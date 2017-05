Korwin Mikke: Teatr marionetek

Pamiętacie może Państwo, jak przed wyborami 15 lat temu p. Lech Wałęsa oświadczył był, że „Panu Kwaśniewskiemu to mogę podać nogę, a nie rękę”. A pamiętacie może, że pytany, na kogo głosować w II turze, oświadczyłem, że „Jest to wybór między dżumą a tyfusem?”. A pamiętacie, jakie gromy na mnie rzucali zwolennicy p. Wałęsy? Jak deklarowano, że jestem niespełna rozumu, albo agent Czerwonych, albo coś jeszcze…

Cały czas tłumaczyłem Państwu, że cała ta „III Rzeczpospolita to jest teatr marionetek odgrywany przez agentów bezpieki. I nadal uważaliście mnie Państwo za – w najlepszym razie – nieszkodliwego wariata.

Gdy niedawno p. Wałęsa poparł „ruch” p. Kwaśniewskiego, gdy pp. Kwaśniewski, Olechowski i Wałęsa pojawili się razem w „Auditorium Maximum” Uniwersytetu Warszawskiego, by „bronić zagrożonej d***kracji” – skomentowałem to krótko: „Agentura zwiera szeregi”. Wtedy nie miałem jeszcze pewności, czy p. Aleksander Kwaśniewski jest agentem WSI – czy nie. Choć informacje (pochodzące od ABW i oficjalnie wydrukowane w „Rzeczpospolitej”), że „w otoczeniu Prezydenta jest 30 wyższych oficerów WSI”, na to zdawały się wskazywać. Jednak mogło to tylko oznaczać, że p. Kwaśniewski jest nieświadomym niczego „figurantem”, dobrze obstawionym przez chłopców z WSI.

Ludzie! Zrozumcie! To, że uczciwie przez Was zarabiane pieniądze poprzez system podatkowy, bankowy i kilkanaście pomysłowych „kanałów” trafiają do kieszeni „Właścicieli III Rzeczypospolitej”, czyli „Grupy trzymającej władzę” – to nie przypadek, lecz efekt Planu. Ułożonego zresztą – jak twierdzi p. Włodzimierz Bukowski, jeden z najsłynniejszych sowieckich dysydentów – nie w Warszawie, ale w siedzibie sowieckiego GRU! Planu ułożonego przez zdolnych ludzi, wiedzących, co się dzieje w świecie – i nie mogących ścierpieć, że system sowiecki marnuje ludzki wysiłek. O wiele lepiej będzie, pomyśleli, zamiast karmić nieudolnych działaczy partyjnych, wpuścić trochę wolnego rynku, by ludzie mogli nieco się odkuć – i potem ich doić, doić, doić, doić, doić…

W Polsce zaczęło się od „planu Balcerowicza” – pamiętacie Państwo, jak okradzeni zostali posiadacze dolarów, ci, co wzięli kredyty i inni? Pisałem wtedy, że nie jest to żaden „Wolny Rynek” – tylko „Nowaja Ekonomiczeskaja Politika” – tak, jak w 1924 roku w Sowietach. Jednak zdominowane przez agenturę media wmawiały w Was, że jeśli coś jest winne, to „Wolny Rynek” właśnie. Wmawiali to Państwu – i wmawiają nadal, by w razie krachu tego systemu otwarcie wrócić do socjalizmu – czyli: znów nic nie zmienić – za powszechną aprobatą…

To wszystko jest teatrem. Agenci bezpieki poprzebierani za posłów raz takiej partii, raz innej (pozakładane przed „reformą” przez bezpiekę biura badania opinii podpowiadają, jak nazwać nową partię, gdy stara się skompromitowała…) wrzeszczą na siebie – a potem idą spokojnie razem na wódkę i śmieją się z naiwnych Polaków.

I jeszcze jedno. Niedawno szef MSWiA na konferencji prasowej na pytanie, czy nadal istnieje w MSWiA „departament plotki” – czyli wydział rozpowszechniania dowcipów i szkalujących informacji o przeciwnikach politycznych, uchylił się od odpowiedzi. A on istnieje – i 350 tys. agentów MSWiA rozpowszechnia rozmaite „informacje”.

Jeśli więc słyszycie Państwo od kogoś, że „Korwin Mikke to wariat” albo „Może ma i rację, ale nie warto nań głosować, bo to zmarnowany głos” – to najprawdopodobniej patrzycie prosto w twarz agentowi ABW… albo komuś, kto bezmyślnie powtarza dezinformację z „departamentu plotki”.

