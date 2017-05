Pedofile w Bieszczady!

Gdy rok temu JE Donald Castro ogłaszał, że chce kastracji pedofilów, uznałem, że to tylko taki chwyt pod publiczkę, by przypodobać się żądnemu krwi (krwi?) motłochowi. Tymczasem widzę, że to tendencja trwała i co więcej – taki projekt ustawy przeszedł już przez Sejm! Prawda jest taka – o czym już pisałem – że gdy ludzie zobaczyli, że PO to nie żadni liberałowie, tylko tacy sami faszyści jak większość obecnych polityków, uspokoili się.

[nice_info]Im bardziej publicyści – ze mną na czele – wrzeszczą, że PO nie realizuje swojego programu, a nawet idzie w drugą stronę – tym bardziej zadowolona jest tzw. Większość. Więc p. Tusk, były liberał, poszedł, widać, za ciosem.[/nice_info]

Pedofile to na ogół mężczyźni. Kobieta potrzebuje starszego, silniejszego od niej partnera – by zapewnił opiekę jej i dzieciom; gdyby wybierały 14-latków, to dzieci by ginęły… Natomiast wśród mężczyzn młode partnerki cieszą się powodzeniem, bo z nich rodzą się lepsze dzieci; jak któryś np. gustował w paniach po 35-ce, to często rodziły im się dzieci niepełnosprawne.

[nice_info]Selekcja naturalna spowodowała więc, że w prawie każdym mężczyźnie jest coś z pedofila. Tyle że każdy tłamsił to w sobie, uważając (i słusznie), że robienie czegoś takiego jest niedopuszczalne. Gdy jednak telewizja zaczęła pokazywać, że jest to rzecz właściwie normalna – bo tych pedofilów są setki albo i tysiące – no to niektórzy zaczęli dawać upust tym, modnym obecnie, skłonnościom.[/nice_info]

Przypadki pedofilii trzeba oczywiście tępić – natomiast nie wolno o tym mówić. No, chyba że chcemy szerzyć pedofilię. Telewizje chcą – bo wtedy mają co pokazywać. Dlatego dziennikarze pomagają w rozprzestrzenianiu się pedofilii. Mają w tym interes. A jak walczyć z pedofilią? Karać! Nie „zapobiegać”, lecz surowo karać. W przypadkach skrajnych nawet dożywociem. Niekoniecznie w więzieniu. Warto wydzielić kawałek Polski – np. w Bieszczadach – jako Wolny Obszar, gdzie osobnicy nieprzystosowani będą robić, co chcą. Byle nie z nami.

[nice_info]Jednak ważniejsze jest przyjęcie zasady, że to ojciec, bracia, stryjowie, wujowie itd. mogą sflekować faceta, który molestuje im dzieciaka – i sądy mają ich uniewinniać. Jest to znacznie skuteczniejsze niż ściganie pedofilów przez policję. Rodzina wie najlepiej, co właściwie zaszło, nie narusza się publicznie intymności dziecka i nie fatyguje policji, sądów, prokuratur…[/nice_info]

Państwo potrzebne jest tylko w skrajnych przypadkach. Ludzie do tej pory załatwiali ten problem sami – bez urzędników i bez telewizji… Właśnie czytam, że w Chojnicach 37-letni p. Jan K. „wykorzystywał” swoją 17-letnią siostrzenicę, dotykając ją w intymnych miejscach. Facet jest zresztą kompletnym frajerem, bo mógł powiedzieć, że to ona namawiała go do różnych zdrożnych rzeczy, a gdy odmówił, powiedziała: „To ja Cię tak urządzę, że popamiętasz!” – a on naiwnie przyznał, że „tylko ją łaskotał”… Więc ma przechlapane. Jednak ważne jest, że matka doniosła na swojego brata na policję – zamiast dać mu po buzi i zapowiedzieć, że w razie powtórzenia się czegoś takiego wydrapie mu oczy, powie reszcie rodziny – w tym jego żonie…

[nice_info]To dowodzi, że rodzina w Polsce już nie istnieje.[/nice_info]

Ponadto państwo powinno wycofać się z określenia wieku dojrzałości. Laura (ta od Petrarki) miała 12 lat, królowa Jadwiga również… Potem było Globalne Oziębienie i wiek dojrzewania się podniósł – ale teraz podobno robi się (chwała Bogu!) cieplej… Jak by nie było, trzeba przyjąć generalną zasadę, że dziewczyna jest dojrzała… wtedy, gdy jest dojrzała. Podobnie chłopiec – gdy przeszedł mutację.

Trzymajmy się Praw Natury – a nie ustalajmy sztywnych dat. Bo u nas jak się dobrać do dziewczyny o jeden dzień przed 15. urodzinami, to grozi prokurator; dzień później można robić, co się chce. A tymczasem jedne dojrzewają wcześniej – inne później… Reakcja rodziny jest znacznie bardziej naturalna i elastyczna.

[nice_info]A pomysł „chemicznej kastracji” jest bez sensu: pedofile to na ogół impotenci, więc kastracja nie przeszkodzi im w obmacywaniu dzieci. Że co – że czasem gwałcą? Ależ za gwałt są osobne, bardzo surowe paragrafy! Nie mieszajmy pedofilii z gwałtem!![/nice_info]

Ten pomysł jest również niebezpieczny. Jeśli przyjmiemy, że Władzuchnie wolno ludzi „leczyć” z rozmaitych upodobań, to skończymy na sowieckich psychuszkach – np. leczeniu ludzi z upodobań do bycia w opozycji. Być może ten projekt to właśnie wstęp do dalszych twórczych poczynań na tym polu – i p. Tusk dostał placet od Brukseli, by wypróbować to na Polakach. Ktoś musi przetrzeć szlaki…

Miejmy nadzieję, że P. T. Senatorowie – Izba Refleksji w końcu – utrącą ten projekt. Na JE Lecha Kaczyńskiego nie liczę – ale Trybunał Konstytucyjny niemal na pewno to obali. Jeśli podobno nie można stosować nawet kary chłosty, to jak można stosować kastrację???!!!

[nice_info]Choć być może IM zależy na wykastrowaniu wszystkich mężczyzn i oddaniu władzy tak posłusznym istotom jak kobiety, homosie i kastraci.[/nice_info]

Ale mam też dobrą wiadomość. Znajomi psychiatrzy twierdzą, że p. Tuska da się wyleczyć z chęci wprowadzenia „chemicznej kastracji” – przy pomocy odpowiednio silnych dawek haloperidolu i perfenazyny…