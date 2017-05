Tryumf prawicy w Szwajcarii!

Podczas gdy w Polsce prawica poniosła druzgocącą klęskę (1,3% – to nie jest żaden wynik!), w Szwajcarii w wyborach parlamentarnych zwyciężyła Szwajcarska Partia Ludowa (SVP), która zdobyła – uwaga!- 28,8 procent głosów!!!

Wybory odbywające się według ordynacji proporcjonalnej, wyłoniły 200-osobową Radę Narodową, izbę niższą parlamentu federalnego. Wybrano także 46 reprezentantów kantonów do Rady Stanów, czyli do izby wyższej parlamentu Szwajcarii.

Liberalni Demokraci otrzymali 15,9 %, Chrześcijańscy Demokraci -14,6%. Lewicowi Zieloni 9,5 procent.

Główną rywalką Szwajcarskiej Partii Ludowej była Socjaldemokratyczna Partia Szwajcarii, która zdobyła 19,1 %.

Jednym z punktów programu SVP było rozprawienie się z elementem kryminalnym wśród cudzoziemców. I to chwyciło….

W całej Europie, coraz więcej cudzoziemców dopuszcza się gwałtów i morderstw, ale politycznie poprawne media, nie nagłaśniają tego typu przypadków, bo można być posądzonym o rasizm.. a ten obok grzechu antysemityzmu stanowi najcięższą zbrodnię wobec ludzkości.

W cieniu tej informacji, do której w polskich mediach nie przywiązano żadnej wagi, pojawiła się informacja w brytyjskim „The Sun”, ze Cecilla Sarkozy otrzymała kilkanaście milionów euro za….kilkunastodniowy powrót do męża na czas kampanii wyborczej(???).

Francuzi zastanawiają się, czy słowo „dama” przysługuje choćby na chwilę kobiecie, która zakpiła sobie z milionów wyborców… no cóż! Demokracja!!!!

W zasadzie rozdymane bachanalia demokracji…

Niedawno gazeta” Puls Biznesu” opisała transakcje Józefa Blassa, który będąc konsultantem i któremu amerykański GTech, za zdobyty w 2001 roku, wart 300 mln dolarów kontrakt z Totalizatorem Sportowym, wypłacił 20 mln dolarów… Gazeta ujawniła, że „ w stanie Teksas prowadzone jest śledztwo w sprawie dziwnych umów konsultingowych, podpisywanych na świecie przez GTech, lidera na rynku systemów informatycznych dla branży hazardowej. Największą umowę podpisano z Józefem Blassem, bliskim znajomym Wiktora Markowicza, założycielem i byłym prezesem GTechu. Umowa dotyczy doradztwa przy zdobyciu przez GTech dziesięcioletniego kontraktu na obsługę online sieci lottomatów państwowego Totalizatora Sportowego”(???). Gdyby Totalizator Sportowy był prywatnym przedsiębiorstwem – sądzę – nie byłoby żadnej sprawy…. A tak?

Wiktor Markowicz i Józef Blass są dobrymi znajomymi, i obaj wyjechali z Polski w latach sześćdziesiątych…

Chciałby przypomnieć, że Józef Blass jest absolwentem słynnego liceum warszawskiego im. Klementa Gottwalda ( czeskiego komunisty- dzisiaj to liceum nosi imię Staszica).

Utworzone w 1951 roku przy ulicy Nowowiejskiej charakteryzowało się tym, że do niego chodziły dzieci wszelkich stalinowskich aparatczyków, prokuratorów wojskowych, oficerów politycznych, działaczy politycznych, zamieszkujących bloki w rejonie ulic: Nowowiejska, Piękna, Filtrowa…

W tym właśnie Gottwaldzie powstał słynny Klub Poszukiwania Sprzeczności. Należeli do niego m.in. Adam Michnik, Helena Łuczywo, Jan Lityński, Jan Tomasz Gross, Seweryn Blumsztajn, Józef Zieleniec( minister spraw zagranicznych Czech w latach dziewięćdziesiątych) i… Józef Blass późniejszy prezes funduszu emerytalnego w USA.

Klub Poszukiwaczy Sprzeczności( a sprzeczności w socjalizmie jest zawsze wiele – vide socjalizm współczesny!), nieformalny klub dyskusyjny członków Związku Młodzieży Socjalistycznej został założony przez Adama Michnika w 1962 roku. Część bywalców tego klubu znała się jeszcze z okresu kiedy należeli do kręgu drużyn walterowskich ( tzw., czerwone harcerstwo), któremu patronował Jacek Kuroń.

Celem „Walterowców” było stworzenie w Polsce drużyn na wzór radziecki i wychowanie młodzieży w oderwaniu od przedwojennego skautingu. Władza ówczesna wykorzystywała je do akcji tzw. rozkułaczania zamożniejszych chłopów.

Patronem drużyn był gen Karol Świerczewski, znany komunista, który w 1920 roku walczył w wojnie polsko bolszewickiej po stronie….. bolszewików. Potem próbował wprowadzać komunizm w Hiszpanii, ale inny generał, generał Franco pogonił kota dzieciom Stalina..

Zastrzelony w Bieszczadach…. Prawdopodobnie przez swoich, w ramach rozgrywek partyjno- personalnych…

Do Gottwalda chodziły tak znane osoby jak prof. Michał Kleiber ( były minister nauki i informatyzacji), Wanda Rapaczyńska prezes Agory, Jerzy Woźnicki( były rektor Politechniki Warszawskiej), Józef Wancer, obecny prezes BPH PBK, Marek Borowski, Karol Modzelewski,, Allan Starski… Wielu było w Komitecie Obrony Robotników i w Solidarności.. część skupia się wokół Agory…

Amerykanie sprawdzają, za co GTtech zapłacił Blassowi 20 mln dolarów(???) i próbują dotrzeć do dwóch ludzi, których Blass zatrudnił w Polsce do – jak to sam określił –„ monitorowania polskiego rządu”(???).

Pan Blass zna się dobrze z polskimi politykami, w tym z Aleksandrem Kwaśniewskim, który w 1999 roku wręczył mu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W lutym 2006 roku spotkał się z prezydentem Lechem Kaczyńskim , jako polski emigrant znany z udzielania pomocy „opozycji demokratycznej” przed 1989 rokiem.

Według „Pulsu Biznesu” prezydent Lech Kaczyński poznał Blassa na konferencji naukowej poświęconej 10 rocznicy „okrągłego stołu”, podczas której to „ uroczystości” byli obecni, Aleksander Kwaśniewski i Adam Michnik.

W spotkaniu Lecha Kaczyńskiego z Blassem w lutym 2006 roku, brał też udział m.in. prof. Michał Kleiber, były minister w rządzie Sojuszu Lewicy Demokratycznej., od informatyzacji i nauki, ma się rozumieć. Dziś prof. Kleiber jest doradcą społecznym….. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.???

Kleiber i Blass(wg Pulsu B.) działają w spółce Bunge Mathematical Institute, polskiej placówce naukowej założonej w marcu 2006 roku przez Bunge, największego na świecie producenta tłuszczów roślinnych – choć Kleiber zaprzecza, że łączą ich jakieś interesy..

W Polsce Bunge jest większościowym akcjonariuszem Kruszwicy, ma 50% udziałów w Ewico( dawnej Kamie Foods). Wkrótce dzięki fuzji z Olvitem i Olvitem-Pro, koncern utworzy największą w Polsce firmę produkującą tłuszcze…

Żeby było ciekawiej, obie firmy Olvit i Olvit-Pro kontroluje Jerzy Starak, również absolwent liceum Gottwalda…

Czy nie ma przypadków- są tylko znaki?

Brat Józef Blassa, Piotr Blass, który wyjechał z Polski w 1968 roku, wymienia Michała Kleibera w gronie kilkunastu najbliższych swoich przyjaciół i współpracowników, obok Jana Lityńskiego i Marka Borowskiego…

Co ma do tego wszystkiego kontrakt z państwowym Totalizatorem Sportowym?

Są rzeczy na tym Bożym świecie, które się nawet filozofom nie śniły… a co dopiero nam , zwykłym przeżuwaczom pospolitym….

A może rację ma Piotr Tymochowicz, który mówi w jednym z wywiadów, że gdy patrzy na Waldemara Pawlaka, to ma ochotę sprawdzić mu …. puls, czy jeszcze żyje…

Bo takie robi wrażenie jak mówi!

Co innego „Puls Biznesu”… Wystarczy przeczytać fakty!

