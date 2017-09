Najwyższy Czas! Numer podwójny 40-41/2017. Od poniedziałku w kioskach oraz online

„Najwyższy Czas!” to największy magazyn w Europie, który bieżące wydarzenia komentuje z perspektywy konserwatywnej (społecznie) i liberalnej (ekonomiczne). To także najstarszy tygodnik na polskim rynku, nie licząc tych, które wcześniej zaliczyły bliższą bądź mniej pogłębioną współpracę z komuną. Przez 26 lat swojego istnienia twardo staliśmy po stronie wolności. Również teraz nie kłaniamy się politycznej poprawności. Możemy sobie na to pozwolić, bo nie korzystamy z pieniędzy publicznych kolportowanych pod przykrywką reklam spółek skarbu państwa czy też innych dotacji. Najnowszy numer (40-41/2017) „Najwyższego Czasu!” w kioskach jest dostępny od poniedziałku. Wersję elektroniczną można nabyć jako e-wydanie PDF (TUTAJ).

EKONOMIA KATASTROF: Huragany Harvey i Irma zniszczyły Teksas, Luizjanę, Florydę i Wyspy Karaibskie. Przyniosły też nawoływania do wprowadzenia kontroli cen, a także dyskusję o tym, czy katastrofa może napędzać gospodarkę i tworzyć bogactwo. Na str. XXXVI e-wydania pokazujemy, że – wbrew obiegowym opiniom – nie może.

LEWICOWA REHABILITACJA LENINA: Wkrótce minie sto lat od krwawego bolszewickiego zamachu stanu, który zaprowadził w Rosji brutalny i totalitarny reżim. Tymczasem redakcja „New York Times” – poczytnego i opiniotwórczego amerykańskiego dziennika – uznała za stosowne opublikować na swych łamach cykl artykułów, których autorzy w sposób bezczelny zajęli się opiewaniem bolszewickiego reżimu. Trudno sobie wyobrazić, aby ktoś w ten sam sposób wychwalał nazizm. O zakłamywaniu historii Czytaj na stronie X e-wydania.

POLITYCY, RĘCE PRECZ OD INNOWACJI!: Marudzenie o „braku innowacji”, jakim byliśmy karmieni przez minione dziesięciolecia, jest całkowicie nieuzasadnione, a polityka „wspierania innowacji przez państwo” – zbędna, kosztowna i szkodliwa. Na str. XVI analizujemy dlaczego. Pokazujemy także, że islam, nawet w sprzyjających warunkach taniego kapitału i dużej wolności gospodarczej, do kreowania innowacji i budowy nowoczesnej cywilizacji jest w zasadzie niezdolny.

KRAJ

● Do diabła z wodzami! – z RAFAŁEM ZIEMKIEWICZEM rozmawia Rafał Pazio

● „New York Times” poucza: za Lenina to było życie! – Marek Skalski

● Kobiety i lodówka, czyli samozaoranie feministek – Redakcja wolnosc24.pl

● Euro przyczyną kryzysu. Lekcja dla Polski – Marek Łangalis

● O innowacyjną gospodarkę socjalistyczną – Marcin Adamczyk

● Bez dotacji nie ma OZE – Tomasz Cukiernik

● Polityczna jesień. Zimna czy gorąca? – Zdzisław Kościelak

● Odlotowa inwestycja – Leszek Szymowski

ŚWIAT

● Francja: Kalendarz protestów – Bogdan Dobosz

● Niemcy: W stronę „Unii równości” – Tomasz Mysłek

● Łotwa – następny cel Putina? – Wojciech Tomaszewski

● USA: Ekonomia zniszczeń. Trump po stronie Keynesa? – Natalia Dueholm

● Ukraina: Misza jako taran nowego Majdanu – Antoni Mak

PUBLICYSTYKA

● „Precz z Polską”, czyli o rządach komunistów na Wołyniu – Marek A. Koprowski

● Grupa trzymająca wolność – Natalia Dueholm

● Mitologia standardu złota – Jakub Wozinski

● Podstawy ustroju wolnościowego – Stanisław Michalkiewicz

● Demograficzne samobójstwo Europy – Independent Trader

● Wolnościowe przesłanie z Portoryko – z JANEM WOJCIECHEM KUBANIEM, prezesem PAFERE, rozmawia Agnieszka Piwar

● Świat zbroi się w złoto – Independent Trader