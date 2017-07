Uwaga! Wielka wakacyjna wyprzedaż książek

Ten wstępniak będzie wyjątkowo w całości przeznaczony na sprawy techniczne i administracyjne. Mam nadzieję, że mi Państwo to wybaczą, ale ta ścieżka komunikacji wydaje mi się najpewniejsza.

1. Przenosiny Redakcji „Najwyższego CZASU!” i wolnosc24.pl na nowe miejsce (Płatnicza 59, niedaleko stacji metra Stare Bielany) skłoniły nas do przewietrzenia magazynów. W związku z tym ogłaszamy wielką wyprzedaż książek! Do końca wakacji wszystkie książki wydane przez Bibliotekę Wolności są o 10 złotych tańsze. Zapraszam do robienia promocyjnych zakupów w sklepie na stronie sklep-niezalezna.pl (tutaj), a także bezpośrednio w Redakcji, która znajduje się – przypominam – w zupełnie nowej lokalizacji.

2. Po raz drugi opublikowaliśmy sprawozdanie OPP z działalności naszej Fundacji Najwyższy Czas. Jeśli ktoś chciałby je zobaczyć, to proszę spojrzeć na stronę http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl. Przypominam, że zasadą działalności naszej fundacji jest pełna transparentność. Oraz niekorzystanie z zebranych przez fundację środków przez osoby nią zarządzające.

3. Powoli zaczynają spływać pieniądze z tegorocznego 1 proc. – wydaje się, że na razie przynajmniej bardziej wartkim strumieniem niż przed rokiem. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za wpłaty.

4. Nasz portal rozwija się, ale ciągle nie osiągnął rentowności. W związku z tym apeluję do Państwa o jego wsparcie, właśnie za pośrednictwem Fundacji Najwyższy Czas (tutaj).

Wszystkie zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla osób piszących w portalu. Jednocześnie ciągle szukamy pisarsko-internetowych talentów. Jeśli ktoś chciałby spróbować swoich sił w wolnosc24.pl, to zapraszam do przesłania swojego CV na adres redakcja@nczas.com.pl.

5. Po sukcesie naszej wiosennej konferencji planujemy w tym roku powtórzyć ją 11 i 12 listopada. Będą ciekawe wykłady, targi książki oraz wiele niespodzianek. Tradycyjnie impreza odbędzie się w Bibliotece Rolniczej przy warszawskim Krakowskim Przedmieściu. Jeśli impreza wypali, to będziemy ją organizować corocznie, podobnie jak konferencję wiosenną. Tak więc już teraz proszę rezerwować sobie czas.

I to by było na tyle. A w kolejnym numerze: żadnych ogłoszeń! A to, że działamy teraz przy ulicy Płatniczej, wcale nie znaczy, że staliśmy się zwolennikami płacenia wysokich podatków!