Kukiz, Korwin, Braun i inni na konferencji wolnościowców

W końcu udało się dopiąć program naszej dorocznej konferencji, która odbędzie się 8 i 9 kwietnia w Warszawie, w Bibliotece Rolniczej przy kościele św. Anny, przy samym placu Zamkowym. Udało się zgromadzić wszystkich najważniejszych prawicowych i wolnościowych prelegentów, a ciągle jeszcze lista nie jest zamknięta.

Po raz pierwszy na naszej imprezie wystąpi Paweł Kukiz w debacie z Januszem Korwin-Mikkem. To zapewne będzie wydarzenie imprezy, podczas którego zetrą się dwa sposoby walki z systemem. Będzie Grzegorz Braun, który ostatnio przeobraził się w czołowego polskiego publicystę. Pojawi się jak zwykle nieoceniony Rafał Ziemkiewicz, który opowie nie tylko o swojej najnowszej książce o piłsudczyźnie, ale także zaznajomi nas z rozwojem Endecji. Będą też nasz redakcyjny gwiazdor Stanisław Michalkiewicz, autor bestsellera „Żydowskie lobby polityczne w Polsce” Marian Miszalski, nasz specjalista od Rosji Wojciech Grzelak, czołowy polski randysta Tomasz Kołodziejczyk, jego libertariański odpowiednik Jakub Woziński oraz wielu, wielu innych ciekawych gości i prelegentów. Ja sam zaprezentuję zaś fragmenty mojego filmu „Rozstrzelać Polaków” i opowiem, jak przebiega jego produkcja.

Oprócz debat, wykładów i dyskusji w kuluarach będzie miała miejsce pierwsza edycja Targów Książki Prawicowej. Zapowiedziało się na razie ośmiu wystawców, którzy zaprezentują najnowsze i najciekawsze publikacje i pokażą, co w naszym segmencie wydawniczym piszczy. Przy okazji: ciągle mamy jeszcze dwa wolne miejsca dla wystawców, więc gdyby jakieś wydawnictwo chciało dołączyć, to serdecznie zapraszam.

Podczas konferencji odbędzie się także wręczenie nagród dla zwycięzców kolejnej edycji konkursu „Magister PAFERE” – nagrodzone zostaną najlepsze prace magisterskie niosące wolnościowe przesłanie. Po raz drugi wręczona zostanie także nagroda za najlepszą prawicową książkę roku.

Nasza wiosenna konferencja narodziła się trzy lata temu, a jej pierwsza edycja, zorganizowana wspólnie Kongresem Nowej Prawicy, odbyła się w Sali Kongresowej w Warszawie. Wtedy pojawiło się kilka tysięcy gości i można powiedzieć, że trafiliśmy w dziesiątkę. Niestety zaraz po naszej imprezie w Sali Kongresowej rozpoczął się remont, który w atmosferze skandali i awantur trwa do dziś. Ale oczywiście zamierzamy do niej wrócić, gdy znów stanie otworem.

Konferencję finansujemy w całości z wpłaconego przez Państwa 1 procenta. Serdecznie zachęcam więc wszystkich darczyńców do udziału w imprezie, by naocznie przekonali się, na co idą ich pieniądze. Proszę także wszystkich, którzy jeszcze nam w ten sposób nie pomogli, o rozważenie ofiarowania nam swojego 1 proc. na tak szczytny cel, jakim jest integracja prawicy oraz pokazanie jej potencjału. Przypominam, że za wpłatę odwdzięczmy się darmowymi e-bookami – ze szczegółami można zapoznać się na sąsiedniej stronie.

Oczywiście na całą imprezę, której ostateczny kształt poznamy zapewne już niedługo, wstęp jest wolny.