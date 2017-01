W postmodernistycznym świecie nie ma już miejsca ani na prawicę, ani nawet lewicę. Może istnieć jedynie postprawica i postlewica. Wszystko jest wymieszane, zglajchszaltowane i raczej nijakie. Sytuacja wydaje się skrajnie trudna. Cóż więc ma robić człowiek tęskniący za prawdą, dobrem i pięknem? Tęskniący za normalnym życiem politycznym? Przede wszystkim powinien zachować spokój i nadzieję.

Żyjemy ponoć w czasach „końca historii”. Uznano, że wszystko już było, a przebrzmiałe ludzkie mądrości należy odesłać do antykwariatu, gdzie przykryje je kurz. Żyjemy w niekończącym się „dniu dzisiejszym”, tak jak dzisiaj, ma być już zawsze i po wsze czasy, nic się nie może zmienić. No bo i po co? Jest przecież wspaniale, system polityczny działa bez zarzutu, politycy troszczą się o sprawy ludu, gospodarka zaspakaja wszelkie potrzeby biednych i bogatych.

W latach siedemdziesiątych twierdzono, że „Polska rośnie w siłę, ludziom żyje się dostatniej”. Po „końcu historii”, lekko zmieniając ten gierkowski slogan, bez wątpienia można stwierdzić, że „świat rośnie w siłę, a ludziom żyje się dostatniej”. Nic nowego nas nie czeka. Ma być, jak jest, koniec i kropka.

W takim świecie bez zmian, postlewica na zmianę z postprawicą ma zaspakajać ludzkie potrzeby. Lud dążący do wygodnego życia ma wybierać na zmianę, a to post jednych, a to post drugich. To oni mają reprezentować swoje społeczeństwa (nie mylić z narodami) na arenie międzynarodowej w post świecie, po końcu historii.

Postmodernizm zakłada, że zlikwidowane będą wszelkie antagonizmy, które tak dręczyły ludzkość, gdy jeszcze trwała historia. Teraz świat nieuchronnie się zjednoczy, staje się jednością, tą nieosiągalną do tej pory jednią, o której pisali wielcy gnostycy, począwszy bodaj od Plotyna.

Postprawica w takiej sytuacji w oczywisty sposób nie może być prawicą, także lewica nie może być sobą.

Postlewica

Nikt poważny nie może przecież powiedzieć, że taki na przykład Aleksander Kwaśniewski jest człowiekiem lewicy, że jest to ktoś hołdujący szczytnym ideałom, na których szczycie jest dobro chłopa i robotnika. Aleksander Kwaśniewski dumny jest z miejsca, jakie zajmuje na amerykańskim uniwersytecie, gdzie obok ma swój pokój przedstawiciel post prawicy z Hiszpanii Jose Aznar. Kwaśniewski żyje w świecie wyższych sfer, jeździ w luksusowych kurortach na nartach i popija winko, nie to, co Wanda Wasilewska, która wychodziła skoro świt, by zdążyć na poranną zmianę i razem z robotnikami zapalić skręta pełnego machorki.

Jeszcze towarzysz Władysław Gomułka, który mógł przecież popijać kawior szampanem (jak lubił Cyrankiewicz), preferował jednak zwykłą proletariacką jajecznicę na śniadanie. Gdzie podziały się czasy piewców sierpa i młota, czasy piewców równości i sprawiedliwości społecznej. Dzisiaj intelektualista postlewicy Marek Borowski jest piewcą prywatyzacji. Ten postpezepeerowiec twierdzi, że robotnikowi lepiej będzie na tym świecie, gdy zatrudni się u kapitalisty. Hillary Minc powinien takiego sprzedawczyka jak Borowski wytargać porządnie z uszy, choć raczej zesłałby go raczej za Kołymę…

Nawet taki postlewicowiec jak Józef Oleksy stracił zapał do walki o ateistyczny światopogląd, nie krzyczy, że „religia to opium dla ludu”. O zgrozo, pokazuje się pod obrazem Matki Bożej Częstochowskiej i do tego na klęczkach. Świat lewicy runął w gruzy. Jeszcze kapitan SB Grzegorz Piotrowski twierdził na swoim procesie, że jest prawdziwym komunistą, a taki Oleksy jedzie na Jasną Górę. Jak tak dalej pójdzie, postlewicowcy chodzić będą we włosiennicach i biczować się publicznie. Gdyby Fukuyama znał przypadek Oleksego, zdecydowanie utwierdziłby się w swoim przekonaniu o końcu historii.

Postprawda postprawicy

Nie lepiej jest na postprawicy. Taki Jarosław Kaczyński chwali się, że znakomicie potrafi porozumieć się z Zapatero. Kwaśniewski z Aznarem i Kaczyński z Zapatero, wszyscy razem tworzą zespół wespół zgrabny polityczny postmodernizm. W takich okolicznościach nie jest niczym nadzwyczajnym, że postprawicowiec Jarosław Kaczyński jedzie do Brukseli i oświadcza, że w jego rządzie są homoseksualiści. Współczesna zjednoczona, unijna opinia publiczna przyjmuje te słowa z ulgą, choć na pewno chciałaby jeszcze więcej.

Postprawicowiec Jacek Kurski wprowadza w życie postprawicowe pojęcie prawdy. Jakże dumne i podniosłe było jego parlamentarne przemówienie o tym, jak wprowadzał politykę prorodzinną. Podstawowym zadaniem postprawicy jest wprowadzenie w obieg życia publicznego postprawdy. Kto by ośmielił się nazwać postprawdę zwykłym kłamstwem, jest po prostu nienowoczesny, a nawet skrajny w swoich poglądach.

Rzeczywiście czasy dla osobników tęskniących za dobrem, prawdą i pięknem nie są łatwe. Nie mogą odnaleźć się ani na lewicy, ani – co dziwniejsze – nawet na prawicy. Czasem zwolennicy dobra, prawdy i piękna nazywani są radykalną prawicą. W rzeczy samej, domaganie się prawdy zawsze było niebezpieczne.

Prawicowa hierarchia

Osobnik oddany sercem, duszą i ciałem prawicy jest dzisiaj w pewnej pułapce. Zniknął świat, który powinien być mu bliski. Nie ma już mądrych monarchów, którzy w swoim majestacie czuwali nad poddanymi. Dzisiaj przedstawiciel prawicy nie może być już rycerzem swojego króla, jest zwykłym obywatelem, zresztą prezydent jego kraju też jest obywatelem. I każdy, teoretycznie, może zostać prezydentem lub premierem.

Zniknęła również arystokracja, wąska warstwa, która zarządzała sprawami kraju. Arystokraci od najmłodszych lat przygotowywani byli do zajmowania się wielkimi sprawami, wykształceni na poziomie niedostępnym zwykłemu poddanemu, praktykowali władzę w teorii i na co dzień. Zastąpieni dzisiaj zostali przez masowo kształconych socjologów, psychologów społecznych czy politologów. Na dodatek media premiują ludzi, którzy paplają bez końca i komentują po kolei wszystko. Tak jakby wypowiedzenie przed kamerą kilku zdań dawało im statut mędrców. Oczywiście, oligarchia arystokracji także popełniała błędy, ale przynajmniej dysponowała znakomitym smakiem i gustem politycznym.

Nie ma już uformowanej przez stulenia hierarchii społecznej, nie ma szlachty, mieszczan i włościan. Lewicowe rewolucje wprowadziły kategorie robotników, chłopów i inteligencji pracującej. Dzisiejsza demokracja poszła jeszcze dalej, wszyscy mamy stanowić społeczeństwo obywatelskie. W klasie średniej, tak popieranej i tak lansowanej, może znaleźć się każdy. I rolnik, i adwokat, i hydraulik, i nauczyciel, i przedsiębiorca, i wyborca Leppera obok wyborcy Geremka, razem stanowią przecież społeczeństwo obywatelskie. Mało tego i Lepper, i Geremek uznają się za członków klasy średniej, uznają się za członków społeczeństwa obywatelskiego. Wszyscy są jak widać średniakami.

Prawica bez utopii

Dyskurs polityczny jest tak zdominowany przez rewolucję, że monarchista jest traktowany jak wariat i kompletny czubek. Dogmatem jest demokracja. A przecież demokracja to mały wycinek ludzkich dziejów. Osobnik sercem, duszą i ciałem oddany prawicy, całkiem słusznie może obawiać się wyśmiania. Nawet na imieninach u cioci może zostać wyśmiany, gdy powie słówko o monarchach, arystokratach i rycerzach, którzy o niebo przewyższali teraźniejsze postmodernistyczne barachło.

Jednocześnie prawicowiec nie powinien hołdować utopi. Historia nigdy nie powraca w tej samej formie. Na dodatek nigdy człowiek nie skonstruuje raju na ziemi. Raj już był, zostaliśmy z niego bezpowrotnie wygnani. Nie oznacza to jednak, że nic nie należy robić, że nie należy marzyć.

Dzisiaj prawicowiec jest w defensywie. Nie jest jednak kompletnie bez szans. Wiadomo, postmodernistyczny świat jest światem zniszczonym. Jednak, krok po kroku, można dźwigać go z gruzów. Prawica w Polsce odniosła bez wątpienia sukces w zmaganiach o życie dzieci nienarodzonych. Walka, oczywiście, nie jest jeszcze zakończona. Postprawica zablokowała kolejne zmiany. Jednak jest zupełnie inaczej, zmieniło się postrzeganie aborcji i to wciągu kilkunastu lat. Jeszcze niedawno, bowiem, można było usłyszeć, że „skrobanka” jest zwyczajnym środkiem antykoncepcyjnym. Dzisiaj jest już zupełnie inaczej.

Ordo Caritatis

Nie można uznać nikogo za prawicowca, kto akceptuje tak zwane małżeństwa homoseksualne. Nie można uznać nikogo za prawicowca, kto akceptuje eutanazję. Pederastię zakończoną eutanazją niech uprawiają postmoderniści i inni towarzysze. Prawica tym się przede wszystkim różni od ideologii postmodernizmu, że nie ulega trendom sekularyzacyjnym. Postmoderna uważa, że wszystkie religie są takie same i sobie równe, a najlepiej, jakby wszystkie religie połączyć w jedną, uniwersalną. Ten powrót do prymitywnego pogaństwa i zabobonu jest po prostu poniżający.

Prawica musi stać na straży własności. Socjalizm jest najlepszą ideologią czasów postmodernistycznych. Ideologia jest to raczej prosta, mówi ona, że należy odebrać pod przymusem tym, co mają, przekazać tym, co nie mają. Kto bezczelnie nazywa ten proceder kradzieżą, jest nazywany oszołomem, to przecież „redystrybucja majątku”. Prawica ma w tym wypadku znacznie prostsze rozwiązania – nie może pozwolić na usankcjonowane złodziejstwo.

Prawica powinna doceniać naturalne więzi międzyludzkie, powinna wiedzieć, czym jest ordo caritatis, czyli porządek miłości. Najbliższym otoczeniem człowieka jest przecież rodzina, ród i naród. A naród polski w tym wypadku jest nam znacznie bliższy niż powiedzmy wspólnota afrykańskich Pigmejów. Nie zawsze ta oczywistość w postmodernizmie jest akceptowana. Naturalnie pewien problem może mieć potomek Polki i Pigmeja. Wybór należy do niego, ale nie powinien się dziwić, że w Afryce traktowany będzie jak białas, a nad Wisłą ktoś uzna go za murzyna.

W przeszłości siła

Nie jest więc łatwo przyznawać się dzisiaj do prawicowych poglądów. Łatwo można być uznanym za fanatyka, homofoba, faszystę, oszołoma czy nazistę. Ale prawdę mówiąc, to nie ma znaczenia, niech gadają, co chcą. Niech ich ośrodki propagandy wymyślają nowe, kolejne epitety, niech tam. Przyjdzie czas upadku postmodernizmu, odejdzie wraz z nimi postprawica i postlewica. Jaka będzie prawdziwa lewica, to już ich problem. Prawica powinna trzymać się dobra, prawdy i piękna. Cenić stare, niemodne wartości, szanować hierarchię i własność. Odrzucać cywilizację śmierci. I przede wszystkim nie upadać na duchu. Nadzieja umiera ostatnia.

I jeszcze na koniec jedna uwaga. Prawica wie, że istnieje nie od dzisiaj, że jest ogniwem w łańcuchu pokoleń. Każdy, kto dzisiaj uważa się za człowieka prawicy, powinien zastanowić się, co dzisiaj robiłby rotmistrz Pilecki? Jakie kazania mówiłby Prymas Stefan Wyszyński? Jakie strategie polityczne wybrałby Roman Dmowski? Czy Romuald Traugutt byłby postmodernistą? Człowiek prawicy może zastanawiać się nawet, co zrobiliby wszyscy wielcy Polacy począwszy od Mieszka i Chrobrego. To nasza przeszłość i nasza siła

(źródło)