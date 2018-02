Najwyższy Czas! Numer podwójny 07-08 2018

„Najwyższy Czas!” to największy magazyn w Europie, który bieżące wydarzenia komentuje z perspektywy konserwatywnej (społecznie) i liberalnej (ekonomiczne). To także najstarszy tygodnik na polskim rynku, nie licząc tych, które wcześniej zaliczyły bliższą bądź mniej pogłębioną współpracę z komuną. Przez 26 lat swojego istnienia twardo staliśmy po stronie wolności.

WOJNA POLSKO-IZRAELSKA: Bezprecedensowa prowokacja premiera Izraela, Beniamina Netanjahu, doprowadziła do otwartego konfliktu między Izraelem a Polską. Nagle polski filosemicki rząd zrozumiał, że Żydzi wykreowali naród polski na sprawcę Holokaustu, by wydostać od państwa polskiego wielomiliardowe odszkodowania. Czyli stało się to, o czym już od kilkunastu lat piszemy w „NCz!”. U nas ten gorszący żydowski atak komentują: Rafał Ziemkiewicz (str. VII), Tomasz Sommer (X), Stanisław Michalkiewicz (XIII), Marian Miszalski (XV) oraz Robert Winnicki (LII).

UJAWNIAMY PRZESZŁOŚĆ SĘDZIÓW SĄDU NAJWYŻSZEGO: Wśród sędziów najważniejszego polskiego sądu, Sądu Najwyższego, aż roi się od „sędziów stanu wojennego”, którzy z wielkim zapałem zajmowali się karaniem opozycji. Już po obaleniu komunizmu niemniej gorliwie zajmowali się obroną interesów funkcjonariuszy starego reżimu oraz oczywiście swoich własnych. Na str. XLVI przypominamy „dokonania” dwóch spośród nich – Jana Bogdana Rychlickiego oraz Waldemara Płóciennika. Gdy czyta się o tych „dokonaniach”, ustępuje zdziwienie co do stanu obecnego „systemu sprawiedliwości” w Polsce.

KRAJ

● Wizerunkowe Pearl Harbor – z RAFAŁEM ZIEMKIEWICZEM rozmawia Rafał Pazio

● Izrael kreujący Polskę na sprawcę Holokaustu to wróg Polski – Tomasz Sommer

● Tajemnica oświęcimskiej prowokacji – Stanisław Michalkiewicz

● Macierewicz i jego załoga – Jan Piński

● Państwo zarabia na przestępcach – Leszek Szymowski

● Kim jest nowy europoseł? – z DOBROMIREM SOŚNIERZEM rozmawia Tomasz Cukiernik

● Nie damy nawet guzika… – Krzysztof M. Mazur

● Żydowski rasizm w decydującym natarciu – Marian Miszalski

ŚWIAT

● Stany Zjednoczone: Shutdown, czyli zamknięcie rządu – Natalia Dueholm

● Azja Środkowa: Morze Kaspijskie podzielone – Marek A. Koprowski

● Niemcy: Wyścig z rurociągiem – Tomasz Mysłek

● Francja: Jak wojowałem o prawdę historyczną – Bogdan Dobosz

● Pieriestrojka w Arabii Saudyjskiej – Wojciech Tomaszewski

PUBLICYSTYKA

● „Nasz” i „wasz” prezydent – Natalia Dueholm

● Kto siedzi w Sądzie Najwyższym – Edward Stępień

● Jak szybko opanować kryzys w służbie zdrowia – Ryszard Niewiadomski

● Zła i dobra religia – Jakub Wozinski

● Suplement do nekrologów-panegiryków – Marian Miszalski

● Amerykanie rozkręcają wojnę handlową – Independent Trader

● Chojecki ze skazą – Tomasz Mianowicz