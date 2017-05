Korwin Mikke: Punkt widzenia ślimaka

W czasach, gdy światem rządziła reakcja, burżuazja i obrzydliwi imperialiści, samochody budowano po to, by krwiopijcy fabrykanci mieli zarobek. Nic dziwnego, że nawet do dziś przetrwał ówczesny przesąd, że samochód powinien szybko jeździć.

Na szczęście drogi były w rękach ludzi postępu, którzy wiedzą, że szybko jadąc, można się zabić. Dlatego postanowili wziąć sprawę w swoje ręce i drogi budować tak, by samochód mogący jechać 300 km/h mógł jechać najwyżej 40 – w porywach: 50 km/h.

Nie mówimy oczywiście o takich trasach, jak „zakopianka”. Jest stroma i niebezpieczna, ma liczne wiraże – i dlatego skonstruowana jest tak, by samochody wlokły się z szybkością 20 km/h.

Dziś już jest to wyważanie otwartych drzwi. Idea, by samochód był bezpieczny, a więc jeździł maksymalnie powoli, przyjęta jest powszechnie. Niedługo będą produkowane tanie i powszechnie dostępne samochody pozbawione w ogóle silnika. Stojąc pod domem pojazd o znakomicie lśniącej karoserii i skórzanych siedzeniach zaspokajać będzie snobistyczne potrzeby obywateli – a jednocześnie producenci gwarantować będą zero wypadkowości.

I o to chodzi!

Ślimak nie ma wprawdzie poduszek powietrznych – ale jest bezpieczny, bo ma własny domek. Co prawda z tego powodu nie posuwa się zbyt szybko, ale za to nikt nigdy nie widział ślimaka, który złamałby sobie nogę! Człowiek XXI wieku powinien brać z niego przykład.

Ostatnio władza postanowiła jeszcze zmniejszyć liczbę wypadków na drogach. W krajach zacofanych budowano w tym celu szerokie, dwupasmowe (w każdą stronę) jezdnie, bezkolizyjne skrzyżowania itp. Jest to metoda dobra – ale cholernie kosztowna. Kraje postępowe, zwłaszcza zrzeszone we Wspólnocie Europejskiej, biorą się więc za inne sposoby: na przykład zatrzymywanie pijanych kierowców, wlepianie im mandatów i konfiskowanie samochodów. Skutki są prawie równie dobre – natomiast nic to nie kosztuje, a z mandatów i sprzedanych samochodów są nawet zyski. Tak trzymać, towarzysze, tak trzymać!

Niedawno wziąłem udział w dyskusji na ten temat zorganizowanej przez p. Elżbietę Jaworowicz (co Państwo będą mogli zobaczyć w dniu św. Krzysztofa – o ile cenzura to przepuści). JE Zbigniew Ziobro pochwalił w niej komendanta policji państwowej w Białymstoku, który zaczął zatrzymywać samochody „służące do popełnienia przestępstwa” – czyli do przewiezienia kierowcy mającego ponad 0,02 proc. alkoholu we krwi. I od razu – oświadczył p. minister – liczba wykroczeń spadła o 16 proc.

Wszyscy w studiu przyklasnęli – tylko jeden Korwin-Mikke nie docenił wagi tego sukcesu sił władzy ludowej – i spytał: „Przepraszam: czy spadła liczba zatrzymań pijanych kierowców – czy spadła liczba wypadków drogowych?”

P. Ziobro jest człowiekiem uczciwym – przyznał więc, że liczba wypadków nie spadła – spadła liczba wykrytych „pijanych” kierowców. Niestety, Korwin-Mikke natychmiast zauważył, że jest to oczywiste: gdy grozi konfiskata pojazdu o wiele więcej kierowców zamiast pokornie przyjąć mandat wręcza policjantowi to, co trzeba, by ten nie zauważył tego wykroczenia. Proste!

Przy okazji dowodzi to, że „pijani” kierowcy potrafią rozumować bardzo trzeźwo!

Trudno się temu dziwić. Ze 20 lat temu na zimowej olimpiadzie zdyskwalifikowano drużynę norweskich dwuboistów – za to, że przed startem wypili po kieliszku koniaku. Z czego wynika, że odrobina alkoholu raczej poprawia refleks i celność – niż przeszkadza…

Co jest absolutną prawdą. Oczywiście: do pewnych granic, do pewnych granic. Zwłaszcza młodym, nie znającym swoich organizmów, kierowcom łatwo je przekroczyć – i dlatego bardzo proszę o nie traktowanie tego tekstu jako zachęty do picia i jeżdżenia. Co nie znaczy, że zniechęcam do picia! Właściwa recepta na całkowitą likwidację wypadków drogowych brzmi bowiem: „Piłeś? Nie jedź! Nie piłeś? Wypij!”.

I po problemie.

Postępowy obywatel zamiast jeździć, co niszczy nawierzchnie państwowych dróg – siedzi i pije. A z każdych 100 złotych 90 to akcyza na pensje urzędników wysilających się, jak nasze drogi uczynić bardziej bezpiecznymi.

I o to chodzi!

