Masa krytyczna w PIS

Nie mam wątpliwości, że Jarosław Kaczyński podąża w tej chwili drogą Romana Giertycha, czyli wstąpił na równię pochyłą, której końcem jest polityczna czeluść. Przypomnijmy, że Roman Giertych wykończył Ligę Polskich Rodzin za pomocą „wycinania” z tej partii wszystkich, którzy nie pochodzili ze środowiska Młodzieży Wszechpolskiej, a więc tych, do których „nieomylny przywódca” nie miał absolutnego zaufania i których posądzał o dysydencję, zdolność do dysydencji, a w końcu usuwał nawet tych, których podejrzewał o jakiekolwiek zdolności do samodzielnego myślenia.

[nice_alert]Wraz z usuwanymi ludźmi odchodziły całe środowiska polityczne, wraz z tymiż środowiskami tysiące wyborców. W ten sposób LPR spadła z 16% (wybory do PE 2004 rok) do 1% (wybory do Sejmu 2007, wraz z UPR i PR).[/nice_alert]

Geniusz polityczny Jarosława Kaczyńskiego w roku 2007 i przed ówczesnymi wyborami do Sejmu, polegał na tym, że pracowicie zbierał wszystkich – czy prawie wszystkich – którzy odeszli z LPR. Mam tu na myśli przede wszystkim ludzi związanych z Radiem Maryja. Po dziś dzień nie rozumiem dlaczego LPR świadomie i z premedytacją pozbywała się tych polityków, a wraz z nimi utraciła poparcie toruńskiej rozgłośni. Jeden z byłych polityków LPR twierdzi, że wynikało to z zamówionych przez partię sondaży, z których wynikało, że pozbycie się poparcia RM oznacza utratę ok. 1-2% elektoratu, ale uwolniwszy się do „fundamentalistycznej rozgłośni”, partia miała szansę przesunąć się ku elektoratowi centrowemu.

[nice_info]Jeśli – w co trudno mi uwierzyć – Roman Giertych uwierzył w taki sondaż, to był to jego ostatni błąd polityczny. Po wyborach w 2007 roku był już zdany na łaskę Kaczyńskiego, a ten z premedytacją zadał mu cios łaski. Ale dzisiaj Jarosław Kaczyński – opanowawszy prawą stronę sceny politycznej – rozpoczął bardzo podobne samobójcze działania polityczne. Od ostatniego czasu widzimy długi korowód znanych twarzy, które opuściły szeregi PiS: Marek Jurek, Artur Zawisza, Marian Piłka, Kazimierz M. Ujazdowski, Jarosław Sellin, Kazimierz Marcinkiewicz, Paweł Zalewski, Ludwik Dorn, Jerzy Polaczek, w ostatnich dniach Marcin Libicki ze swoim poznańskim towarzystwem.[/nice_info]

Od pewnego czasu historia PiS zaczyna przypominać dzieje rozłamów i tak jak średniowieczni kronikarze opisywali dzieje państw opisując panowania kolejnych monarchów, tak historycy PiS będą opisywali kolejne rozłamy i odejścia. Cechą charakterystyczną tych wszystkich strat – dokładnie tak jak w LPR za czasów Giertycha – jest charakterystyczny klucz: odchodzą ci inteligentniejsi, ci co mają jakieś poglądy lub przynajmniej coś więcej niż śmietanę w mózgu.

Innymi słowy: odchodzą ci, co są zdolni do buntu, gdyż umieją samodzielnie i krytycznie myśleć, albo chociażby „nieomylny prezes” podejrzewa, iż są zdolni do samodzielnych procesów myślowych. Tak jak Roman Giertych otaczał się tzw. pretorianami z MW, tak Jarosław Kaczyński otacza się teraz „zakonnikami” ze starego Porozumienia Centrum, także tu zresztą robiąc „czystki etniczne”, usuwając tych, co inteligentniejszych, zdolnych do zbrodniczego aktu samodzielnego myślenia (Ludwik Dorn).

[nice_info]Do wymienionego przeze mnie stada polityków, którzy z PiS odeszli lub zostali usunięci, doliczyć należy jeszcze tych polityków prawicowych, którzy w PiS nigdy nie byli: Roman Giertych, Wojciech Wierzejski, Janusz Korwin-Mikke czy Stanisław Michalkiewicz. Zbyt dużo i wiele mówi się także o niezadowoleniu z kaczystowskich rządów polityków tkwiących w PiS, ale związanych z Radiem Maryja, którzy dostrzegli już – zapewne jak i Ojciec Dyrektor – że PiS kompletnie nie realizuje postulatów katolickich, traktując je jako drugorzędne w porównaniu z akcjami demagogicznymi i lustracyjnymi.[/nice_info]

Mam tu na myśli kwestię aborcyjną czy in vitro. Poza PiSem tkwi także oficjalnie część środowiska radio-maryjnego. Mam tu na myśli Jerzego R. Nowaka i Krzysztofa Kawęckiego, tworzących Ruch Przełomu Narodowego, a także „ludzi luźnych” jak Jan Łopuszański.

[nice_info]Tych nazwisk jest dużo i są to w miarę poważne nazwiska polityczne. Brak tym ludziom połączenia działań (oczywiście, nie każdy z każdym jest tu zdolny współdziałać), brak jest koordynacji, częstokroć są skłóceni o jakieś duperele sprzed 10 lat. Tym niemniej jest kwestią czasu, gdy zdadzą sobie sprawę, że stanowią poważną masę wyborczo-polityczną. Nie ukrywam, że liczyłem, iż stanie się to już przed czerwcowymi wyborami do Europarlamentu i myślałem o liście łączącej eurosceptyczną prawicą od dawnego LPR, przez UPR, do środowiska radio-maryjnego, przy okazji wyciągającą z PiS pozostałych posłów radio-maryjnych (np. Bogusław Kowalski). Tak się jednak nie stało – widocznie ludzie nie dorośli jeszcze do tej operacji politycznej, celem której jest usunięcie braci Kaczyńskich z prawej części sceny politycznej i zapędzenia ich do politycznego rezerwatu z napisem „Czytelnicy Gazety Polskiej”.[/nice_info]

Nie wykluczam jednak, że katalizatorem takiego ruchu zjednoczeniowego może być widowiskowe morderstwo polityczne Marcina Libickiego, po którym nikt o prawicowych poglądach i IQ powyżej 100 nie może być pewny czy któregoś dnia nie zostanie usunięty z list PiS. Jarosław Kaczyński już wybrał z kim chce współpracować, stawiając na Kurskiego, Gosiewskiego, Brudzyńskiego, Putrę, Szczypińską i Nelly Rokitę. Nawet podejrzewany o „herezję” Zbigniew Ziobro zostaje „zesłany” do Strasburga, co oznacza wykluczenie z kohorty pretorian. Mówiąc wprost: po ostatnich czystkach w PiS nie został już żaden polityk jakiegokolwiek, choćby średniego, formatu.

[nice_alert]I powtórzy się to, co się stało z LPR: najpierw odchodzą nazwiska, za nimi środowiska, a za środowiskami tysiące wyborców. Jedyne co utrzymuje PiS na wysokich obrotach jest coroczna dotacja budżetowa, dająca PiS gigantyczną przewagę reklamowo-organizacyjną nad konkurencją z prawej strony.[/nice_alert]

Pisowski statek zapewne można będzie jeszcze przez jakiś czas w ten sposób łatać, ale trzeba zdać sobie sprawę z tego, że jednostka ta już nie przewozi piechoty morskiej do politycznego abordażu. Został już tylko „nieomylny” Napoleon i wioślarze przy burtach.