Najwyższy Czas! Numer podwójny 26-27/2017. Od poniedziałku w kioskach oraz online

DOTACJE NISZCZĄ WOLNOŚĆ: Dlaczego media i politycy nie mówią prawdy o unijnych dotacjach? Dlaczego nie ma krytycznych artykułów i audycji dziennikarzy, dlaczego nie ma krytycznych opracowań naukowców, dlaczego rzadko zdarzają się krytyczne opinie polityków? Gdy przyjrzeć się temu problemowi bliżej, to sprawa okazuje się całkiem oczywista. Ci ludzie sami na unijnych pieniądzach korzystają i uderzałoby to w nich samych.

PREZYDENT TRUMP W POLSCE: Donald Trump zgodził się uczestniczyć w zjeździe Międzymorza, a to oznacza, że zgadza się na rolę akuszera takiego projektu. Jest to bardzo poważna szansa dla Rzeczypospolitej Polskiej, aby dać się poznać jako przywódca państw Intermarium. I jeszcze większa szansa, aby przedstawić projekt Bloku Międzymorza, który sponsorowałaby Ameryka. Warszawa musi niezwłocznie stworzyć strategię z kierowniczą rolą RP dla tego projektu. Trzeba nie tylko być gotowym postawić Amerykanom odpowiednie propozycje w sprawie uzbrojenia (w tym i bronią nuklearną), ale również w sprawie inwestycji – wojskowych i cywilnych. I trzeba być przygotowanym na przyjęcie takiej pomocy.

FILIPINY – NOWY FRONT DŻIHADU: Prezydent Filipin Rodrigo Duterte przebywał z wizytą w Moskwie, gdzie chciał zakupić broń od Rosjan, kiedy okazało się, że na wyspie Mindanao islamiści dokonali inwazji na miasto Marawi. To wyzwanie rzucone Duterte, który przez wiele lat był burmistrzem Davao, największego miasta tej wyspy. Atak na Marawi to nic nowego. To kolejny etap wojny, jaką od 400 lat prowadzą na Filipinach chrześcijanie z muzułmanami.

KRAJ

● Po co przyjeżdża Trump – Marek Jan Chodakiewicz

● Wielki atut Prawicy – Janusz Korwin-Mikke

● Przywróćmy wolność – z ANDRZEJEM SADOWSKIM rozmawia Rafał Pazio

● Płaca minimalna a bezrobocie – Marek Łangalis

● Dotacje niszczą wolność – Tomasz Cukiernik

● Mój dom – moja twierdza – Redakcja wolność24.pl

● Sprawy duże i małe – Marian Miszalski

● Solista Liroy – Leszek Szymowski

● Co dalej z walutami? – Independent Trader

ŚWIAT

● Filipiny: Nowy front światowego dżihadu – Wojciech Tomaszewski

● UE: List Tuska – Redakcja wolność24.pl

● Niemcy: Troski brytyjskie i obronne – Tomasz Mysłek

● Węgry: Ratowanie rodziny – Antoni Mak

● Francja: Przerobieni na szaro – Bogdan Dobosz

● Iran-Katar: Wrzenie nad Zatoką – Marek A. Koprowski

● USA: Prawicowy showman przeprasza – Natalia Dueholm

PUBLICYSTYKA

● Jak ćwiczy Rosja – Michał Fiszer

● Sprawdzamy Boeinga – Stanisław Michalkiewicz

● Historia religii pokoju – Jakub Wozinski

● Wyklęty władca Polski? – Marek Skalski

● Polska oczami Rosjan – Wojciech Tomaszewski

● Branka z Łemkowszczyzny – Marek A. Koprowski