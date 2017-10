Najwyższy Czas! Numer podwójny 44-45/2017. Od poniedziałku w kioskach oraz online

„Najwyższy Czas!” to największy magazyn w Europie, który bieżące wydarzenia komentuje z perspektywy konserwatywnej (społecznie) i liberalnej (ekonomiczne). To także najstarszy tygodnik na polskim rynku, nie licząc tych, które wcześniej zaliczyły bliższą bądź mniej pogłębioną współpracę z komuną. Przez 26 lat swojego istnienia twardo staliśmy po stronie wolności. Również teraz nie kłaniamy się politycznej poprawności. Możemy sobie na to pozwolić, bo nie korzystamy z pieniędzy publicznych kolportowanych pod przykrywką reklam spółek skarbu państwa czy też innych dotacji. Najnowszy numer (44-45/2017) „Najwyższego Czasu!” w kioskach jest dostępny od poniedziałku. Wersję elektroniczną można nabyć jako e-wydanie PDF (TUTAJ).

SEKSSKANDAL ROKU W HOLLYWOOD: Uparty dziennikarz i zarazem syn Woody’ego Allena ujawnia skandale

seksualne hollywoodzkiego producenta. Informacje uderzają w aktorów, media i znane fi rmy. Z prędkością światła wszystko roznosi Twitter i Facebook.

ZŁODZIEJSKA „REPRYWATYZACJA”: Charakterystyczne dla tego projektu jest bowiem nie tylko zablokowanie zwrotu dawnym właścicielom ich mienia w naturze jako zasada, ale również ograniczenie „rekompensaty” z tytułu zagrabionego mienia do 20 procent jego wartości w dniu przeprowadzenia „nacjonalizacji”.

PIJANA REWOLUCJA: To naprawdę nie był dobry pomysł. Znając rosyjską duszę poddanych, niewielu władców Rosji decydowało się na walkę z alkoholizmem. Jednym z odważnych był car Mikołaj II, który w 1914 roku zarządził prohibicję.

KRAJ

● Destrukcja i destabilizacja – z profesorem JANEM ŻARYNEM rozmawia Rafał Pazio

● Listek ukryty w lesie – Stanisław Michalkiewicz

● To jest dopiero „dobra zmiana” – Jan Piński

● Codzienność medyczna skrzeczy – z KRZYSZTOFEM BUKIELEM rozmawia Rafał Pazio

● Szczery do bólu – Redakcja wolnosc24.pl

● Austriacy a dotacje – Tomasz Cukiernik

● Fiskusa bujanie w obłokach – Leszek Szymowski

● Głodujemy, czyli spekulacje „na kryzys” – Marian Miszalski

ŚWIAT

● Austria: Sukces chadeków – Tomasz Mysłek

● Spór o Zakarpacie – Antoni Mak

● USA: Sterowanie na lewo i prawo – Natalia Dueholm

● Kirgizja: Zwyciężył faworyt – Marek A. Koprowski

● USA: Piękne i bestia – seksskandal roku – Natalia Dueholm

● Scheda po tacie na sprzedaż – Wolnosc24.pl

● Turecki pasjans – Leszek Szymowski

PUBLICYSTYKA

● Pijana rewolucja! To wódka obaliła cara – Marek Skalski

● Największy błąd w historii Polski – Wojciech Tomaszewski

● O błędach karonizmu – Jakub Wozinski

● Prezydent Macron uznaje symbole UE – Bogdan Dobosz

● „Ile dywizji ma papież?” – Marek Skalski

● Zbiorowy gwałt na świadomości – Krzysztof M. Mazur