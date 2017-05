Nowa Partia Herbaciana

6 lutego 2010 roku, w Nashville w stanie Tennessee, odbyła się pierwsza w historii konwencja narodowa Tea Party – nowopowstałego ugrupowania politycznego zrzeszającego zwolenników konserwatyzmu społecznego i liberalizmu gospodarczego. Gwiazdą na zjeździe tej partii była kandydat na wiceprezydenta USA z ramienia partii republikańskiej z 2008 roku – Sarah Pallin. Partia Herbaciana (Tea Party) powstała po okresie protestów ,,herbacianych” 2009 roku, które były skierowane przeciw polityce gospodarczej i fiskalnej administracji Baracka Obamy.

Konserwatyści z Internetu

Swoją nazwą Tea Party nawiązuje do słynnych protestów przeciw polityce podatkowej korony brytyjskiej w 13 koloniach Ameryki Północnej z 16 grudnia 1773 roku, kiedy członkowie organizacji ,,Synów Wolności” pod przywództwem Samuela Adamsa wyrzucili do wód zatoki bostońskiej cały ładunek herbaty znajdujący się na statkach Dartmouth, Eleanor i Beaver. Akcja, określana przez Brytyjczyków nazwą terrorystycznej, wśród Kolonistów znana jako patriotyczna, była protestem przeciw narzuconej koloniom Ustawie o herbacie (The Tea Act). W odwecie za utopienie cennego cargo, królewska marynarka wojenna zamknęła port w Bostonie, skazując miasto na powolną zagładę. To w efekcie przyczyniło się do radykalizacji nastrojów separatystycznych i wybuchu Rewolucji Amerykańskiej.

Podobnie w zeszłym roku przez całe Stany Zjednoczone przeszła fala protestów przeciw podnoszeniu podatków przez rząd Obamy oraz wprowadzaniu w życie planu stymulacyjnego pod nazwą American Recovery and Reinvestment Act of 2009. Zeszłorocznym protestom przewodził republikański gubernator Teksasu – Rick Perry. Organizatorzy protestów doszli do wniosku, że jedynie stworzenie własnego stronnictwa politycznego daje im szansę na przedostanie się ze swoim przesłaniem do mediów krajowych. W ciągu roku ,,ruch herbaciany”, skierowany głównie przeciw polityce fiskalnej państwa, przeobraził się w złożoną organizację polityczną, sprzeciwiającą się programowo wszelkiej ingerencji rządu w sferę wolności gospodarczej i osobistej obywateli.

W ciągu zaledwie 10 miesięcy spontaniczny ruch białej Main Street zaczął się przeobrażać w dobrze zorganizowane struktury partyjne. Przyczyniły się do tego głównie dyskusje na portalach społecznościowych, takich jak Twitter, My Space czy Facebook. Zadziwiający jest fakt, że jedno z największych stowarzyszeń zrzeszających konserwatystów w USA powstało głównie dzięki dyskusjom w internecie. Pod względem wykorzystania najnowszej techniki konserwatywna Tea Party jest organizacją ultranowoczesną.

Trzecia partia na Kapitolu?

Pod względem organizacyjnym ruch społeczny Tea Party składa się z trzech elementów. Pierwszym jest grupa ,,Patrioci Partii Herbacianej” (The Tea Party Patriots), składająca się z tysiąca ochotników kierowanych przez byłego kongresmana republikańskiego, Dicka Armeya. Ich zadaniem jest propagowanie idei konserwatywnych społecznie i liberalnych gospodarczo na gruncie społeczności lokalnych. Drugim elementem działalności ruchu ,,herbacianego” jest uruchomienie specjalnej linii autobusowej – ,,The Tea Party Express” – której zadaniem jest ,,rozwożenie” po kraju agitatorów nakłaniających Amerykanów do programu wyborczego partii. Trzecim jest struktura partyjna – ,,Tea Party Nation” (Naród Partii Herbacianej) – organizacja założona formalnie podczas konwencji narodowej w dniach 2-4 lutego 2010 roku.

Czy Tea Party Nation ma szansę zaistnieć na amerykańskiej scenie politycznej? Ta partia bez wątpienia już stanowi realną siłę na poziomie lokalnym. Na pewno są takie regiony w Stanach Zjednoczonych, gdzie idee konserwatywne społecznie trafi ają na bardzo podatny grunt i są też domagające się jałmużny socjalnej getta Nowego Jorku czy Chicago, gdzie Tea Party nie ma czego szukać. Bez wątpienia popularności temu młodemu ugrupowaniu dodaje działalność Baracka Obamy i jego ekipy. Nikt tak bardzo nie pracuje na rzecz zwycięstwa prawicy amerykańskiej w najbliższych wyborach jak sam Barack Obama.

Od początku 2010 roku obserwujemy żałosny spektakl umizgiwania się prezydenta Obamy do ustawodawców z partii republikańskiej o poparcie dla większości reform społecznych forsowanych przez jego rząd. Jeżeli część z kongresmanów GOP ulegnie namowom prezydenta i zagłosuje za jego karkołomnymi reformami społecznymi, może to doprowadzić do silnego rozłamu w szeregach partii republikańskiej.

Dla Tea Party taka sytuacja byłaby niezwykle korzystna. Powstałaby bowiem szczelina programowa, przez którą udałoby się wprowadzić działaczy tej partii do kongresu.

We współczesnej historii USA takiej szansy na rozbicie monopolu demokratów i republikanów nie miała nawet założona przez Rossa Perota w 1996 roku Partia Reformatorska (Reform Party).

,,Pallin 2012”?

Realnie oceniając szanse ,,herbaciarzy”, należy stwierdzić, że Tea Party ma niewielkie możliwości, żeby wprowadzić swoich ludzi na Wzgórze Kapitolskie. Jednak jako skrajnie prawicowa frakcja GOP mogłaby być realną siłą kształtującą amerykańską scenę polityczną. Antyobamowskie protesty ,,herbaciane” z zeszłego roku dowiodły, że dobrze zorganizowany ruch polityczny można stworzyć za pomocą internetu. Tradycyjne formy kampanii politycznych powoli odchodzą do lamusa. W wyreżyserowanym w 1978 roku przez Sama Peckinpaha filmie ,,Konwój” ukazany został proces tworzenia się zgranej społeczności kierowców ciężarówek, porozumiewających się ze sobą za pomocą radia. Dzisiaj podobną, choć o wiele potężniejszą rolę, odgrywa internet, który szczęśliwie nie podlega jeszcze cenzurze politycznej. Być może antyobamowskie protesty z 2009 roku przyczynią się do stworzenia cenzury prewencyjnej państwa. Sam Obama wielokrotnie wspominał, że należy znieść swobodę tworzenia blogów internetowych. Jak dotąd internet stał się fenomenalnym instrumentem tworzenia potężnej społeczności wyborców, wyznających zbliżony światopogląd.

Partia herbaciana wcześniej czy później stanie się silną frakcją republikańską. Dowodzi tego zaproszenie na pierwszą konwencję partyjną Sary Pallin, byłej republikańskiej gubernator Alaski. Co prawda Pani Gubernator dostała za wystąpienie na tej konwencji 100 tys. dolarów, ale oprócz przyczyn czysto ekonomicznych wiele wskazuje na to, że łączy ją z ,,herbaciarzami” wspólna wizja przyszłości Ameryki jako kraju wolnego od socjalistycznej utopii. W czasie zjazdu Sarah Pallin wygłosiła czterdziestominutowe przemówienie, w którym nie pozostawiła na Obamie suchej nitki, krytykując szczególnie jego podejście do terroryzmu oraz powiększający się deficyt budżetu, który nazwała „kradzieżą pokoleniową”. Uczestnicy zjazdu wielokrotnie nagradzali przemówienie Pallin burzliwymi owacjami, które wskazywały, że partia przez aklamację uznaje ją za swego nieformalnego przywódcę. Bez wątpienia Sarah Pallin ma zapewnioną nominację na kandydata Partii Herbacianej w wyborach prezydenckich.

Ale czy była gubernator Alaski ma szansę także na o wiele ważniejszą – republikańską nominację prezydencką w 2012 roku? Raczej wątpliwe, żeby przeszła przez sito prawyborów. Tym bardziej, że w szeregach tej partii zaczyna przybywać nowych, młodych i bardzo zdolnych polityków. Szanse Pallin na nominację w 2012 roku są bardzo mgliste i niepewne, chociaż należy pamiętać, że od czasu zwycięstwa wyborczego Baracka Obamy w 2008 roku nic nie jest niemożliwe, a w polityce amerykańskiej zapanowała chaotyczna zasada nieokreśloności.