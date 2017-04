PiS nie przejął kontroli nad służbami. „Razwiedka” cały czas rządzi Polską

Gdy 19 listopada 2015 roku 42-letni profesor Piotr Pogonowski obejmował władzę w ABW, miała to być zapowiedź wielkich zmian. Dość szybko jednak trzon „starych” funkcjonariuszy Agencji, sam siebie nazywający w żartach „Mordorem” („kraina zła” w słynnych powieściach J. R. R. Tolkiena), przejął kontrolę nad szefem.

– Latali do niego z flaszkami, zapraszali na imprezy i tłumaczyli, jak się cieszą, że wreszcie rządzi nimi uczciwy zawodowiec – opowiada funkcjonariusz ABW. Pogonowski kupił tę bajkę i oparł swoje rządy o kluczowych ludzi… Krzysztofa Bondaryka i Dariusza Łuczaka. Tych samych, którzy rządzili ABW za rządów PO. ABW wtedy ganiała za dziennikarzami i robiła wszystko, co w jej mocy, aby afery poprzedniej ekipy nie zostały wyjaśnione. Żeby było śmieszniej (lub smutniej), to za rządów Krzysztofa Bondaryka ABW współpracowała otwarcie z FSB (bez zgody premiera!), czego nowa władza w żaden sposób nie oceniła.

Kadry PiS

Doradcą Pogonowskiego jest dzisiaj płk Andrzej Lesiak, który jest jednocześnie przewodniczącym zespołu ds. połączenia ABW i Agencji Wywiadu (AW). W poprzednich latach Lesiak najpierw był dyrektorem Biura Kadr w Agencji, potem szefem jej Centralnego Ośrodka Szkolenia w podwarszawskim Emowie, a następnie szefem Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Audytu.

Należał do najbardziej zaufanych ludzi Krzysztofa Bondaryka i Dariusza Łuczaka, którzy kierowali wówczas Agencją. Z poprzednim układem związany był także inny kluczowy człowiek Pogonowskiego – płk. Sylwester Lis, obecnie dyrektor Departamentu Kontrwywiadu, czyli najważniejszego pionu w ABW.

W latach 2009-2015 Lis był naczelnikiem Wydziału I w Departamencie Kontrwywiadu i w praktyce odpowiadał za koordynację działań delegatur terenowych ABW. Gdy w 2012 roku wybuchła afera Amber Gold, został wysłany przez szefa ABW Krzysztofa Bondaryka ze specjalną misją do Gdańska.

Zapewne w papierach ABW jest napisane, że miał pomagać i koordynować śledztwo. Skutek jego działań był jednak taki, że nie doszło do ujawnienia kontaktów działaczy gdańskiej PO z prawdziwym „mózgiem” Amber Gold, czyli gangsterem o pseudonimie „Tygrys”, którego nazwisko pojawia się w aktach śledztwa prokuratury w sprawie tej afery.

Wspomniany „Tygrys” to były oficer komunistycznej Służby Bezpieczeństwa, a po jej rozwiązaniu jedna z kluczowych postaci w trójmiejskim biznesie. To właśnie on – zdaniem naszych rozmówców z ABW – zaplanował całe Amber Gold i do tego celu wybrał właśnie Marcina P. który był jego słupem. „Tygrys” miał również nader bliskie kontakty z działaczami PO w Trójmieście, sięgające nawet otoczenia samego Donalda Tuska.

Nadzór Lisa nad śledztwem doprowadził do tego, że wspomniane fakty w żaden sposób nie pojawiły się w ustaleniach, jakich Agencja miała dokonać w sprawie Amber Gold i jej powiązań z politykami.

Do zauszników Pogonowskiego zalicza się również obecny szef Delegatury ABW w Białymstoku ppłk Rafał Rokicki, w przeszłości zastępca Lisa, a także szef Delegatury ABW w Olsztynie płk Jerzy Witkowski oraz jego zastępca mjr Piotr Ziółkowski.

