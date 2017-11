Najwyższy Czas! Numer podwójny 46-47 2017. Od poniedziałku w kioskach oraz online

„Najwyższy Czas!” to największy magazyn w Europie, który bieżące wydarzenia komentuje z perspektywy konserwatywnej (społecznie) i liberalnej (ekonomiczne). To także najstarszy tygodnik na polskim rynku, nie licząc tych, które wcześniej zaliczyły bliższą bądź mniej pogłębioną współpracę z komuną. Przez 26 lat swojego istnienia twardo staliśmy po stronie wolności. Również teraz nie kłaniamy się politycznej poprawności. Możemy sobie na to pozwolić, bo nie korzystamy z pieniędzy publicznych kolportowanych pod przykrywką reklam spółek skarbu państwa czy też innych dotacji. Najnowszy numer (46-47/2017) „Najwyższego Czasu!” w kioskach jest dostępny od poniedziałku. Wersję elektroniczną można nabyć jako e-wydanie PDF (TUTAJ).

Przyszłość wolności w Polsce: – Przed ruchami wolnościowymi rysuje się znakomita przyszłość, ponieważ bynajmniej nie przyjdą one na gotowe, ale wszystko jeszcze jest do zrobienia – zauważa przewrotnie Grzegorz Braun (str. X). JKM szansę na wolnościowe przesilenie łączy z załamaniem gospodarczym, do którego raczej prędzej niż później musi dojść (str. VII ). Jego zdaniem, na pewno nie ma sensu pokładać wolnościowych nadziei w przybudówkach PiS – takich jak „nowa” formacja Gowina. Fakt, że Kaczyński postanowił zagospodarować prawicę wolnorynkową poprzez tę inicjatywę, tylko potwierdza, że istnieje popyt na wolnorynkową partię – uważa Rafał Ziemkiewicz (str. IX). Fundamentem sukcesu musi być wyjście ponad własny indywidualizm i jakaś minimalna zdolność do gry zespołowej – ocenia Paweł Kukiz str. VIII

„Dobry wujek” stawia muzeum: Braki edukacji ekonomicznej u większości Polaków są tak wielkie, że nie przychodzi im nawet do głowy, iż inwestycje publiczne, w tym również te unijne, są finansowane z zabranych im pieniędzy. Ludzie cieszą się, że są okradani! Okazuje się, że w innych krajach UE wcale nie jest pod tym względem lepiej… Więcej na str. XVI.

Kult jednostki: Obrady XIX Zjazdu Komunistycznej Partii Chin przeszły w Polsce bez echa. Tymczasem zmiana statutu partii, który uwzględnił strategiczne myśli sekretarza generalnego Xi Jinpinga, pokazuje w którym kierunku będzie zmierzać Państwo Środka. Uzmysławia także rodzący się kult jednostki. Czytaj na str. XXXVII.

KRAJ

● Potrzebna jest kontrrewolucja – z JANUSZEM KORWIN-MIKKEM rozmawia Rafał Pazio

● Zjednoczenie sił antysystemowych – z PAWŁEM KUKIZEM rozmawia Rafał Pazio

● Jest popyt na ofertę wolnościową – z RAFAŁEM ZIEMKIEWICZEM rozmawia Rafał Pazio

● W szystko do zrobienia – z GRZEGORZEM BRAUNEM rozmawia Rafał Pazio

● Mały krok w stronę samoobronny – Redakcja wolnosc24.pl

● Smoleńsk a reparacje wojenne. Wokół „nagłego wzrostu ciepła” – Stanisław Michalkiewicz

● Wieczór z fiskusem – Leszek Szymowski

● O kradani chwalą złodzieja – Tomasz Cukiernik

● PSL gra na czas – Zdzisław Kościelak

● Panteon zamiast panteoniku – Tadeusz M. Płużański

● Kapuś w biznesie – Leszek Szymowski

ŚWIAT

● Francja: „Rebelia populistów” w XXI wieku – Bogdan Dobosz

● Rosja: Rehabilitować Stalina czy jego ofiary? – Marek A. Koprowski

● Niemcy: Uzgadnianie nowego rządu – Tomasz Mysłek

● USA: Lewaccy inteligenci na strzelnicy – Natalia Dueholm

● Chiny: Powrót kultu jednostki – Wojciech Tomaszewski

PUBLICYSTYKA

● Wyrżnąć się nie pozwolili – Marek A. Koprowski

● Ludzie prezydenta Trumpa. Bojownik Bannon – Natalia Dueholm

● Nowy Jedwabny Szlak zmieni świat – Independent Trader

● Słoneczne plaże nad oceanem krwi – Wojciech Grzelak

● Czy należy bać się secesji? – Jakub Wozinski

● Jak Sowieci rabowali w „wyzwolonej” Polsce – Marek Skalski

● Socjalizm to zapadnia – Jan Wojciech Kubań

● Upadek petrodolara – Independent Trader