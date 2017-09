Najwyższy Czas! Numer podwójny 38-39/2017. Od poniedziałku w kioskach oraz online

„Najwyższy Czas!” to największy magazyn w Europie, który bieżące wydarzenia komentuje z perspektywy konserwatywnej (społecznie) i liberalnej (ekonomiczne). To także najstarszy tygodnik na polskim rynku, nie licząc tych, które wcześniej zaliczyły bliższą bądź mniej pogłębioną współpracę z komuną. Przez 26 lat swojego istnienia twardo staliśmy po stronie wolności. Również teraz nie kłaniamy się politycznej poprawności. Możemy sobie na to pozwolić, bo nie korzystamy z pieniędzy publicznych kolportowanych pod przykrywką reklam spółek skarbu państwa czy też innych dotacji. Najnowszy numer (38-39/2017) „Najwyższego Czasu!” w kioskach jest dostępny od poniedziałku. Wersję elektroniczną można nabyć jako e-wydanie PDF (TUTAJ).

JESIENNE WYKOPKI: Beata Szydło miałaby zostać marszałkiem Sejmu. Natomiast na czele rządu stanąłby Jarosław Kaczyński lub wicepremier Mateusz Morawiecki. Czy ten plan się ziści? Czytaj str. VII.

NIEMCY NA ROZDROŻU: Zanosi się na to, że o indywidualnych wynikach wyborów do Bundestagu (24 września) w niektórych okręgach jednomandatowych zadecydują w sumie głosy tamtejszych Turków, Kurdów, Arabów i innych egzotycznych cudzoziemców. Więcej na stronie XXXII.

JAK DZIAŁA BOMBA?: Cichym zabójcą wybuchu jądrowego jest śmiertelnie groźne promieniowanie. Zabija ono dalej, niż sięga fala uderzeniowa i masowe pożary wywołane temperaturą, nawet na kilka-kilkanaście ładnych kilometrów. Czytaj na stronie LIV.

KRAJ

● Jesienne wykopki – Jan Piński

● Zapędy do cenzurowania? – z Piotrem Marcem rozmawia Rafał Pazio

● Można zbilansować każdy szpital – z Dariuszem Jorgierm rozmawia Tomasz Cukiernik

● JOW-y, Sejm i prezydent – Stanisław Michalkiewicz

● Imigranci nie uratują emerytur – Marek Łangalis

● Szarża paragonowa – Leszek Szymowski

● Syndrom Rimini – Krzysztof M. Mazur

● Na sanacyjną nutę – Marian Miszalski

● Wściekła skarbówka – Redakcja wolnosc24.pl

● Willa dla „Jaruzela” za grosze – Redakcja wolnosc24.pl

● „Borsuk” dla polskiej armii – Redakcja wolnosc24.pl

ŚWIAT

● Francja: Macron nadal traci popularność – Bogdan Dobosz

● Białoruś: Nie taki straszny „Zapad” – Antoni Mak

● Niemcy: Tureckie problemy – ciąg dalszy – Tomasz Mysłek

● Czy Belgrad z Prisztiną się dogadają? – Marek A. Koprowski

● USA: Żelazny szeryf z Arizony – Natalia Dueholm

● Bruksela może nasłać na nas uchodźców – Redakcja wolnosc24.pl

● Sekretarz generalny ONZ alarmuje – Redakcja wolnosc24.pl

● Lidl usuwa krzyże – Redakcja wolnosc24.pl

PUBLICYSTYKA

● Jak burdelmamy uratowały szwedzkiego generała – Marek Skalski

● Zbrodniarz strachem podszyty – Marek A. Koprowski

● Strategiczne zderzenie – Wojciech Tomaszewski

● Korea Północna straszy świat – Michał Fiszer

● Uderzenie skierowano na Polskę – z Piotrem Zychowiczem rozmawia Rafał Pazio

● Dzika hucpa Jurgiela – Leszek Szymowski

● Pomniki na stos – Natalia Dueholm