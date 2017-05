Kompendium JKM: Sprawiedliwy kapitalizm

Przedstawiamy trzecią część „kompendium JKM” – nowego cyklu tekstów stanowiących wybór wywiadów (zarówno wcześniej opublikowanych jak i napisanych specjalnie dla nczas.com). Tym razem Janusz Korwin Mikke opisuje na czym polega sprawiedliwość kapitalizmu i wskazuje grupę osób, którym wolny rynek najbardziej się opłaca.

[nice_info]Często mówi pan o sprawiedliwości w kapitalizmie. Na czym polega ta sprawiedliwość?[/nice_info]

Kapitalizm jest ustrojem sprawiedliwości, a socjalizm ustrojem sprawiedliwości społecznej, co najłatwiej skwitować można powiedzonkiem: „Czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy” – a im jestem bardziej głupi i leniwy, tym więcej mi się należy. W kapitalizmie w ogóle nie istnieje „redystrybucja dochodu narodowego”, czyli zabieranie przez urzędników jednym, a dawanie drugim. W kapitalizmie człowiek za swoje (spore…) pieniądze kupuje co chce – a nie to, co zdaniem władzy „powinien chcieć”.

Generalnie ustroje wyglądają tak:

● Maoizm: mam trzy krowy; rząd zabiera wszystkie, zabija i mięso dzieli po równo.

● Komunizm: mam trzy krowy; rząd zabiera je do kołchozu, gdzie zdychają.

● Narodowy socjalizm: mam trzy krowy; rząd zabiera dwie i zamienia je na armaty.

● Faszyzm: mam trzy krowy; rząd ustanawia cenę maksymalną na mleko, a krowy każe zakolczykować, bym ich nielegalnie nie zjadł.

● Socjalizm: mam trzy krowy; rząd odbiera mi pod przymusem mleko, które potem mogę kupić w państwowym sklepie na kartki.

● Socjaldemokracja: mam trzy krowy; rząd skupuje ode mnie mleko i rozdaje za darmo w szkołach, gdzie dzieci wylewają je do zlewu.

● Państwo opiekuńcze: mam trzy krowy; muszę sprzedać jedną, by starczyło na badania weterynaryjne i podatki od dwóch pozostałych.

● Euro-socjalizm: mam trzy krowy; rząd każe mi zabić jedną, bo krów jest za dużo – i drugą, bo krowa sąsiada jest chora na pryszczycę.

● Kapitalizm: mam trzy krowy; sprzedaję jedną i kupuję byka!

Obecnie niemiłościwe nam panujący euro-socjalizm to ustrój niesprawiedliwy – i kosztowny: od 1988 liczba urzędników w Polsce wzrosła, jak to przy rozbudowie socjalizmu, 4-krotnie. Nie stać nas na ten ustrój.

[nice_info]Komu kapitalizm opłaca się najbardziej?[/nice_info]

Trwająca od 100 lat propaganda socjalistyczna (przypomnijmy, że Daszyński, Mościcki, Wojciechowski, Piłsudski, Hitler i inni rządzący Polakami od 100 lat – praktycznie wszyscy byli socjalistami) usiłuje przedstawić kapitalizm jako coś złego. Tymczasem, kiedy panował socjalizm, nie stworzono żadnego wynalazku, ani nie wybudowano żadnej porządnej fabryki. Postęp zaistniał nie w krajach socjalistycznych, jak Szwecja, RFN, Kanada czy Polska (i do pewnego stopnia Związek Radziecki) lecz w krajach kapitalistycznych (Malezja, Tajwan, w dużej części USA). Tam robotnicy pierwsi zaczęli jeździć samochodami. Czyli nie w socjalistycznej Szwecji ani w Sowietach – lecz w „dzikim, drapieżnym kapitalizmie” panującym w USA. I kto w XIX wieku uciekał do USA: bogacze, czy biedacy? Biedacy! Bo „dziki drapieżny kapitalizm” korzystny jest właśnie dla biednych!

