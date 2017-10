Najwyższy Czas! Numer 42/2017. Od poniedziałku w kioskach oraz online

„Najwyższy Czas!” to największy magazyn w Europie, który bieżące wydarzenia komentuje z perspektywy konserwatywnej (społecznie) i liberalnej (ekonomiczne). To także najstarszy tygodnik na polskim rynku, nie licząc tych, które wcześniej zaliczyły bliższą bądź mniej pogłębioną współpracę z komuną. Przez 26 lat swojego istnienia twardo staliśmy po stronie wolności. Również teraz nie kłaniamy się politycznej poprawności. Możemy sobie na to pozwolić, bo nie korzystamy z pieniędzy publicznych kolportowanych pod przykrywką reklam spółek skarbu państwa czy też innych dotacji. Najnowszy numer (42/2017) „Najwyższego Czasu!” w kioskach jest dostępny od poniedziałku. Wersję elektroniczną można nabyć jako e-wydanie PDF (TUTAJ).

MUZUŁMAŃSKA STOLICA ROSJI: Rosjanom trudno jest się dogadać z innymi nacjami – nie tylko z powodu różnic religijnych. To ludzie o mentalności kolonizatorów. Podbili Chanat Kazański i częściowo go skolonizowali. Podbili za carów muzułmańską Azję Środkową. Za czasów sowieckich w zdominowali władzę w nierosyjskich republikach. Nic dziwnego, że wszędzie są nielubiani, tym bardziej że ich kolonizatorska mentalność nie pozwala im traktować innych jako równych sobie. Wydawałoby się, że w sytuacji, gdy muzułmanie coraz bardziej się radykalizują, Rosjanie powinni szukać porozumienia z Tatarami – chrześcijanami, ale nic z tych rzeczy…

„KOCHANY KRAJ, NA ZIEMI RAJ”: Jeśli ktoś chce wyrobić sobie pogląd na naszego Najważniejszego Sojusznika, to powinien przynajmniej raz tam pojechać i zobaczyć, jak jest naprawdę. A to nie jest takie łatwe, bo w Ameryce jest wszystko. Jak zauważył Melchior Wańkowicz, jeśli ktoś mówi, że w Ameryce rządzą bandy, to to jest prawda – podobnie jak wtedy, gdy ktoś mówi, że w Ameryce rządzi prawo.

WOJNA NA WSZYSTKIE FRONTY: Gdy w 1846 roku grupka rewolucyjno-insurekcyjnych wariatów opanowała Rzeczpospolitą Krakowską, zwaną także Wolnym Miastem Krakowem, i ustanowiła w nim swoje rewolucyjne rządy, miał to być znak dla wybuchu ogólnonarodowego powstania. Od pewnego czasu obserwujemy podobną insurekcyjną amatorszczyznę w wykonaniu obozu rządzącego.

KRAJ

● „Kochany kraj, na ziemi raj” – Stanisław Michalkiewicz

● Korporacyjne pułapki – z PIOTREM APELEM rozmawia Rafał Pazio

● Zbuntowany Duda – Jan Piński

● Metamorfozy pana Saakaszwilego – Janusz Korwin-Mikke

● HGW traci wpływy – Redakcja wolnosc24.pl

● Wielka dziura – Marek Łangalis

● Komitet Koordynacyjny PO – Marian Miszalski

● Wojna na wszystkie fronty – Adam Wielomski

● Azjatycka rozgrywka – Leszek Szymowski

ŚWIAT

● USA: Fenomen Breitbarta – Natalia Dueholm

● Francuski tydzień – Bogdan Dobosz

● Niemcy: Bolesna nauczka – Tomasz Mysłek

● Ukraina: Kolejny cios w polskość – Antoni Mak

● Tatarstan: Muzułmańska stolica Rosji – Wojciech Tomaszewski

● Syria: Wojna dobiega końca – Marek A. Koprowski

PUBLICYSTYKA

● Walka z deficytem demokracji i deficytem budżetowym – Stanisław Michalkiewicz

● Na urlop marsz! – Redakcja wolnosc24.pl

● Fałszywi przyjaciele – Jakub Wozinski

● Okiem papolatry – Adam Danek

● Brutalna odpowiedź Chin – Independent Trader

● Akulturalna kultura – Marian Miszalski

● Szeryf „Dzikiego Zachodu” – Marek Skalski

● Precz z rządami Paryża! – czashistorii.pl

● Co ukrywa Fundacja Batorego? – Redakcja wolnosc24.pl