad Smoleńskiem do porządku dziennego. Oczywiście trzeba zawsze pamiętać, że wskutek nienawiści pomiędzy socjalistami wierzącymi a niewierzącymi oraz fikcyjności państwa teoretycznego doszło do takiego skandalicznego zdarzenia. Jednak jedyny wniosek, jaki z tego trzeba wyciągnąć, to smutna konstatacja, że w bantustanach takie rzeczy się po prostu dzieją, więc trzeba bantustan jak najszybciej zlikwidować, a w jego miejsce wprowadzić prawdziwą Polskę – poprzez instalację uczciwego wolnego rynku, wzmocnienie, ale zmniejszenie państwa i odnowę moralną, która sprawi, że Polska stanie się idealnym miejscem do życia i prowadzenia biznesu.

Natomiast smutną bantustanową przeszłość trzeba odrzucić, a nie rozdrapywać rany, że para kacyków w bantustanie wraz ze swoim otoczeniem zginęła w wyniku działania systemu, który tak naprawdę konstytuowała… Czas otworzyć i przetrzeć oczy. Jak zwykle o tej porze roku, ponawiam apel do Państwa o przekazywanie swojego 1 proc. PIT dla naszej Fundacji Najwyższy Czas.

Jak to zrobić? Proszę spojrzeć tutaj. Każdy, kto nam wpłaci, może liczyć na prezent, ale przede wszystkim pomaga w ważnych inicjatywach wolnościowych, czyli utrzymaniu portalu wolnosc24.pl oraz organizacji dorocznych Konferencji Polskiej Prawicy i Wolnościowców. A po wielkim sukcesie Konferencji sprzed dwóch tygodni już planujemy jesienną edycję tej imprezy, która będzie połączona z wręczeniem Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza. Oczywiście kapituła tej nagrody utrzyma całkowitą niezależność.

Jednocześnie Fundacja Najwyższy Czas podejmie próbę zorganizowania gali w sposób zdecydowanie bardziej spektakularny niż dotychczas. Tak więc jeśli chcą Państwo, by wolnościowo-prawicowy dyskurs rósł w siłę, bardzo proszę o rozważenie udzielenia nam wsparcia.