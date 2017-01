Numer 51–52 (1387–1388) z 17–24 grudnia 2016

Na nczas.com publikujemy wybrane teksty z dwutygodnika, teksty napisane przez naszych autorów specjalnie na potrzeby portalu oraz teksty osób, których publicystyka zwykle nie trafia na łamy gazety. Aby uzyskać dostęp do wszystkich artykułów z bieżącego numeru należy wykupić:

SZCZEGÓLNIE POLECAMY W TYM NUMERZE

Unio Szopka 2017′

Bydlęta, fejginięta, KODowcy, szabesgoje, żydy i chamy wszyscy szykują się do nowego sezonu politycznego 2017, nie oddając przesadnej czci Dzieciątku. Co na to wszystko Soros? Czy inne szatany będą blokować mównicę w Sylwestra? Odpowiedź na te i inne pytania w najnowszej szopce noworocznej napisanej oczywiście przez Mariana Miszalskiego – czytaj str. LIV

100 dni Trumpa

Jak wiadomo, pierwsze 100 dni u władzy, to często dni decydujące, bo potem łatwo wpaść w niekończący się dryf. Wolnościowi republikanie mają plan dla prezydenta-elekta Donalda Trumpa, który obejmie władzę od Baracka Obamy 19 stycznia. Trump też ma swoje wolnościowe zamierzenia. Jakie są te plany i czy zostaną wprowadzone w życie? Czytaj na str. XXVIII

PIS: pierwsza krew

Szalona lepperiada w wykonaniu posłów PO i Nowoczesnej, którzy wykorzystali wpadkę PiS związaną z planem wyrzucenia dziennikarzy z sejmu zaskoczyła decydentów partii Kaczyńskiego. Padły grube słowa o próbie zamachu stanu, zaplanowanej hucpie. Wszystko to być może, ale jest też faktem, że rządząca partia po raz pierwszy została zaszachowana i zaskoczona przez opozycję. „A co krwawi to da się też zabić” – jak mawia Arnold Schwarzenegger w „Predatorze” – czytaj na str. XVI

Spis treści:

Kraj

● Ciamajdan i majdan – Stanisław Michalkiewicz

● WEI ocenia rozwój – Rafał Pazio

● Potrzebujemy 5 milionów rąk do pracy – z prof. ROBERTEM GWIAZDOWSKIM rozmawia Rafał Pazio

● Kowalski nic nie złamał – Jan Bodakowski

● Pierwsza krew – Jan Piński

● Nie ma islamistów, nie będzie zamachów – z DARIUSZEM LORANTYM rozmawia Radosław Piwowarczyk

● „500 plus” na plus – Maria Kruszelnicka

● Jarosław Niemądry – Jan Piński

● Jak powstaje film „Rozstrzelać Polaków” – fotoreportaż

● Dotacje marnują wysiłek i pracę ludzi – z TADEUSZEM DURCZOKIEM rozmawia Tomasz Cukiernik

Świat

● USA: 100 dni Trumpa – Natalia Dueholm

● Białoruś: Łukaszenka oddaje ciosy – Antoni Mak

● Francja: „Siedmiu wspaniałych” lewicy – Bogdan Dobosz

● Ukraina: Wizy to nie wszystko – Marek A. Koprowski

● Rosja: Protesty dalsze i bliższe – Wojciech Grzelak

● USA: By żyło się lepiej… Nextdoor – Natalia Dueholm

● Niemcy: W Sylwestra będzie gorąco? – Tomasz Mysłek

Publicystyka

● Trump to dyktator – z YARONEM BROOKIEM, szefem Ayn Rand Foundation, rozmawia Tomasz Agencki

● Nędza narodowej monolatrii – Adam Danek

● Przepowiednia Bena Bernankego – Independent Trader

● Szopka Noworoczna 2017 – Marian Miszalski

● Nifty Fifty – Independent Trader

● Elastyczna linia marnotrawstwa – Leszek Szymowski

Felietony

● Marek Jan Chodakiewicz

● Janusz Korwin-Mikke

● Stanisław Michalkiewicz

● Adam Wielomski