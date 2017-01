Rok 2016 w ogóle był dla mnie przełomowy. Jakie zmiany czekają nas w następnym?

Uwaga! Następny numer już w poniedziałek 9 stycznia! Po 27 latach na rynku zmieniamy harmonogram – od kolejnego numeru będziemy pojawiali się w kioskach w poniedziałek rano, wraz z innymi tygodnikami. Przywracamy też cykl tygodniowy – tak więc proszę nas od 9 stycznia szukać w kioskach w każdy poniedziałek. Ale to nie jedyne zmiany. Od kolejnego numeru będziemy się ukazywać zawsze w objętości która dawniej była podwójną. Czyli stajemy do walki z konkurencją.

Rok 2016 w ogóle był dla mnie przełomowy. Postanowiłem stworzyć pierwszy polski informacyjny portal wolnościowy – wolnosc24.pl. Mam nadzieję, że już niedługo to od niego będą rozpoczynać poranną porcję elektronicznej prasy wszyscy wolnościowi i konserwatywni Polacy. Bo nigdzie indziej nie znajdą błyskawicznej informacji połączonej z najlepszą na polskim rynku publicystyką. Postanowiłem też spróbować sił na rynku filmowym i właśnie jestem w połowie produkcji dokumentu „Rozstrzelać Polaków” (fotoreportaż z planu zamieszczony jest na str. XXII). Wygląda na to, że powstanie kawał solidnego i ciekawego kina. W efekcie już myślimy nad fabułą poświęconą temu tematowi.

Rok 2017 z kolei, mam nadzieję, będzie tylko potwierdzeniem tego przełomu. Oprócz rozwoju tygodnika, strony oraz działalności filmowej chcemy rozwinąć naszą coroczną konferencję wolnościową. W tym roku ma ona trwać dwa dni i będzie połączona z targami książki. Chcemy zaprosić wszystkie największe tuzy prawicy i relacjonować ich wystąpienia na żywo. Tak więc już teraz proszę sobie rezerwować czas 8 i 9 kwietnia 2017 roku.

Oczywiście wszystkie te inicjatywy są możliwe dzięki wsparciu, jakie dostajemy od Państwa za pośrednictwem Fundacji Najwyższy Czas. Za 1 proc. z roku 2015 udało się nam pozyskać ok. 70 tys. złotych, które w całości przeznaczymy na rozwój portalu oraz organizację konferencji. Przy czym nikt z pracowników fundacji nie wypłacił dla siebie ani grosza. W kolejnym roku oczywiście mamy zamiar działać na takich samych zasadach i jak zwykle zwracamy się z prośbą o wpłaty – już od 1 stycznia na naszych stronach będzie link do formularza, przy pomocy którego będzie można się rozliczyć i przy okazji przekazać nam darowiznę. W Nowym A.D. 2017 życzę Państwu miłości, pomyślności, rozwoju, dobrego humoru oraz oczywiście cotygodniowej lektury „Najwyższego CZASU!” i codziennej wolnosci24.pl. A sobie – żeby udało się zbudować tak silną wolnościową infrastrukturę informacyjną, by gdy przyjdzie na to czas, wolność zapanowała nie tylko w Polsce, nie tylko w Międzymorzu, ale w całej Europie. Jeszcze raz do siego roku!