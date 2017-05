WSI i Komorowski: protokół przesłuchania Komorowskiego!

Bronisław Komorowski, jak dowiedział się portal nczas.com, jest faktycznym ojcem i koordynatorem akcji wymierzonej w Komisję Weryfikacyjną WSI. Najwyższy Czas! i Mysl.pl są w posiadaniu prokuratorskich zeznań marszałka Komorowskiego oraz informacji pochodzących ze środowiska premiera Tuska, a więc największego partyjnego rywala Komorowskiego, z których wynika, że marszałek Sejmu kilkakrotnie kontaktował się z oficerami służb wojskowych w celu pozyskania fragmentu aneksu do raportu o WSI dotyczącego jego osoby.

Według naszych informatorów próbował także skompromitować całą Komisję Weryfikacyjną WSI.

[nice_alert]Panie Redaktorze Wyrostkiewicz, widział pan protokół, niech pan posłucha, oficerowie służb wojskowych mają łatwy dostęp do Komorowskiego. Wchodzą do niego jak do siebie. Bez problemu z nim się spotykają, proponują aneks, dokumenty, materiały, opowiadają o kulisach komisji weryfikacyjnej – powiedziała nam osoba z najbliższego środowiska premiera Donalda Tuska chcąca zachować anonimowość, po czym dodała: „Dziennikarze powinni zwrócić uwagę, że druga osoba w państwie nie poleciała od razu do prokuratury złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Przecież ujawnienie aneksu to bezprawne ujawnienie tajemnicy państwowej! Na co czekał Komorowski? To proste. Na dostarczenie kwitów z aneksu na swoją osobę”.[/nice_alert]

Według ustaleń naszego portalu afera marszałkowska z aneksem w tle może doprowadzić do rozbicia w PO na frakcję Tuska i Komorowskiego.

[nice_alert]Z ustaleń „Wprost”, „Gazety Polskiej” i „Rzeczpospolitej” wynika, że aktywność Bronisława Komorowskiego mogła mieć również na celu próbę skompromitowania Komisji Weryfikacyjnej WSI.[/nice_alert]

Jako pierwsi ujawniamy pełną wersję „Protokołu przesłuchania świadka” Bronisława Komorowskiego! Zdaniem naszego informatora z prokuratury okręgowej w Warszawie przesłuchanie nie było należycie przeprowadzone. Zabrakło w nim wielu niewygodnych dla Komorowskiego pytań. Dlatego ujawniany przez nas dokument nie wyjaśnia wielu istotnych wątków w sprawie. Jest to jednak dokument, który nie powinien zostać przemilczany i stąd decyzja o jego pełnym opublikowaniu.

Robert Wit Wyrostkiewicz; kontakt w tej sprawie: robert_wyrostkiewicz@poczta.onet.pl GG: 9954100

