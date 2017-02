Numer 9 (1397) z 20 – 26 lutego 2017

„Najwyższy Czas!” to największy magazyn w Europie, który bieżące wydarzenia komentuje z perspektywy konserwatywnej (społecznie) i liberalnej (ekonomiczne). To także najstarszy tygodnik na polskim rynku, nie licząc tych, które wcześniej zaliczyły bliższą bądź mniej pogłębioną współpracę z komuną. Przez 26 lat swojego istnienia twardo staliśmy po stronie wolności. Również teraz nie kłaniamy się politycznej poprawności. Możemy sobie na to pozwolić, bo nie korzystamy z pieniędzy publicznych kolportowanych pod przykrywką reklam spółek skarbu państwa czy też innych dotacji.

SPADLIŚMY W RANKINGU WOLNOŚCI: Polska ze wskaźnikiem 68,3 pkt zajmuje 45 miejsce w rankingu światowym i 21 w zestawieniu regionalnym mierzącym wolność gospodarczą, przygotowanym przez Heritage Foundation. To spadek w stosunku do minionego roku. Bardziej zresztą wywołany przez poprawę sytuacji w otaczających nas państwach niż radykalne pogorszenie sytuacji w naszym kraju. Ale to mała pociecha. Dlaczego tak się stało?

CZY TRUMP TO DRUGI REAGAN?: Drobiazgowa analiza jest oczywiście niemożliwa, bo Trump rządzi dopiero miesiąc, a Reagan rządził osiem lat. Jednak pewne rzeczy rzucają się w oczy. Nowy prezydent (a raczej jego obietnice) przyniósł ze sobą poprawę nastrojów konsumenckich, bez poprawy twardych warunków ekonomicznych. Czyli mamy na razie do czynienia z efektem placebo. A co będzie, jak Trump zastosuje prawdziwe lekarstwo?

Onet.pl i .Nowoczesna ATAKUJĄ MICHALKIEWICZA: – Jestem po rozmowie z moim prawnikiem, zdecydowałam się wystąpić na drogę karną przeciwko Stanisławowi Michałkiewiczowi [pisownia oryginalna]. Będzie to pozew cywilny o ochronę dóbr osobistych. W pozwie zawarte będzie żądanie przeprosin oraz wpłaty pieniędzy na konto organizacji Hejt Stop. Nie wiemy jeszcze, o jaką kwotę będziemy wnosić – grozi posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus. O co tym razem chodzi posłance, która słynie głównie z tego, że skarżyła się publicznie, iż ktoś w Sejmie szepnął o niej (wbrew faktom): „niezła d***czka”?

CAŁY SPIS TREŚCI:

KRAJ

● Morawiecki: Pitbull z PiS – Adam Wojtasiewicz

● Wolności, ty jesteś jak zdrowie. Polska spadła w rankingu Heritage Foundation – Rafał Pazio

● Polska ucieczka od wolności – Stanisław Michalkiewicz

● Opozycja – czyja, jaka?… – Marian Miszalski

● Hakmeni – Jan Piński

● Paradoksalne skutki polityki jagiellońskiej – Krzysztof M. Mazur

● Układ skarbowy – Leszek Szymowski

● Morawiecki walczy o czebole – Marek Łangalis

● Onet i .Nowoczesna atakują Michalkiewicza

ŚWIAT

● Niemcy: Nadzieje i kłopoty towarzysza Schulza – Tomasz Mysłek

● Białoruś: Co zobaczyć w Mińsku – Marek A. Koprowski

● Francja: Wojna niemal domowa – Bogdan Dobosz

● USA: Departament edukacji kończy swoje istnienie – Natalia Dueholm

● Ukraina: Julia Tymoszenko idzie na wojnę – Antoni Mak

PUBLICYSTYKA

● Czy Trump to drugi Reagan? Sprawdzamy! – Independent Trader

● Automaty zamiast biurokraty – Natalia Dueholm

● Rosja nadal nie chce zwracać kościołów – Marek A. Koprowski

● W kraju onanistów i samotnych kobiet – Jan Bodakowski

● Gonitwa za uciekającym VAT-em – Paweł Falicki

● Trzymam kciuki za Martina Schulza – Adam Danek

● Liberalizm imperiów i socjalizm peryferii – Jakub Wozinski

● Awantura o CETA – Janusz Korwin-Mikke