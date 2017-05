Korwin Mikke: dezinformacja

Żyjemy w epoce informacji. A także wolności słowa. Pamiętam, jak pół wieku temu co bardziej przewidujący ludzie („informatyków” wtedy jeszcze nie było) delektowali się na myśl o tym, ile to informacji będzie dostępnych ludziom.

Minęło pół wieku – i oto okazało się, że komputery – to wspaniałe narzędzie, dzięki któremu ludzie potrafią w 1/10 sekundy zrobić więcej głupstw niż cała ludzkość przez dziesięć wieków. Natomiast 99,999 proc. „informacji” otrzymywanych przez Internet to albo bełkot, albo informacje po prostu fałszywe…

Czyli: dezinformacja.

Dezinformacja bywa świadoma – lub nieświadoma. Jeśli słucham wypowiedzi polityków to nie wiem: czy ONI kłamią świadomie – czy też sami w te głupoty wierzą? Jest to jednak problem tylko moralny – z punktu widzenia dezinformowanego jest wszystko jedno, czy jest wprowadzany w błąd świadomie – czy nieświadomie. Ba! Nawet odwrotnie: wiadomość fałszywa jest bardziej przekonywająca w ustach człowieka, który sam w nią wierzy – więc bezczelni łgarze są dla społeczeństwa mniej niebezpieczni niż idioci wierzący w bzdury, które z całą powagą wygłaszają.

Tyczy to przede wszystkim gospodarki. O ile z rzadka zdarza się jegomość głoszący fałszywe teorie fizyczne (acz też się zdarzają!) – o tyle z ekonomią, jak z medycyną: każdy się na niej zna! Każdy ma też swoje recepty… Chyba napiszę książkę pt. „Przejrzyj się w lustrze – czyli: kretynizmy głoszone na temat ekonomii”. Bzdury – i to oczywiste bzdury – głoszą nawet laureaci Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii! Głoszą i są za to chwaleni.

Są chwaleni, bo jeśli ludzie pragną w coś wierzyć, to będą wierzyć, choćby ich rzeczywistość waliła po oczach! Będą każdą informację interpretować tak, by pasowała im do teorii.

Klasyczny przykład – to zwolennicy absurdalnej tezy o równości płci: jeśli powiedzieć im, że na przykład szachiści zarabiają więcej niż szachistki, to nie przyjmą oni do wiadomości, że oznacza to, iż kobiety gorzej grają w szachy – lecz to, że nawet tu panuje „dyskryminacja”.

I NIC ich nie przekona. Co więcej: zażądają „dyskryminacji pozytywnej”, czyli tworzenia w szkołach specjalnych klas tylko dla dziewcząt. Taki trochę zwariowany węgierski Żyd, p. Władysław Polgár , udowodnił, że to jest możliwe: morderczym treningiem doprowadził trzy swoje córki: Judytę, Zofię i Zuzannę do mistrzowskiego poziomu. Jakaś męska szowinistyczna świnia mogłaby wprawdzie mówić, że gdyby takiemu treningowi poddano chłopców, to mieliby zapewne jeszcze lepsze rezultaty – ale przecież zawsze można tego nie słuchać, nieprawdaż?

Ludzie potrafią wierzyć w UFO – potrafią wierzyć i w socjalizm. Z tym, że istnieją na Ziemi jakieś obiektywne zjawiska i obiekty, które przemawiają za przypuszczeniem, że UFO może istnieć – natomiast nie istnieje ŻADNA przesłanka pozwalająca przypuszczać, że socjalizm będzie działał. Wiara w UFO ma więc pewne racjonalne uzasadnienie – wiara w socjalizm – nie ma.

Podobnie z wiarą w Boga. Nie mamy wprawdzie dowodu, że Bóg istnieje – ale nie mamy też dowodu, że nie istnieje. Mamy natomiast matematyczne dowody, że socjalizm istnieć nie może – a mimo to socjaliści wiarę w socjalizm uważają za coś normalnego, zaś wiarę w Boga za zabobon. Niesłychanie ciekawy przykład ślepej wiary!

To samo zresztą jest z d***kracją . Już w latach 60. p. Kenneth J. Arrow, pierwszy laureat Nobla z ekonomii, udowodnił, że d***kracja istnieć nie może: każdy system wyboru spełniający kilka rozsądnych warunków musi być albo dyktaturą jednostki, albo zostać narzucony z góry. Mimo to pp. D***kraci z uporem kompletnych kretynów tworzą nowe, „genialne” systemy – okręgów jednomandatowych, dwumandatowych, wyborów tajnych, jawnych, kurialnych, pośrednich, bezpośrednich, ale ŻADEN z nich, jeśli nie jest narzucony lub dyktatorski, NIE MOŻE być rozsądny – i na to jest dowód matematyczny!

Jednak wiara w d***krację jest tak potężna, że ludzie po prostu nie słuchają.

A skutki – brak sensu w polityce – widać…

PS. W księgarni nczas.com dostępne są nowe książki m.in.:

● „Demokracja, bóg który zawiódł (Hans-Hermann Hoppe)” – Pozycja, ktora moze byc dla wielu Czytelnikow szokujaca. Bo jej autor, Niemiec, który mial dosc eurosocjalizmu i uciekl przed nim do USA nawoluje wprost do obalenia demokracji! Polecam!

● „Dekadencja (Janusz Korwin-Mikke)” – Zmian kulturowych, które zachodzą w Unii Europejskiej nie da sie ukryć. Nie da się też ukryć, że zmiany te nie są spontaniczne, a starannie planowane. Czy winić trzeba dekadencję?

● „Kontrewolucja, której nie bylo (Adam Wielomski)” – PiS mial historyczna szanse na przeprowadzenie kontrrewolucji. Niestety okazal sie kolejnym wcieleniem domoliberalizmu, tym razem z patriotyczna twarza. Adam Wielomski tlumaczy dlaczego

________________________________________________________

zachęcam do odwiedzenia internetowej księgarni nczas.com

NOWE KSIĄŻKI! JUŻ DOSTĘPNE!

● tylko wyselekcjonowane pozycje książkowe najlepszych Autorów!

● stawiamy na jakość, nie na ilość!

● książki wysyłamy dwa razy dziennie (tylko priorytetem)

● już wkrótce nowe kanały płatności

________________________________________________________

zachęcamy do zamówienia e-prenumeraty Najwyższego Czasu!

● Kupując e-wydanie wspierasz rozwój portalu nczas.com – KAŻDA wpłacona złotówka przekłada się na ilość tekstów na stronie

● 10 kolejnych numerów kosztuje jedynie 30 zł

● To tylko 3 zł za numer – czyli niecałe 10 gr za artykuł!

● W e-prenumeracie numer pojedynczy kosztuje tyle samo co podwójny (zawsze płacisz 3 zł zamiast 5 / 7 zł, które musiałbyś wydać w kiosku!)

Kliknij tutaj aby zamówić e-prenumeratę