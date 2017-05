Korwin Mikke: Koncepcja tolerancji pozytywnej

Trzy miesiące temu obśmiewałem z lekka imprezę zrobioną z okazji zakończenia „Roku Równych Szans dla Wszystkich” – a to z uwagi na występ dueciku „Lea Divine & Peter” – czyli jakiegoś (jakiejś?) transwestyty. Natomiast już nie z lekka grzmiałem, że jest skandalem, że takie imprezy finansuje Ministerstwo Pracy, Płacy i Polityki Socjalnej – czy jak tam się ono teraz nazywa. Sprawdzać nie będę – bo to ministerstwo trzeba jak najszybciej rozwiązać, a nie zastanawiać się nad tym, jak powinno ono się nazywać.

Proszę zauważyć, że za „komuny” istniało sobie Ministerstwo Przemysłu Lekkiego, Spożywczego i Skupu – i też wszyscy byli przekonani, że bez tego ministerstwa Polska się zawali. Ministerstwa nie ma – a Polska jakoś stoi… Bez MPPiPS też jakoś by wytrzymała.

W rzeczywistości jest jednak znacznie gorzej. MPPiPS nie tylko jest w Polsce całkowicie niepotrzebne – ale jest ono wysoce szkodliwe. W istocie jest to jeden z najszkodliwszych urzędów w Polsce – wytwarzający bezrobocie, obniżające zarobki oraz powodujący nieustanne konflikty społeczne.

Jest to nieuniknione.

Jeśli takie ministerstwa postanawia np., że trzeba podnieść o 10% płace tym, co mają staż pracy dłuższy niż 5 lat – to automatycznie wywołuje konflikt między dwiema grupami pracowników. Gdy Jan Kowalski, właściciel firmy, podnosił pensje Wiśniewskiemu i Zielińskiemu, żaden „konflikt grupowy” nie był możliwy. Owszem: zdarzało się, że decyzję taką pracownicy odbierali jako niesprawiedliwą – ale nie dotyczyło to żadnych „grup” więc żadnego konfliktu grupowego być nie mogło.

Jak rozumiem nie muszę Państwa przekonywać, że 85% ministerstw należy oddać na złom! – i mogę przejść do właściwego tematu. Otóż przypadkiem dowiedziałem się, że z okazji tego zakończenia Roku RSzdWszy wygłoszono naukowe referaty. Np. p. prof. Magdaleny Środowej: „O istocie tolerancji”.

Streszczając streszczenie powiedziała Ona (słusznie, za Lockem), że „przekonania religijne są w istocie nierozstrzygalne i jako takie nie powinny być dyskutowane publicznie”. Tyle tylko, że choć o przekonaniach dyskutować istotnie nie ma sensu – to czy ludzie wierzą, że jak zabiją bliźniego to będą się smażyć w Piekle, czy też uważają, że „Boga niet – otca w mordu mozna!” absolutnie już obojętne nie jest – i dyskutować o tym jak najbardziej warto.

Przechodząc do tematu, p. Środowa „zauważyła, że do postawy nietolerancji potrzebne jest posiadanie choćby minimalnej władzy, rozumianej jako wpływ na rzeczywistość – na tej zasadzie trudno mówić, by chory na raka mógł być nietolerancyjny dla swojej choroby, właśnie dlatego, że nie ma nad nią władzy.”

I znów jest to uwaga jak najbardziej trafna. Należy jednak w takim razie zadać pytanie:

[nice_alert]Dlaczego co chwila czytamy, że oskarża się o „nietolerancję” człowieka, który jako żywo żadnej władzy nie posiada?!? On tylko twierdzi, że nie lubi np. Indian – a tu ciągną go do sądów za rasizm, antyindianizm i nietolerancję właśnie?!?[/nice_alert]

Dalej p. Profesoressa „przypomniała o tradycji rozwijającej się od czasów Woltera, która głosi, że człowiek ma prawo do wolności i poszanowania swojej osoby także ze względu na to, czym różni się od innych. Takie podejście uznaje człowieka nie za osobę abstrakcyjną, ale konkretną właśnie ze względu np. na kolor skóry czy preferencje seksualne. To koncepcja tzw. tolerancji pozytywnej, zgodnie z którą można nie akceptować jakichś przekonań czy cech innego człowieka i jednocześnie bronić pełni jego praw do głoszenia tych przekonań, czy realizacji tych cech”.

To bardzo mnie ucieszyło, bo ja też uważam, że np….

[nice_alert]….antysemici powinni cieszyć się tolerancją taką samą, jak antygermanie, antyruteni czy filosemici![/nice_alert].

Niestety: zaraz potem p. Środowa „zwróciła uwagę, że tolerancja jest niezbędna w życiu publicznym,(…). Natomiast formą wyrazu tolerancji jest poprawność polityczna.

Niestety, jest odwrotnie: „poprawność polityczna” oznacza, że niektórych wypowiedzi tolerować nie wolno!

Trudno więc: uznajcie mnie za antyfeministę, ale ja śp. Jana Locka i śp. Franciszka–Marię Aroueta (ps.”Voltaire”) popieram – a p. Środowej, niestety, nie…

[nice_info]Nowości w księgarni:[/nice_info]

W sklepie nczas.com można nabyć długo oczekiwaną książkę „SB a Lech Walesa. Przyczynek do biografii” (Cenckiewicz, Gontarczyk). Pozycja niezwykle trudno dostępna! Ilość egzemplarzy ograniczona! Zachęcamy do złożenia zamówienia!