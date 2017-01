Waldemar Rajca: o feministkach

Zmarła w 1982 roku pisarka Ayn Rand, autorka sprzedawanych w milionach egzemplarzy powieści „Źródło”, „Hymn” i „Atlas Zbuntowany” i esejów „Cnota egoizmu”, twardo przeciwstawiała się zalewowi kantowskiego nihilizmu i promowała indywidualizm i leseferystyczny kapitalizm – filozoficzne ideały stanowiące fundament osiągnięć i postępu, w sensie bogactwa i techniki – Ameryki.

Wszystkie powyżej wymienione książki posiadam w swoich zbiorach, ale mam jeszcze jedną, którą kupiłem na wyprzedaży „Taniej Książki” (nie mylić z „Tanim Państwem” Jarosława Kaczyńskiego i „Tanim Państwem” Donalda Tuska), a nosi ona tytuł „Powrót człowieka pierwotnego”.

W „Atlasie Zbuntowanym” Ayn Rand napisała: „Gdy ludzie odwołują się do swoich cnót jedynie w przybliżeniu, zło uzyskuje moc absolutu; gdy ludzie prawi rezygnują z nieugiętej lojalności wobec wybranego celu, okazują ją kanalie i dochodzi do nieprzyzwoitego spektaklu z udziałem uniżonego, targującego się i wiarołomnego dobra oraz pewnego swych racji, bezkompromisowego zła”.

Jest to powtórzenie tezy, że „dla triumfu zła wystarczy obojętność ludzi prawych i dobrych”.

W „Powrocie człowieka pierwotnego” oprócz esejów Ayn Rand znajdują się artykuły Petera Schwarza, który dokonał wyboru esejów Ayn Rand i sam zamieścił swoje m. in. artykuł pt. „Trybalizm rodzaju,” w którym ustosunkował się do feminizmu „jako nowej formy kolektywizmu opartego na metafizyce”.

Pisze tak: „Wszystkie teorie kolektywistyczne wywodzą się z tezy, że jednostka jest bezsilna i nie radzi sobie z rzeczywistością i zgodnie z tym założeniem jednostka nie może własnym staraniem podtrzymać swego życia i musi zależeć pod tym względem od grupy. Taki punkt widzenia w odniesieniu do kobiet wyraża to co zasadniczo głosi feminizm (…) Ze wszystkich jakoby poniżających kobiety poglądów, o które feministki oskarżają nasze patriarchalne społeczeństwo, żaden nie może się nawet w przybliżeniu równać pod tym względem z samą ideą feminizmu (…) To feministki głoszą, że bez pomocy rządu kobiety zmuszane są akceptować jedynie 75% tego co płaci się mężczyznom, że ich awans w miejscu pracy blokowany jest przez szklany sufit, który może pęknąć jedynie pod naciskiem rządu; że nie można oczekiwać, by kobiety podejmowały pracę w pełnym wymiarze godzin, póki rząd nie zapewni ich dzieciom całodziennych żłobków”. I tak dalej, i tak dalej…

Dlaczego wspomniałem o feminizmie?

Bo – jak pisze prasa – „sławne i piękne kobiety: pisarki, aktorki i piosenkarki ruszyły do szturmu na rząd Donalda Tuska i podpisały się pod listem organizacji feministycznych do premiera, w którym domagają się, by rząd prowadził politykę równych praw kobiet i mężczyzn i powołał urząd ds. równego statusu”.

Powiem szczerze, że to wariactwo feministyczne wychodzi mi już uszami, bo w demokracji, jak już jednym udało się zlikwidować Urząd ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn (zrobił to PiS, ale zastąpił go nowym i niepotrzebnym urzędem ds. Rodziny!), to w przypadku zdobycia większości zwolenników feminizmu, czyli antykobiecości pod każdym względem – sytuacja wraca do punku wyjścia… W demokracji nie da się czegoś zlikwidować raz na zawsze… bo zaraz po wyborach wraca nowe! W zależności od wielkości większości…

Czy one są piękne? Oczywiście kwestia gustu! Ja jestem mężczyzną i podoba mi się w kobietach kobiecość, tak jak prawdziwym kobietom w mężczyznach podoba się męskość..

I to wydaje mi się naturalne… Natomiast w wojującej feministce Kazimierze Szczuce (córce słynnego mecenasa Szczuki, który bywa corocznie na imieninach Janusza Korwin-Mikkego i przeżywa z powodu roli swojej córki w feminizmie – katusze!), Agnieszce Holland, Irenie Santor, Hannie Krall, Urszuli Dudziak, Korze Jackowskiej, a tym bardziej w feminiście i historyku idei w jednym Marcinie Królu czy muzyku rockowym i feminiście jednocześnie Tomaszu Lipińskim – nie widzę nic, co mógłbym nazwać kobiecością, oprócz oczywiście szczegółów anatomicznych, znowu wyłączywszy pan profesora Marcina Króla i Tomasza Lipińskiego..

Kobiecość kojarzy mi się ze spokojem, zrównoważeniem, opiekuńczością, ciepłem, macierzyństwem, a nie agresywnością, narzucaniem punktu widzenia, krzykiem, przekomarzaniem się – a nie daj Boże z wojowniczością… To raczej domena mężczyzn!

Nie wiem, czy jakiś prawdziwy mężczyzna pragnie mieć za żonę: instruktorkę karate, pułkownika armii, agentkę służby bezpieczeństwa (chyba, że jako kochankę jeśli jest piękną Rosjanką taka jak u boku Jamesa Bonda), szambonurka, czy górnika dołowego..

„Mamy nadzieję, że ten list zrobi wrażenie na premierze” – mówi Anna Czerwińska z organizacji Feminoteka. Ja mam nadzieję, że nie zrobi, bo ponowne powoływanie idiotycznego urzędu o nazwie Urząd do Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, to tak jak Tadeusz Ross (obecnie satyryk w Platformie Obywatelskiej) w swoim skeczu wymyślił Urząd do Równego Statusu Gęsi i Kaczek (ciekawe, czy będzie konsekwentny podczas głosowania i nie poprze tego idiotycznego urzędniczego bytu). Sprawa będzie trudna, bo Komisja Europejska (nasz nowy rząd) zobowiązała rządy państw Unii do powołania takiego urzędu do grudnia 2007 roku. Ma pan jeszcze kilka dni panie premierze, ciekawe co zrobi?

„Za swoją pracę kobiety muszą dostawać takie samo wynagrodzenie jak mężczyźni. Nie ma żadnego powodu, dla którego miałoby być inaczej. Kobiety są mądre, zaprawione w bojach. Tyle razy w historii dawały dowody swojego oddania i miłości, że nareszcie musi to być przez mężczyzn honorowane(!!!!)” – mówi z feministyczną pasją pani Irena Santor.

Acha… musi! To niech pani Irenka założy sobie własną firmę i zrobi tak jak deklaruje i niech da takie samo wynagrodzenie mężczyznom i kobietom na tym samym stanowisku, nie zależnie od posiadanych umiejętności i kwalifikacji… To jej wolno! Ale czy wolno domagać się ustawowego i przymusowego narzucania co ma robić prywatny właściciel w swojej prywatnej firmie??? Jakie ma dawać wynagrodzenia, i jeszcze równiejsze od tych równych, których domaga się piosenkarka i feministka w jednym, pani Irena Santor?

Łatwo mówić – ale z pewnością trudno zrobić! – pani Irenko. A najtrudniej na własny rachunek…

Gdy w Polsce nie wróci Urząd Równego Statusu Gęsi i Kaczek, pardon Kobiet i Mężczyzn, nasz nowy rząd (KE) może na nas nałożyć kary pieniężne w związku z tym, w ramach – ma się rozumieć – naszej wolności postępowania i niezależności jako kraju.

Premier Donald Tuska zaraz po zaprzysiężeniu rządu powiedział, że: „Bardzo mu zależy, by równy status kobiet i mężczyzn stał się praktyką życia społecznego w Polsce”. Tydzień temu, rzecznik rządu pani Agnieszka Liszka zapewniała, że „premier już zdecydował się powołać pełnomocnika”. Czkamy z wielką niecierpliwością na decyzję „liberalnego” pana premiera.

Feministka wojująca pani Kazimiera Szczuka powiedziała: „Wyborcy zaufali PO jako partii nowoczesnej. Bez polityki równościowej trudno mówić o nowoczesności”. Niezłe kabaretowo i jak dobrze napisane tekstowo!

Premier Jarosław Kaczyński rozpędził widowiskowo na cztery wiatry ten idiotyczny urząd równego statusu czegoś tam, bo to przystoi rzeczywiście prawdziwej prawicy, ale jednoczenie po cichu przeniósł kompetencje tego idiotycznego monstrum do resortu Pracy i Polityki Społecznej Socjalizmu im. Jacka Kuronia, który rozbudował i utrwalił w istniejącej formule rękoma minister Kalaty z Samoobrony.

Pani Beta Tyszkiewicz-Feminizm powiedziała: „Bardzo bym chciała, żeby w polityce było więcej kobiet. (…) Ponieważ kobiety mają większą wyobraźnię od mężczyzn. Są bardziej gospodarne (ale czy wszystkie, i czy państwo trzeba traktować wzorem Trockiego jako jedno wielkie gospodarstwo, jak jedno wielkie biuro i „międzynarodową republikę pracy”? – pani Beato!).

Kobiety lepiej wiedzą jak wygląda prawdziwe życie. Polityk musi być racjonalny, wiedzieć gdzie kierować pieniądze (rozumiem cudze pieniądze! – bo te wydaje się najlepiej i najłatwiej, bo samemu się ich nie zarabia, prawda pani Beato?) I tego typu takie tam…

Jak to feministki, których głównym wrogiem tego świata jest mężczyzna, który według nich była kiedyś kobietą… Chyba w młodości pani Beata miała odrobinę inne poglądy? – o ile pamiętam, ale tylko krowa nie zmienia poglądów – twierdzi krowia i rasowa Lewica. Ja natomiast twierdzę, że właśnie dlatego, że nie zmienia poglądów jest krową i to mądrą, bo pożyteczną i daje mleko, od którego nie wszyscy będą wielcy (bo jednemu nadmiar szkodzi, a innemu nie! – pani feministko Kayho). I nadal żywi się trawą, a nie mączką krowią przerobioną na BSE.

Dziwi mnie w tym towarzystwie jedynie obecność Magdaleny Cieleckiej i Renaty Dancewicz?

Ale cóż… feminizm robi postępy! No i kariery są ważne… A jak zrobić karierę nie będąc feministką? Oto jest pytanie. Dopuszczą?