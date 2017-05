Jan Paweł II a kapitalizm

Encyklika „Centesimus annus” Jana Pawła II jest uważana za najbardziej znaczący krok Kościoła katolickiego w stronę zrozumienia gospodarki rynkowej. Ojciec Święty w sposób znamienny wyraził swoje uznanie dla wolnego rynku, jako środowiska realizacji zamierzeń ludzkich i źródła dobrobytu społeczeństw. Dlaczego głośno nie mówimy o tym w Polsce?

Ogłoszenie nowego dzieła papieskiego nastąpiło w momencie dziejowym. Nie było nim bowiem wyłącznie stulecie encykliki Papieża Leona XIII „Rerum novarum”, lecz epokowy upadek systemu socjalistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej na przełomie lat 90. Jakkolwiek „Centesimus annus” stanowi próbę ponownego odczytania wezwania poprzednika, współczesne rozważania Jana Pawła II na temat roli państwa i rynku należy uznać za dziejowe.

Triumf rynku

Upadek systemów totalitarnych na zawsze pogrzebał utopijne i oparte na błędnych założeniach idee Karola Marksa. Rok 1989 r. był triumfem wolności. Źródłem klęski socjalizmu była niewydolność systemu gospodarczego. Dlatego dla zrozumienia tych epokowych przemian nieodzowne było poznanie mechanizmów rynkowych, które sprawiają, że ideologia kolektywistyczna, nie bazująca na rachunku ekonomicznym jest wsteczna, nie służy człowiekowi, lecz jedynie wąskiej grupie rządzących ideologów.

Jan Paweł II przypomina słowa św. Tomasza z Akwinu, rozwijane przez późniejszych scholastyków, uznającego prawo własności człowieka za prawo naturalne. Wolność aktywności gospodarczej należy do sfery przysługującej każdej jednostce. Wolność i własność to podstawowe prawa wolnorynkowego kapitalizmu. Znamienne jest podkreślenie przez Ojca Świętego roli inicjatywy i przedsiębiorczości jednostki w zaspokajaniu potrzeb zbiorowych. „Współczesna »ekonomia przedsiębiorstwa« zawiera aspekty pozytywne, których korzeniem jest wolność osoby, wyrażająca się w wielu dziedzinach między innymi w dziedzinie gospodarczej” – pisze Papież. Kościół katolicki uznaje pozytywną rolę zysku jako wskaźnika informującego o poprawnym działaniu firmy, kategoria zysku nie powinna być jedynym czynnikiem funkcjonowania gospodarki. Ekonomia według nauczania Jana Pawła II powinna uwzględniać przede wszystkim czynniki ludzkie i moralne. Niemoralne jest współdziałanie korporacji i rządów, zmierzające do eliminacji konkurencji w sposób nierynkowy. Tutaj Ojciec Święty jest radykalny: „Należy obalić bariery i monopole, którym wielu narodom nie pozwalają na włączenie się w ogólny proces rozwoju i wszystkim – jednostkom i narodom – zapewnić podstawowe warunki uczestnictwa w nim” – naucza.

Krytyka państwa socjalnego

Jan Paweł II jednoznacznie daje do zrozumienia, że wskutek bankructwa idei marksistowskiej, która doprowadziła nie tylko do ekonomicznej, ale przede wszystkim do moralnej nędzy narody Europy Środkowowschodniej, przebudowa systemów gospodarczych i politycznych zmierza ku modelom wolnorynkowym. Czy kapitalizm to słuszny kierunek rozwoju? „Jeśli mianem »kapitalizmu« określa się system ekonomiczny, który uznaje zasadniczą i pozytywną rolę przedsiębiorstwa, rynku, własności prywatnej i wynikającej z niej odpowiedzialności za środki produkcji oraz wolnej ludzkiej inicjatywy w dziedzinie gospodarczej, na postawione wyżej pytanie należy z pewnością odpowiedzieć twierdząco, choć może trafniejsze byłoby tu wyrażenie ekonomia przedsiębiorczości, ekonomia rynku czy po prostu wolna ekonomia” – podkreśla Ojciec Święty.

Jan Paweł II ostrzega przed skutkami nadużywania władzy do regulowania gospodarki. Doświadczenia Europy Zachodniej, które doprowadziły do powstania państwa dobrobytu, okazały się bolesne dla społeczeństw i poszczególnych państw. „Nie obeszło się jednak bez przesady i nadużyć, które zwłaszcza w ostatnich latach, spowodowały ostre krytyki »państwa dobrobytu«, określanego jako »państwo opiekuńcze«. Niesprawności i niedostatki w państwie opiekuńczym wynikają z nieodpowiedniego rozumienia właściwych państwu zadań” – ocenia Ojciec Święty. Winę za ten stan rzeczy ponosi nadmierny interwencjonizm rządów i rozbudowanie funkcji państwa. „Interweniując bezpośrednio i pozbawiając społeczeństwo odpowiedzialności, państwo opiekuńcze powoduje utratę ludzkich energii i przesadny wzrost publicznych struktur, w których – przy ogromnych kosztach – raczej dominuje logika biurokratyczna, aniżeli troska o to, by służyć korzystającym z nich ludziom” – niepokoi się Papież.

Kapitalizm po katolicku

Trudno uwierzyć, że w komentarzach do encykliki „Centesimus annus” przeważają ostrożne opinie dotyczące stosunku papieża do kapitalizmu, mimo jednoznacznego opowiedzenia się przez Ojca Świętego za systemem gospodarczym bazującym na wolnym rynku. Wyjątek od tej reguły stanowi tekst Jerzego Michałowskiego „»Centesimus annus« – jaki kapitalizm?”. Ten ekonomista zwraca uwagę na doniosłość papieskiego dzieła dla Nauki Społecznej Kościoła. Zauważa, że Papież przywiązuje duże znaczenie do moralnego uzasadnienia indywidualnych praw własności, wolnego rynku – jako mechanizmu zaspokajającego potrzeby ludzkie oraz wykazuje zrozumienie dla nowoczesnych nauk ekonomicznych. Michałowski zauważa zbieżność idei kapitalizmu etycznego z papieską pozytywną wizją wolnej ekonomii. „Mniej państwa i polityki w gospodarce jest postulatem wynikającym z postkomunistycznego doświadczenia” – uważa autor.

„»Centesimus annus« to najpełniej wolnorynkowa ze wszystkich encyklik Jana Pawła II. Nie wskazuje żadnej trzeciej drogi. Odwołuje się, jak wszystkie encykliki papieskie, do rozumnej wolności ludzki, a nie do systemów, państw czy modeli” – dodaje. Do podobnych wniosków dochodzi także Antoni Rauscher SJ, zauważa, że jest to pierwsza encyklika w historii Kościoła katolickiego tak wyraźnie dostrzegająca znaczenie rynku dla gospodarki i rozwoju ekonomicznego, mimo że temat ten poruszali także Leon XIII czy Pius XI. Interesujące elementy encykliki Jana Pawła II unaocznia także Tomasz Gruszecki w artykule „Przedsiębiorstwo (firma) i rynek we współczesnej ekonomii i w nauce społecznej Kościoła”. Według Gruszeckiego papieskie dzieło dementuje zarzut liberałów, że „społeczna nauka Kościoła jest tylko sentymentalnym moralizmem redystrybucyjnym”. Gruszecki zwraca także uwagę na renesans etyki w ekonomii, co jest zbieżne z ekonomią bazującą na etyce prezentowaną np. przez Adama Smitha, Aleksego de Toqueville’a, Ludwika von Misesa i Fryderyka Augusta von Hayeka.

Katolicyzm a wolny rynek

Termin „liberalizm” znajduje się w odwrocie w literaturze politologicznej, bowiem został już całkowicie zawłaszczony przez lewicę, dlatego przy refleksji o naturze rynku adekwatne jest pojęcie libertarianizmu. Funkcje rządu w myśli Jana Pawła II są zbieżne z funkcjami państwa, znanymi z filozofii politycznej libertarianizmu. Podobnie jak wolnorynkowi liberałowie, Papież jedyne funkcje państwa upatruje w instytucjonalnym zabezpieczeniu wolności i własności jednostki. „Działalność gospodarcza, zwłaszcza w zakresie gospodarki rynkowej, nie może przebiegać w próżni instytucjonalnej, prawnej i politycznej. Przeciwnie, zakłada ona poczucie bezpieczeństwa w zakresie gwarancji indywidualnej wolności i własności, a ponadto stabilność pieniądza oraz istnienie sprawnych służb publicznych. Naczelnym zadaniem państwa jest więc zagwarantowanie tego bezpieczeństwa, tak aby człowiek, który pracuje i wytwarza, mógł korzystać z owoców tej pracy, a więc znajdował bodziec do wykonywania jej skutecznie i uczciwie” – pisze Ojciec Święty. Państwo powinno więc organizować przedsiębiorcom takie warunki, aby mogli prowadzić działalność gospodarczą na rzecz innych jednostek, natomiast interwencjonizm rządu jest dopuszczalny warunkowo, aby przeciwdziałać tworzeniu się monopoli. Państwo mogłoby pełnić także rolę pomocniczą wobec słabszych i niesamowystarczalnych sektorów społecznych.

Badacze zwracają uwagę, że Jan Paweł II, tworząc dzieła filozoficzne i poświęcone naukom społecznym, mógł inspirować się klasyczną literaturą libertariańską poświęconą ekonomii. Dość częste są komentarze podkreślające zbieżność antropologicznego studium „Osoba i czyn” (1969) z magnum opus wielkiego ekonomisty austriackiego Ludwika von Misesa „Ludzkie działanie” (1949). Wybitny filozof włoski Roch Buttiglione w tekście „Kilka uwag o sposobie czytania »Osoby i czynu«” podkreśla, że doszedł do wniosku, iż Papież istotnie studiował największych ekonomistów tzw. szkoły austriackiej takich jak Ludwik von Mises oraz Izrael Kirzner. Buttiglione podkreślił wspólną doniosłość metodologii indywidualistycznej oraz centralnego umiejscowienia osoby ludzkiej. W „Centesimus annus” można bez wątpienia znaleźć u Papieża wpływ szkoły austriackiej na jego myślenie o rynku, doniosłej roli wolnej aktywności jednostki i mechanizmów ekonomicznych. Przytoczony kilka akapitów wyżej cytat o rozroście państwa opiekuńczego jest niemal żywcem wyjęty z „Biurokracji” von Misesa.

Naturalnie Jan Paweł II odżegnuje się od postulatów całkowitej prywatyzacji państwa i tworzeniu społeczeństwa bezpaństwowego na zasadach wolnorynkowych. Niemniej personalizm ekonomiczny radykalnie ogranicza funkcje państwa do tworzenia ram instytucjonalno-prawnych dla właściwego funkcjonowania rynku. Z punktu widzenia filozofii polityki jest to koncepcja bliska libertariańskiej, dopuszczającej rolę państwa jako „stróża nocnego” (tzw. minarchizm), reprezentowana przez takich filozofów utożsamianych z libertarianizmem jak: Ludwik von Mises, F. A. von Hayek, Milton Friedman czy Jakub M. Buchanan.