Dyktatura poprawności politycznej w USA ma się coraz lepiej

Ronald Reagan zwykł mawiać, że „wolność od jej unicestwienia nie dzieli nigdy więcej niż jedno pokolenie”. Miał rację. Równo 10 lat po jego śmierci widać zaawansowany proces dekadencji wolności słowa w Ameryce i dyktaturę poprawności politycznej.

George Orwell pytany o znaczenie wolności słowa w życiu społeczeństw odpowiadał: „Jeśli wolność słowa w ogóle coś oznacza, to oznacza prawo do mówienia ludziom tego, czego nie chcą słyszeć”. Mówienie rzeczy oczywistych w sposób upiększony lub tchórzliwie upiększający chorą rzeczywistość jest zwyczajnym kłamstwem. Ale w dyktaturze kłamstwo i fałsz propagandowy urastają do rangi powszechnie obowiązującej doktryny.

W Polsce półwiekowa indoktrynacja komunistyczna zbiera żniwo nawet 25 lat od czasu rzekomego upadku ustroju socjalistycznego. Przekonał się o tym między innymi Janusz Korwin-Mikke, który występując w jednym z tegorocznych programów TVP pt. „Młodzież kontra… czyli pod ostrzałem”, został wyśmiany przez grupę młodocianych lewicowych nieuków za stwierdzenie, że Ameryka przeżarta jest komunizmem i obowiązuje w niej nieformalna, ale bardzo surowa i skuteczna cenzura słowa. Gdyby ci wyjątkowo nieprzygotowani uczestnicy programu mieli elementarną wiedzę na temat stosunków społecznych panujących w Stanach Zjednoczonych, to powstrzymaliby się od wyjątkowo głupiej krytyki prezesa Kongresu Nowej Prawicy.

Przejawem komunizowania amerykańskich relacji społecznych jest między innymi poprawność polityczna, która w sposób ślepy, niczym wściekła małpa z brzytwą, masakruje amerykańską kulturę, politykę i gospodarkę. Stany Zjednoczone stały się krajem, gdzie niemal na każdym kroku należy uważać, co się mówi, jeżeli nie chce się wylądować w więzieniu.

Klasycznym przykładem komunizacji prawa jest uchwalona w zeszłym roku przez Kongres ustawa National Defense Authorization Act, która w sposób dosłowny definiuje Stany Zjednoczone jako „pole bitwy”. Już sam sposób pracy nad tą ustawą budził skrajne kontrowersje. Jej autorami są senatorowie Carl Levine i John McCain, którzy zdołali „przekonać” swoich kolegów w komisji obrony do głosowania nad projektem bez żadnego czytania i debaty. Po raz pierwszy w historii członkowie izby wyższej amerykańskiego Kongresu zostali postawieni przed głosowaniem niemal „na ślepo”.

To wydarzenie szczególne, ponieważ także ustawa jest wyjątkowa. Jej przepisy łamią wszystkie przywileje zawarte w konstytucyjnej Karcie Praw Obywatelskich.

Tuż przed głosowaniem senator Mark Udall oświadczył prasie: „Chciałbym również podkreślić, że przepisy te budzą poważne pytania co do tego, kim jesteśmy jako społeczeństwo i co nasza konstytucja stara się chronić”, pozwalają one bowiem wprowadzać prawodawstwo stanu wojennego bez żadnego ostrzeżenia opinii publicznej. Najbardziej kontrowersyjny jest paragraf 1031 tej ustawy, który uchyla Posse Comitatus Act z 1878 roku, a tym samym pozwala armii na bezterminowe zatrzymywanie amerykańskich obywateli w ich własnym kraju. W ten sposób wojsko ma prawo pełnić rolę organów ścigania na amerykańskiej ziemi.

Chris Andres z waszyngtońskiego biura legislacyjnego American Civil Liberties Union (ACLU) – organizacji ochrony praw obywatelskich – twierdzi, że Senat oddał „obecnemu i każdemu kolejnemu prezydentowi prawo do zarządzenia aresztowania i uwięzienia cywili na całym świecie bez procesu albo postawienia zarzutów”. Andres podkreśla, że „zasięg działania tego prawa jest tak rozległy, że nawet obywatele amerykańscy mogą być nadzorowani przez wojsko, które może zostać użyte daleko od pola bitwy, nawet w samych Stanach Zjednoczonych”. A to oznacza, że rząd federalny buduje klasyczną dyktaturę wojskową, gotową ukarać każdego niepokornego, każdy stan dążący do separacji z Unii, która któregoś dnia zamienić się może w jeden wielki obóz rządzony przez klikę wojskowych. National Defense Authorization Act znosi konieczność ogłoszenia w Stanach Zjednoczonych stanu wojennego w celu aresztowania obywateli amerykańskich za granicą przez armię.

Przerażony treścią ustawy, która będzie odnawiana i poszerzana co rok, Chris Andres zadaje kardynalne pytanie: „Czy amerykańscy obywatele będą zabierani z amerykańskich, kanadyjskich i brytyjskich ulic, a potem wysyłani do wojskowych więzień na czas nieokreślony bez postawienia zarzutów o popełnienie przestępstwa? Czy naprawdę ktoś uważa, że to dobry pomysł? I dlaczego teraz?”.

Żyd, który nie lubi Murzynów

Amerykanie podkreślają na każdym kroku, że najwyższą wartością, której hołdują, jest „wolność”. Mimo to od kilku dekad dobrowolnie głosują na polityków, którzy w imię tej „wolności” zaciskają im powrozy na szyi.

Dobrowolne pozbywanie się praw obywatelskich jest objawem strachu przed w dużym stopniu urojonym terroryzmem, konfliktami rasowymi i kolejnym rozpadem Unii. W 2001 roku Amerykanie dali się wmanewrować w psychozę strachu. Jednocześnie sami ograniczyli swoją wolność słowa, wprowadzając nieformalną cenzurę wypowiedzi.

Wydawałoby się, że oficjalnie nikt w USA nie może przecież zostać ukarany za niepoprawną politycznie wypowiedź. Czyżby? Pozornie każdy sąd z miejsca odrzuca pozew cywilny o obrazę słowną. Mimo to presja społeczna na ludzi myślących wbrew obowiązującym trendom jest przerażająca.

Przekonał się o tym niedawno chociażby właściciel drużyny koszykarskiej LA Clippers, Donald Sterling. Ten 80-letni biznesmen z Los Angeles został nagrany w czasie prywatnej rozmowy z przyjaciółką, V. Stiviano. Czy użył strasznego słowa na „N”, które jest w USA obłożone najwyższym rodzajem klątwy? W żadnym wypadku. Jego wypowiedź nie razi wulgarnością, ale uderza w ton „rasistowski”: „Bardzo mi przeszkadza, że tak się obnosisz ze swoimi kontaktami z czarnymi ludźmi. Musisz to robić? Możesz z nimi spać, możesz robić, cokolwiek zechcesz, ale nie promuj ich i nie zabieraj na moje mecze”.

Jak widać z tej wypowiedzi, potomkowi aszkenazyjskich Żydów przeszkadzają ludzie czarni. Były adwokat nie życzy sobie, aby w jego otoczeniu Murzyni robili karierę ani żeby byli przyjaciółmi domu. Nie tylko traktuje ich jak ludzi niższej kategorii, ale zwyczajnie się nimi brzydzi. Innymi słowy: traktuje ich jak „podludzi”.

Oczywiście, jak każdy człowiek, ma prawo do swoich wolnych i nieskrępowanych poglądów. To on wybiera, komu płaci swoimi pieniędzmi lub z kim idzie do restauracji. Inaczej jednak uważają władze NBA. Komisarz ligi Adam Silver ogłosił, że Donald Sterling skazany został na grzywnę w wysokości 2,5 miliona dolarów i otrzymał dożywotnią dyskwalifikację! Słynąca z licznych ciemnych sprawek amerykańsko-kanadyjska liga koszykarska NBA zachowała się w tym przypadku jak państwo w państwie. Sterling padł ofiarą organizacji, która bez procesu i próby obrony może karać właścicieli drużyn za ich prywatne rozmowy. Gdyby słowa Sterlinga nie dotyczyły Murzynów, tylko np. białych katolików ze wschodniego wybrzeża, to nikt nie zwróciłby na nie najmniejszej uwagi. Jeszcze inaczej byłoby, gdyby dotyczyły one środowiska żydowskiego i zostały wypowiedziane przez chrześcijanina.

Niepoprawne i waleczne serce

Przekonał się o tym wybitny angielski aktor Garry Oldman – najbardziej znany z roli Lee Harveya Oswalda w filmie Olivera Stone’a „JFK” (1991) oraz tytułowej kreacji wampira w „Drakuli” Francisa Forda Coppoli (1992). Ten 56-letni artysta pozwolił sobie na niepochlebny komentarz o środowisku kalifornijskich Żydów w wywiadzie do magazynu „Playboy”. Brytyjczyk delikatnie zasugerował to, co wszyscy przecież doskonale wiemy – że Hollywood kontrolowane jest przez producentów i sponsorów żydowskich. Wygłoszenie tego truizmu w rozmowie z dziennikarzem „Playboya” było konsekwencją obrony Mela Gibsona, który został niesłusznie napiętnowany przez Hollywood za wypowiedzi rzekomo „antysemickie”. Swoją postawą Mel Gibson mocno podzielił amerykańską i światową opinię publiczną. Dla jednych stał się bohaterem i wojownikiem o wolność słowa, autentycznie wyklętym przez raka poprawności politycznej, a dla innych „antysemitą, burakiem, homofobem i zdewociałym katolikiem”.

Taką łatkę przyczepił mu między innymi Joe Eszterhas, były scenarzysta Gibsona, który po latach zarabiania na filmach Gibsona odkrył, że ten tak naprawdę produkuje filmy pod publiczkę, nienawidzi Żydów i nie chce ukończyć wielkiej produkcji o powstaniu Machabeuszy. Rzeczywiście, w 2012 roku Gibson rozpoczął pracę nad filmem o Judzie Machabeuszu, zwanym także Judą Młotem. Słynny przywódca żydowskiego powstania Machabeuszy przeciwko Seleucydom z lat 167-160 przed Chrystusem miał być ukazany w podobny sposób jak William Wallace w filmie „Waleczne Serce”. Jednak scenarzysta Joe Eszterhas oświadczył, że Mel Gibson chce za wszelką cenę przemycić chrześcijański motyw przesłania tego filmu. Niestety nie wytłumaczył, w jaki sposób reżyser miał tego dokonać, pokazując wydarzenia wyprzedzające narodziny Chrystusa o 160 lat.

Ale to nie produkcja filmu o Judzie Machabeuszu rozwścieczyła środowisko rządzące Hollywood. Mel Gibson – w przeciwieństwie do swoich kolegów – mówi głośno to, co myśli. Jego słynne oświadczenie „Pier****ni Żydzi są odpowiedzialni za wszystkie wojny na świecie” zostało odebrane przez środowisko filmowe jako akt odwagi graniczący ze skrajną głupotą. Gibson nie tylko naruszył tabu, ale pokazał jednocześnie, że „niepoprawność polityczna” jest tylko strachem, które ma wielkie oczy.

Niestety gorącokrwisty aktor słynie ze swojej słabości do alkoholu. W pewnym wywiadzie dla lokalnej kalifornijskiej gazety podkreślił, że „picie to kulturalna rozrywka, która wymaga od ciebie, żebyś pił. Folgujesz więc sobie i wlewasz w siebie alkohol. Bycie niegrzecznym jest zabawne”. Pechowo słowa te pojawiły się tuż po fatalnym wypadku, który Gibson spowodował, prowadząc po pijanemu samochód w Malibu. To właśnie tam podczas interwencji policji padły te słynne słowa pod adresem kalifornijskiej społeczności żydowskiej.

Ale nawet to wydarzenie nie wyrzuciło Gibsona poza nawias społeczności artystycznej „amerykańskiej krainy snów”. Dla środowiska producentów filmowych najważniejszy był fakt, że ten reżyser, aktor i scenarzysta zarobił 2,5 miliarda dolarów. Za takie pieniądze można było wybaczyć każdą wypowiedź, zwalając ją na karb uzależnienia alkoholowego. Niestety kolejnym ciosem w karierze wybitnego artysty była nieudana relacja z Oksaną Grigoriewą, mieszkającą w Los Angeles 44-letnią pianistką rosyjską, która rzekomo w akcie rozpaczy udostępniła prasie nagrania rozmów ze swoim byłym kochankiem. Nagrania opublikowane przez prasę wywołały wzburzenie środowisk feministycznych i murzyńskich. Nagrany Gibson mówi: „Zachowujesz się jak suka w rui i jeśli zostaniesz zgwałcona przez bandę czarnuchów, to będzie tylko twoja wina”. Na dobitkę kilka dni po nagraniu wyszedł na jaw dodatkowy fakt, że Gibson uderzył Grigoriewą pięścią i chlubił się przed znajomymi, że ten cios „jej się należał”.

W tym wypadku Mel Gibson, podobnie jak Donald Sterling, popełnił podwójne faux pas – obraził środowisko feministyczne i rzucił uwagę o charakterze rasistowskim. Rozwścieczone jak osy feministki uczyniły z Gibsona wzór „męskiego szowinizmu”. Kariera twórcy „Pasji” i „Walecznego Serca” załamała się 2 lipca 2012 roku, kiedy agencja aktorska WME Entertainment rozwiązała z nim umowę. Dla Gibsona był to podwójny cios. Dzień wcześniej zmarł jego przyjaciel, wybitny łowca talentów i agent artystyczny Ed Limato. Gibson pozostał sam, bez żadnego wsparcia ze strony środowiska.

Być może z tego powodu o jego artystycznym wygnaniu wspomniał w swojej rozmowie z „Playboyem” Garry Oldman, który podkreślił, że każdy człowiek ma prawo do własnych poglądów. Głównym przewinieniem Gibsona jest naruszenie niepisanych kanonów poprawności politycznej, kiedy nazywał pewne zjawiska społeczne po imieniu. Kara, jaka go spotkała, dowodzi, że pokolenie dyktatury, przed którym ostrzegał Ronald Reagan, zaczęło swoje rządy.