Pełzająca śmierć. Izolować chorych?

Ćwierć wieku temu zaczęła się panika związana z pojawieniem się AIDS. Domagałem się wtedy kategorycznie izolacji chorych na AIDS – za co byłem wyzywany od „faszystów” i Bóg wie czego jeszcze.

[nice_alert]Nie pomagały żadne tłumaczenia, że trąd jest – jeśli chodzi o przenoszenie – taką samą chorobą, i nikt nie protestuje przeciwko leprozoriom. Przytaczałem aforyzm śp. Mikołaja Dŕvili: „Ludzie o wiele częściej waliliby się młotkiem w palec, gdyby ból występował dopiero po roku!” – i wskazywałem, że chorych na cholerę bez dyskusji izoluje się w szpitalach zakaźnych. Rożnica jednak tylko w tym, że na cholerę umiera się po paru dniach – a na AIDS dopiero po paru latach.[/nice_alert]

D***kracja jest cholernie krótkowzroczna.

Nie zrobiono nic. W rezultacie wirus HI szerzy się bez większych przeszkód. Ponieważ w międzyczasie ogromnym kosztem stworzono metody zapobiegające śmiertelnym skutkom AIDS, nawet homosie (najbardziej na AIDS narażeni) zaczęli lekceważyć HIV – i nawet modne stało się umyślne zarażanie się. Z uwagi na siłę lobby homosiów i „gejów” nikt nawet nie piśnie, że można by żądać od zarażonych, by leczyli się na własny koszt.

Sprzyja to nieprawdopodobnej lekkomyślności. W efekcie wirus HIV szerzy się coraz bardziej – acz liczba śmierci na AIDS maleje – centrum jest Afryka, gdzie w niektórych krajach ok. połowy dorosłej ludności nosi wirus HIV!

W dobie Wielkiej Migracji na Północ (W końcu mamy to Globalne Ocieplenie…) dociera to i do Polski.

Pan Szymon Moleke N’Jie, Ba–Kweryjczyk znany lepiej jako „Simon Mol”, został w styczniu 2007 zatrzymany pod zarzutem umyślnego zarażenie wirusem HI co najmniej kilkunastu kobiet (pisałem o tym wtedy – i teraz na moim blogu). W normalnym kraju po tygodniu–dwóch wylądowałby z wyrokiem w więzieniu – albo wyszedł na wolność (tzn. do zamkniętego szpitala zakaźnego…) – jednak w XXI wieku, zwłaszcza w Polsce, po takim okresie jest się dopiero gdzieś w połowie aresztu śledczego…

Parę dni temu lekarze Służby Więziennej orzekli, że p. N’Jie pożyje co najwyżej dzień–dwa – więc staropolskim zwyczajem zwolniono Go z aresztu, by śmiercią w celi nie podwyższał statystyk śmiertelności w aresztach. Proces umorzono.

[nice_info]Sądząc jednak z wyglądu p. N’Jie (na zdjęciach przy opuszczaniu więzienia) za kilka dni z Kamerunu przyjedzie szaman i nastąpi cudowne ozdrowienie. Być może w tym celu przywiozą z Kamerunu jakąś dziewicę (w Polsce już takie nie występują, gdyż – jak wiadomo z telewizji – już w wieku 12 lat padają ofiarami pedofilów). Przywiozą, bo – jak powszechnie Murzynom wiadomo – stosunek z dziewicą powoduje wyleczenie. A może już przywieziono – bo minęło siedem dni…[/nice_info]

Zarażone zeznawały, że p. N’Jie umyślnie doprowadzał kobiety do krwawienia, by zarazić je HIV. To błąd: On nie chciał „zarażać” – tylko sądził, że gdy kobietę (tam…) skaleczy, to być może podziała to tak, jakby robił to z dziewicą. Jako Człowiek Postępowy p. N’Jie nie może przyznać się, że wierzy w takie przesądy – więc idzie w zaparte.

Nie wiem, kogo p. Szymon N’Jie zdoła jeszcze zarazić. Sadzę jednak, że kobiety powinny zastanowić się dwadzieścia razy, zanim wskoczą do łóżka jakiegoś Postępowego Bojownika o Wolność Ludu Ba–Kweri (tak: Ba–Kweryjczycy, jako anglojęzyczni, walczą o wyzwolenie się spod okupacji frankojęzycznej większości kameruńskiej!!) czy innego L*u.

Wracamy do sprawy zasadniczej. Wedle Wikipedii polskie władze od 7 lat wiedziały, że p. Szymon Moleke N’Jie jest nosicielem wirusa, gdyż test taki został wykonany w Centralnym Ośrodku dla Cudzoziemców w Dębaku w trakcie ubiegania się o status uchodźcy. Przepisy zabraniają jednak upubliczniania informacji o wyniku takiego badania.

Czyli: nosiciele HIV–a nie tylko nie są izolowani – ale nawet nie wolno wiedzieć, że są chorzy. Natomiast proponuje się informować o każdym podejrzanym o pedofilię!. Podglądanie i macanie małych dziewczynek nie jest jednak śmiertelne – w odróżnieniu od zarażania HIV–em.

Żyjemy w chorym świecie, ta cywilizacja musi zginąć. Zawsze jednak w naszym baraku było najweselej: Prokuratura dodatkowo oskarżyła p. N’Jie o nielegalne posiadanie… dwóch patyków na łańcuszku – czyli nunchaku!!!

[nice_download]Nowe książki w księgarnii NCZ!:[/nice_download]

● „Fakty i Mity W Ekonomii” (Thomas Sowell): Autor udowadnia, ze ani bieda, ani bogactwo nie sa skutkiem wyzysku; pracodawcy rzadko kiedy dyskryminuja kobiety, a powodem wysokiego czesnego jest na wiekszosci uniwerkow zwykle marnotrawstwo. Czyta sie z wypiekami na twarzy!

● „Wykonczyc bogatych!” (Patrick Jake): Autor uczy ekonomii przez… zabawe! Ci, ktorzy na codzien nie zajmuja sie funkcjonowaniem bankow, akcjami, gielda, wskaznikami wzrostu i innymi „nudnymi” rzeczami nie beda sie mogli oderwac od tego barwnego wykladu….

● „Ortodoksja” (Gilbert Keith Chesterton): Ksiaza jest uznawana za kamien milowy w rozwoju mysli chrzescijanskiej, arcydzielo retoryki i jedna z najwazniejszych ksiazek XX w.!

● „Heretycy” (Gilbert Keith Chesterton): Ksiazka od dziesiatków lat jest wznawiana na Zachodzie i cieszy sie niezmienna popularnoscia. Autor poddaje krytycznej analizie rozmaite opinie, postawy i swiatopoglady, szeroko rozpowszechnione w literaturze literaturze prasie. Lektura dla ludzi inteligentnych, lekka, ale dajaca wiele do myslenia.

● „Wiekuisty czlowiek” (Gilbert Keith Chesterton): Ksiazka napisana przez Chestertona trzy lata po nawroceniu na katolicyzm. Pelna rozmachu, erudycji i slownej wirtuozerii proba ukazania chrzescijanskiej wizji dziejow od czasow prehistorycznych az po wspolczesnosc.

Zachęcamy do złożenia zamówienia!

[nice_link]UWAGA: Przedruk artykułów (w całości lub części), jest możliwy jedynie: a) za podaniem klikalnego źródła b) tylko w niezmienionej formie: artykuł + informacje poniżej artykułu np. o ewydaniu, nowych publikacjach w sklepie, itp.[/nice_link]