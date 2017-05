„Władca Pierścieni” – wątki prawicowe

Chciałbym w tym tekście zwrócić uwagę na główne kontrrewolucyjne, bądź ogólnie określane jako ,,prawicowe”, wątki w dziele J.R.R. Tolkiena ,,Władca Pierścieni”.

Ze względu na rozmiar artykułu, moim zamiarem nie jest jednak dokładna analiza wypowiedzi poszczególnych bohaterów, czy też opisywanie działalności i życia Tolkiena wykraczającej poza tą najsłynniejszą trylogię. Chcę się jedynie ograniczyć do najważniejszych, najbardziej charakterystycznych wątków, dostrzegalnych przede wszystkim w książce, ale także ekranizacji nakręconej przez Petera Jacksona (w wersji rozszerzonej wydanej na DVD są one jeszcze bardziej wyeksponowane niż w wersji kinowej).

W czasach PRL ukazał się bodajże w ,,Sztandarze Młodych” tekst opisujący dzieło Tolkiena jako reakcyjny, prokapitalistyczny pamflet, gdzie orki, robotnicy, gnębieni są przez brzydzących się pracą elfów. ,,Władca Pierścieni” był oczywiście za to krytykowany a Tolkien odsądzany od czci i wiary. Na tym przykładzie widać jednak, że z drugiej strony też zauważono możliwość kontrrewolucyjnego oddziaływania tej książki.

Trylogia już od samego początku zawiera pozytywne treści. Opis życia, obyczajów i krainy hobbistów (Shire) jest afirmacją wiejskiego, spokojnego życia na uboczu. Hobbici nie interesują się problemami politycznymi wielkiego świata, spełniają zatem konserwatywny ideał ludu apolitycznego, nie zaangażowanego w konflikty. Lubią swoja odrębność, a całe ich życie kierowane jest przez odwieczne obyczaje, tradycje i niezmienne zachowania. Hobbici wyrażają ideał konserwatywnej społeczności lokalnej, uprawiającej ziemię, przedsiębiorczej, przywiązanej do wspólnoty, z własnymi autorytetami i bohaterami na mikroskalę. U Niziołków ważną rolę odgrywała także rodzina, niesłychanie rozbudowana, składająca się nie tylko z ojca, matki, dzieci i dziadków ale też z całej masy kuzynów, ciotek, wujków itp., tak że całe wioski były ze sobą w mniejszym lub dalszym stopniu spokrewnione. Dzięki temu, choć nie unikając czasami lokalnych sporów (jak choćby Bilba z Bagginsami z Sackwille), Hobbici tworzyli harmonijne, organicystyczne społeczeństwo, nie sterowane przez żaden wszechobecny rząd. Mimo tego, że ogół Hobbitów nie był zainteresowany światem to niektórzy z nich, jak Bilbo, Frodo, Merry czy Pippin mieli chęć poznania dalekich krain. To oni właśnie, a w szczególności Frodo, są głównymi bohaterami trylogii. W ich rękach spoczywa los całego wolnego świata. Poprzez takie sformułowanie fabuły Tolkien chciał pokazać, że nawet ktoś z pozoru nieważny, mały, nie obdarzony siłą fizyczną może zmienić los świata. Musi jednak dysponować wielką siła ducha, moralnością, a także być dobrym i szlachetnym. Tak samo jak wielu świętych, Frodo pełen ufności, podejmuje się niewykonalnego zadania i tak samo jak oni, dokonuje tego, potwierdzając, iż z pomocą Opatrzności wszystko jest możliwe. Widać na przykładzie Froda (a także innych w tej powieści), że nie tylko siła militarna, czy też ekonomiczna, decyduje o zwycięstwie. To prymat ducha nad materią jest główną przyczyną wygranej. Zatem nawet Hobbit może pokonać Saurona, jeśli tylko nie straci wiary i nie podda się złu, które cały czas na niego czyha (czy to w postaci fizycznej – zmęczenie, Orkowie, Nazgule, Szeloba, czy duchowej – Pierścień, Wola Saurona).

Z kolei Elfowie (albo Elfy) symbolizują najszlachetniejszy rodzaj arystokracji, obdarzony cnotami potrzebnymi do władania. Są najpiękniejszym, najdłużej żyjącym, tworzącym najwspanialsze budowle, sztukę i broń ludem. Mimo to ich cywilizacja powoli zostaje wypierana przez cywilizacje niższego rzędu, z uboższą kulturą. Elfowie są coraz mniej liczebni i powoli odchodzą do Szarej Przystani, skąd odpływają do miejsca swego wiecznego odpoczynku (tak jakby ich dusze odchodziły do Nieba) Taki motyw sytuuje Tolkiena wśród tych pisarzy, którzy sygnalizują zmierzch, bądź kryzys cywilizacji Zachodu i jej odwrót przed nowymi barbarzyńcami. Elfy są społeczeństwem wolnym, indywidualistycznym ale zarazem pełnym hierarchii, wierności odwiecznym instytucjom i tradycji. Mają swoich władców (Galadriela, Elrond, Keleborn czy też Kirdan Szkutnik), którzy oprócz rządzenia są tak jakby przewodnikami duchowymi całej elfie społeczności. Elfy, mimo że podobne do siebie i czerpiące z tej samej tradycji, są podobnie jak Hobbici , w jakiś sposób zróżnicowane, pochodzą z innych krain (Rivendell, Mroczna Puszcza, Lorien), zachowują pewien rodzaj odrębności i różnorodności. Wszystkie są jednak wielbicielami odwiecznego piękna, natury i transcendentnej stałości. Odznaczają się najsilniejszą duchowością, brakiem charakterystycznej dla ludzi porywczości, a także nie są naznaczone, w przeciwieństwie do pozostałych ras, złem.

Następną grupą, rasą, występującą w Śródziemiu i ,,Władcy Pierścieni” są Krasnoludowie (Krasnoludy jak kto woli). Są wspaniałymi wojownikami i rzemieślnikami, wytwarzają broń może mniej piękną niż elfia, ale za to nie mniej trwałą i skuteczną. Są też specjalistami od budowli warownych, kopalń, browarnictwa i rękodzieła. Są zatem ideałem rzemieślnika, właściwie rozumianej klasy pracującej. Pogrupowani w Klany (coś jak korporacje, cechy), wzorcowy typ średniowiecznego wytwórstwa. Krasnoludy są bardzo mocno społeczne, więzi klanowe i rodzinne są dla nich niesamowicie trwałe i ważne. Społeczeństwo krasnoludów jest typowo męskie, nawet kobiety mają tam brody (co nie oznacza, że nie ma różnic płci. Krasnoludy, jak każda inna normalna rasa rodzą się tylko ze związku kobiet i mężczyzn). Jest ono nacechowane silnym poczuciem honoru i przynależności, czyli posiada cechy społeczeństwa bardzo wojowniczego, militarystycznego i patriarchalnego, z zachowaniem jednak wiodącej roli klanów a nie centralnej władzy. Król krasnoludów nie jest despotą, posiada ogromny autorytet i wspomaga się radą złożona z najszlachetniejszych przedstawicieli rodów. Krasnoludy są zatem jakby niższym typem arystokracji niż elfy, nie posiadają takiej wrażliwości na piękno, nie mają rozwiniętej w tym stopniu literatury i muzyki. Można by stwierdzić, używając pojęć platońskich, że są timokracją (panuje u nich timokracja). W ustroju takim przeważają wojskowe rygory życia, powściągliwość, ciągłe dążenie do zdobywania zaszczytów na polu walki. Wadą takiego ustroju jest to, że kieruje się głównie żądzą zaszczytów militarnych, czyli ambicją. Prowadzi to do przewagi rządów wojowników nad filozofami, w przeciwieństwie do elfów, gdzie rządzi arystokracja ducha, prawdziwa elita intelektualna i moralna. Mimo to ustrój krasnoludów należy do ustrojów szlachetnych, dobrych.

Bardzo ważną, a nawet centralną grupą w tolkienowskiej trylogii są ludzie. Niegdyś szlachetni, potężni, pełni sił witalnych, dziś (czyli w czasie, w którym toczy się akcja trylogii. Rok 3018 Trzeciej Ery) osłabieni, skonfliktowani, dysponujący zaledwie ułamkiem dawnej potęgi, zarówno duchowej jak i militarnej. Główne państwo ludzi, Gondor, jest najbardziej posunięte w kryzysie. Rządzone niegdyś przez szlachetnych Dunedainów, twórców potężnego Królestwa Numenoru, popadło potem w ogromny kryzys i od prawie 1000 lat rządzone jest nie przez prawowitą numenorejską dynastię, tylko przez namiestników. Namiestnicy, z początku również szlachetni, szybko popadli w przeciętność, roztrwaniając kulturowy i polityczny dorobek Dunedainów. Widać tutaj zaakcentowanie przez Tolkiena faktu, że tylko prawowici władcy mogą utrzymać cywilizacyjną i moralną siłę danego państwa. Ostatni namiestnik Gondoru, Denethor II musiał cały czas stawiać opór ponawiającym się atakom rosnącego w potęgę Mordoru. Na przykładzie Denethora i jego dwóch synów Boromira i Faramira, Tolkien pokazuje dwoistość natury ludzkiej, jej podatność na zło ale także umiejętność wybrania dobra (rzadziej). Boromir, bardziej ambitny i rządny władzy syn, uległ złu i spróbował odebrać Frodowi Jedyny Pierścień wykuty przez Saurona, by samemu władać jego potęgą. Jego próba nie powiodła się jednak i Boromir przejrzał na oczy, zrozumiał swój błąd i odkupił go ginąc bohaterską śmiercią w obronie Froda podczas ataku Orków. Denethor natomiast, pod wpływem śmierci syna, a także poprzez spoglądanie w magiczny kamień (palantir) będący pod wpływem Saurona, również stał się zły, postarzał się przedwcześnie, poddał się pysze i rozpaczy, aż w końcu oszalał i próbował spalić żywcem swojego drugiego syna Faramira. Faramir natomiast jest przykładem tego, iż człowiek może oprzeć się złu. Mając możliwość odebrania Frodowi Pierścienia, nie zrobił tego, wybierając Dobro i dając tym samym nadzieję Wolnemu Światu na zwycięstwo nad Sauronem. Tolkien nie ogranicza podatności na zło tylko do czasów kryzysu, do dynastii nielegitymistycznej. Nawet w czasach największej świetności (Numenor) czy tuż po wielkim zwycięstwie nad Sauronem, ludzie ulegali podszeptom zła. Numenoryjczycy sami przywieźli do swej siedziby Saurona, czym doprowadzili do upadku własnego państwa. Tak samo król Isildur, po wielkim zwycięstwie połączonych sił Elfów i Ludzi nad Sauronem w Drugiej Erze, nie zniszczył Pierścienia, mogąc tym samym położyć kres złu, lecz poddał się jego zdradliwej woli, co wkrótce doprowadziło go do śmierci. Widać zatem, że zło (grzech) jest naturalnie, nie odłączalnie wpisany w naturę ludzką i nawet najszlachetniejsi z ludzi mogą mu ulec.

U Tolkiena państwa rządzone przez ludzi są tak samo zróżnicowane jak sami ludzie. Również dzielą się na takie, które przeszły na stronę zła (moglibyśmy powiedzieć, że rewolucji) i takie, które zostały po stronie dobra. Do tych pierwszych należą np. Harad, państwo Esterlingów i Umbar, które walczyły w szeregach Saurona. Druga grupa to wspomniany Gondor, który mimo kryzysu wciąż opiera się złu, i Rohan. Rohan jest także symboliczny. Uosabia to co pozostało w upadającej cywilizacji ludzi najlepszego. Jest wciąż silny duchem i żywotny. Jego władca, po chwilowym opętaniu przez zło, za sprawą magii (egzorcyzmów?) Gandalfa, wraca na stronę dobra i wraz ze swą nieliczną, acz dzielną armią broni Wolnego Świata przed zakusami ciemności. W tolkienowskiej koncepcji, jeźdźcy Rohanu (wspaniała kawaleria), wciąż żyjący blisko natury, nie zepsuci przez przepych, surowi, honorowi i gotowi do poświęceń pozostają ostatnią, w pełni zdrową tkanką świata ludzi. Biorą na swoje barki prawie cały ciężar walki z przeważającymi armiami Saurona i jego sojusznika Sarumana. Odnosząc się do tematyki kontrrewolucyjnej można by porównać Rohańczyków, do ze znanych nam z historii kontrrewolucjonistów, którzy zawsze do ostatka bronili cywilizacji łacińskiej.

W przypadku ludzi należy zaznaczyć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Tolkien wprowadza do swej powieści wątek powrotu z wygnania legitymistycznego króla. Jest nim Aragon (Obieżyświat), który jest ostatnim żyjącym dziedzicem Isildura. Powraca on do Gondoru w chwili największej potrzeby i pomaga odeprzeć siły Saurona. Po śmierci namiestnika i zwycięstwie z siłami ciemności Aragon powrócił na przynależny mu tron, zostając królem Odnowionego Królestwa i Władcą Zachodnich Krajów. Tolkien zadbał także o to by legitymistyczny król dysponował nadprzyrodzonymi cechami, czyli był kimś więcej niż namiestnik czy też król elekcyjny. Aragon, podobnie jak dawni, szlachetni Numenorejczycy był obdarzony długowiecznością (panował 120 lat), darem przewidywania i leczenia (wyraźne nawiązanie do daru królów francuskich). Król łączył zatem w sobie cechy ludzkie i łaskę wyższych mocy. Jego wyjątkowość znakomicie obrazuje także i umacnia ślub z Arweną, córką Elronda władcy Elfów. W tym małżeństwie łączą się wyraźnie nieśmiertelność i pierwiastek transcendentny z władzą ziemską, dobro ze sprawiedliwością oraz panowanie i siła z pięknem.

Kolejny wątek warty poruszenia to motyw zdrady elity i ich kolaboracji ze złem. Występuje on w powieści kilkukrotnie więc można sądzić, że nie jest przypadkowy, tylko celowy. Jednym z przykładów jest wspomniany wcześniej Denethor II, tylko że jego przejście na stronę zła nie jest całkowite i raczej związane z szaleństwem. Inaczej wygląda kwestia zdrady Sarumana. Był on jednym z Istarich, czarodziejów przysłanych na ziemię, po to aby służyli radą i opiekowali się Wolnymi Ludami. Saruman był przewodniczącym Białej Rady czarodziejów, zajmował wśród nich najwyższą pozycję, dysponował największą mocą i mądrością. To czyniło z niego elitę elit. Niestety mądrość i wiedza nie uchroniły Sarumana przed wpływami zła. Zapragnął potęgi, pociągała go moc Pierścienia, co doprowadziło czarodzieja do zdrady i przejścia na stronę Saurona. Jeszcze gorszy los spotkał 9 ludzkich królów, którzy poprzez moc pierścieni zdegenerowali się i całkowicie zaprzedali złu, stając się jedynie duchami, upiorami, Nazgulami, totalnie podległymi woli Saurona. Na tych przykładach Tolkien pokazuje, że nawet najwięksi mędrcy, władcy świata, zajmujący najwyższą pozycję w ziemskiej hierarchii, mogą poddać się złu, gdy są pozbawieni ducha i cnoty dobroci. Sama wiedza i potęga nie gwarantuje pozostania przy dobrej sprawie. Podobne, bardzo liczne przykłady, możemy znaleźć w historii. Jakże często działo się tak, iż ludzie wykształceni (zwłaszcza), arystokraci a nawet duchowieństwo przechodziło na stronę rewolucji. Wystarczy wymienić Księcia Filipa Orleańskiego (Filip Egalitee), Biskupa Talleyranda, Księdza Fouche, Księdza de Lamennais czy też króla Juana Carlosa II, który nie dotrzymał przysięgi złożonej Francisco Franco.

Bardzo ważną rolę w trylogii Tolkiena odgrywa również kwestia podejścia do natury. Wszystkie Wolne Ludy, jak już wspomniałem, miłują przyrodę i pewien rodzaj wiejskiego, bliskiego naturze trybu życia. Nawet krasnoludy, które są zapalonymi górnikami i hutnikami, nie niszczą bezmyślnie przyrody tylko traktują ją jako największe dobro. Nie lubią lasów ale za to wielbią wszelkie formy skalne, kamienne i żelazne. Z drugiej natomiast strony Tolkien stawia Saurona i armie Mordoru. Orkowie Saurona żyją w krainie bez słońca, cały czas zadymionej, z zatrutym powietrzem, pełnej lawy i płomieni. Nienawidzą światła, lasów, wody i zwierząt.

Tolkien, ze swoją afirmacją przyrody i natury, nie jest jednak typem nawiedzonego ekologa. Jego postawa jest typowo konserwatywna, afirmuje naturalny tryb życia ale za razem nie neguje możliwości wykorzystywania przyrody przez istoty myślące. Hobbici tworzą swoje chatki z ziemi i traw, polują, uprawiają ziemię, Elfy z kolei budują cudowne, artystyczne domy w drzewach, naginając rośliny do swej woli, krasnoludy tworzą piękne, monumentalne formy z kamienia, tak samo jak ludzie z dobrych krain. Wszyscy oni wykorzystują dary przyrody ale nie niszczą jej bezmyślnie. U Tolkiena widać zdecydowaną niechęć do przemysłu i masowej produkcji. Zło jest kojarzone właśnie z takim typem gospodarowania. Orkowie Saurona niszczą wszelkie naturalne piękno wytwarzając masowo swoją toporną broń. To samo tyczy się sił Sarumana. Gdy tylko czarodziej przeszedł na stronę zła od razu polecił karczować lasy, budować ogromne tamy, wyrywać wszelką zieleń z korzeniami. Zbudował za to ogromne huty i kopalni, gdzie tworzył Orków i ich brzydką, ciężką broń.

Tolkien pokazał w trzeciej części trylogii, że takie działanie nie może pozostać bez konsekwencji. Saruman został całkowicie pokonany właśnie przez drzewców, czyli istoty lasu, które rozwścieczone metodyczną wycinką puszczy, opuściły swoje siedziby po raz pierwszy od setek lat, po to by ukarać Sarumana za dokonane zniszczenia.

Następny sposób pokazania różnic miedzy dobrem a złem znajduje Tolkien w stopniu ucywilizowania danej nacji. Ludy Dobre są wysoce ucywilizowane, posiadają rozbudowaną strukturę społeczną, skomplikowany organizm zależności, mają poczucie niepodległości, wykształciły własna sztukę, filozofię, są wrażliwe na piękno i jasno rozróżniają dobro od zła. Ich architektura charakteryzuje się wielością form i dążeniem do perfekcji. To samo tyczy się wyrobu broni, uzbrojenia ochronnego i biżuterii. Ludy sprzymierzone ze złem są natomiast na pół (Esterlingowie, Dunlandczycy), bądź całkiem barbarzyńskie (Orkowie). Większość z nich to koczownicy, żyjący w obozach, nie tworzący niczego trwałego i pięknego. Wszelkie ich budowle są toporne i obrzydliwe. To samo tyczy się broni, która jest prowizoryczna, brzydka i produkowana masowo. Ludy te nie wytworzyły żadnej sztuki, literatury i filozofii, są także pozbawione jakiejkolwiek transcendencji. Ich obyczaje, język, gesty (nawet sposób jedzenia) są wulgarne i pełne elementów przemocy. Tolkien utożsamia zatem dobro z wyższą cywilizacją a zło z barbarzyństwem i prostactwem (nie z prostotą, która jest dobrym elementem kultur wyższych, szczególnie tych wojowniczych).

Równie widoczne różnice między dobrem a złem widać u Tolkiena w strukturach władzy. Wszystkie Wolne Ludy są rządzone w sposób hierarchiczny, mają władców (królów lub rady starszych), ale dysponują dużą samorządnością, wielością niezależnych struktur. Jest to typowa konserwatywna wizja władzy i rządzenia. Różne warstwy (stany, grupy społeczne, korporacje itp.) ograniczają swoją władzę w ramach organicystycznej struktury danego Ludu (rasy). Mają swoje odwieczne, nie usuwalne prawa i obyczaje, które to regulują życie społeczne. Natomiast wszelkie rasy złe charakteryzują się despotyczną bądź wręcz totalitarną władzą. Nad orkami z Mordoru panuje totalitarna wola Saurona, jego Orkowie nawet się nie rodzą, nie powstają ze związku kobiety z mężczyzną. Pierwsi Orkowie zostali stworzeni przez mutacje z umęczonymi elfami. Nie są zatem istotami naturalnymi tylko całościowym wytworem swych totalitarnych władców. To samo tyczy się Orków z Isengardu, trzymanych żelazną ręką przez Sarumana, który dodatkowo wytwarza, poprzez mutację, nową, doskonalszą (fizycznie) rasę – Uruków. Kolejny ze złych ludów, Esterlingowie to typ demokracji militarnej, takiej o, której Edmund Burke pisał, że jest największym złem ze wszystkich ustrojów. Haradrimowie z kolei władani są przez despotycznego władcę w stylu wschodnim. Dunlandczycy czy Gobliny z Morii nie wykształciły natomiast żadnych cywilizowanych form władzy i żyją w pół anarchicznej dzikości (stan natury Hobbesa?). Wszyscy władcy złych ludów posługują się terrorem zamiast autorytetu i własnym kaprysem zamiast odwiecznych obyczajów i praw. Tolkien pokazuje, że tylko rządy ograniczone przez tradycję, rządy prawowite, poparte autorytetem i prawdziwą miłością poddanych, mogą być dobre dla społeczeństwa i nie zamieniają się w tyranię. Wszystkie inne formy są wypaczone, złe i szkodliwe. Charakteryzują się przemocą, chęcią niszczenia i nieustannej ekspansji. Jedynie zdobywanie nowych terenów i argument siły nadaje im legitymizację w oczach prymitywnych poddanych. Niektórzy mogą stwierdzić, że obraz jaki maluje przed czytelnikiem Tolkien jest przerysowany, przesadzony, należy jednak pamiętać, że tworzył on swoje dzieło obserwując ekspansję dwóch najbardziej złych, zezwierzęconych, prymitywnych i barbarzyńskich totalitaryzmów w historii ludzkości: komunizmu i nazizmu, co mocno rzutowało na jego twórczość.

Ostatnim z wątków jakie chciałbym poruszyć, chociaż na pewno można by wyszukać i opisać o wiele więcej, jest istnienie Boga w Śródziemiu. Co prawda w samej trylogii odwołania do osobowej siły wyższej praktycznie nie występują (istnieje natomiast silne zaznaczenie przeznaczenia, opatrzności, nieautonomiczności jednostki ludzkiej), to jednak Tolkien wyznaczył moc stwórczą dla swojego świata. Jest nią Eru Iluvatar (Bóg), który stworzył Valarów (aniołowie). Valarowie dali początek wszystkim rasom dobrym, rasom światła. Występuje u Tolkiena także wątek odszczepieństwa wśród Valarów. Jeden z nich, Melkor (później zwany Morgothem) zbuntował się tak jak szatan i został władcą zła na ziemi. To on był inicjatorem wszelkich wojen ras ciemności przeciwko siłom dobra, on też był poprzednikiem Saurona. Sauron, po tym jak Morgoth został pokonany, poszedł w jego ślady i sam został główną mroczną, złą siłą na świecie. Tak samo jak szatan, zarówno Morgoth, jak i Sauron zwodzili ludzi o słabej woli wizjami potęgi, chwały i bogactwa. Obaj używali kłamstw, zwracali się do mrocznej, pełnej pychy, nienawiści i pożądania, strony natury ludzkiej. Używali także siły fizycznej by osobiście prowadzić armie do boju w przeciwieństwie do szatana, który stanie na czele armii dopiero na końcu świata. Nawiązania do chrześcijańskiej wizji Boga i Diabła są zatem dostrzegalne w trylogii Tolkiena.

Reasumując, dzieło angielskiego pisarza zawiera bardzo wiele wątków charakterystycznych dla konserwatywnej doktryny, postawy czy wizji państwa. Afirmacja wysokiej cywilizacji i kultury, hierarchii, prawowitości władzy, organicyzmu, własności, struktur lokalnych, zwrócenie uwagi na potrzebę piękna, zakorzenienia i autorytetu, krytyka zniewolenia, totalitaryzmu, egalitaryzmu i uniformizacji czynią z ,,Władcy Pierścienie” powieść ważną z punktu widzenia kontrrewolucyjnego, powieść od której wielu ludzi, także dzieci może zacząć kierować swoje kroki w kierunku konserwatyzmu. Patrząc w ten sposób na książkę Tolkiena, nie dziwi fakt, że bardzo wielu lewicowych krytyków stara się wmówić odbiorcom, że Tolkien napisał tylko prostą bajeczkę o walce dobra ze złem, i że nie ma ona żadnych ukrytych wątków, czy też żadnego ważnego przesłania. Krytykując ,,Władcę” za rzekomą infantylność, prostotę i banalność, owi eksperci literaccy próbują ukryć przed czytelnikami prawdziwe, jakże głębokie treści zawarte w trylogii. Należy zatem jasno owe treści odsłaniać, pokazując tym samym ogromną wartość wychowawczą dzieła Tolkiena.

