Najbardziej sprawiedliwy podatek

Mniejsza konkurencja między unijnymi rządami spowoduje większą regulację gospodarki – powiedział dla wnp.pl prof. David Friedman , amerykański prawnik i ekonomista, syn prof. Miltona Friedmana, który na zaproszenie wydawnictwa Fijorr Publishing i tygodnika „Wprost” gościł w Warszawie 27 i 28 października br.

[nice_info]W swojej książce „Ukryty ład”, która niedawno została wydana w Polsce, opisuje Pan sposoby na złodzieja. Czy Pana dom został kiedykolwiek okradziony?[/nice_info]

Dom, w którym teraz mieszkam – nigdy. Ten, w którym mieszkałem w Chicago, obrabowano raz, kiedy byłem małym dzieckiem. W swojej książce podałem m.in sposób, z którego korzystałem w Nowym Orleanie. Na drzwiach wywiesiłem informację, jak zamknięte są drzwi, co miało sugerować, że w domu nie ma nic wartościowego. (…)

[nice_info]Jaka według Pana będzie przyszłość przeregulowanej gospodarki Unii Europejskiej?[/nice_info]

Myślę, że unijna gospodarka pozostanie przeregulowana. UE będzie dążyła do tego, aby stać się państwem, a nie tylko unią celną. Będzie coraz bardziej regulowana – ponieważ to konkurencja przyczynia się do zmniejszenia regulacji, a mam tu na myśli konkurencję pomiędzy rządami. (…)

[nice_info]Co sądzi Pan o przyszłości Stanów Zjednoczonych jako światowego mocarstwa, mając przed oczami rozwój Chin?[/nice_info]

Od 20 lat Chiny stają się państwem coraz mniej komunistycznym. Z kolei niektóre posunięcia zza Oceanu czynią z USA państwo coraz bardziej regulowane. (…) Jednak dla mnie nie ma znaczenia bycie czy niebycie liderem światowej gospodarki. Lepiej przecież być obywatelem małego bogatego kraju niż wielkiego biednego państwa, nawet jeśli to państwo ma znacznie większą gospodarkę.

Oczywiście cieszę się, że gospodarka Chin się rozwija. Oznacza to bowiem, że ogromna ilość ludzi – ponad miliard – staje się coraz mniej biedna. Ci ludzie produkują rzeczy, które ja mogę kupić a oni z kolei mogą kupować moje książki i produkty innych Amerykanów. To jest najważniejsze dla obu stron.

Robi się bardzo niebezpieczny błąd, myśląc o ekonomii jako rodzaju stanu wojny, w którym silniejszy wygrywa. Tymczasem mówiąc prosto, jeśli masz silniejszą gospodarkę (a nie większą), to lepiej ci się powodzi, możesz więcej rzeczy kupić i sprzedać.

[nice_info]Jaki podatek jest najbardziej sprawiedliwy z punktu widzenia moralnego i ekonomicznego?[/nice_info]

Oczywiście zerowy. Nie uważam zresztą, że w tym wypadku wyraz „sprawiedliwy” jest właściwy. Uważam, że jedyna konstrukcja, która nie jest właściwie podatkiem, ale jest do niego zbliżona, to „opłata użytkownika”. Powiedzmy, że jest usługa, którą dostarcza rząd i ty możesz z niej skorzystać i za nią zapłacić lub nie korzystać i nie płacić. Dopóki rząd dopuszcza w danej branży konkurencję prywatną i nie ma w niej monopolu, to nie widzę w tym nic złego. Gorzej jak ustanowi się podatki, do których płacenia zmusza się ludzi niezależnie od tego, czy oni tego chcą, czy też nie. (…)

[nice_info]Co rząd powinien zrobić lub nie robić, by obecny kryzys finansowy został zwalczony?[/nice_info]

Jeśli spojrzy się na historię gospodarki Stanów Zjednoczonych krótko po I Wojnie Światowej, to w 1920 czy 1921 r. wystąpił bardzo ostry spadek cen, co było podobne do pierwszych 6 miesięcy przed Wielkim Kryzysem. Jednak wtedy rząd nie zrobił w tej sprawie kompletnie nic i po około roku kryzys całkowicie się skończył. Potem mieliśmy Wielki Kryzys i rząd głęboko interweniował, co spowodowało, że trwał on wiele lat. Dlatego bardziej się martwię, że rząd w tej sytuacji robi zbyt wiele niż zbyt mało. Część problemów wyniknęła właśnie z tego, że rząd robił zbyt wiele, np. umożliwiając pobieranie kredytów osobom, które nie były w stanie ich potem spłacać.

Autor: Tomasz Cukiernik, stały współpracownik NCZ!, ekspert Instytutu Globalizacji, redaktor wnp.pl; Źródło: wnp.pl

