Amerykanie dostaną piękny prezent na święta. 1,5 biliona dolarów w kieszeniach obywateli. Czegoś takiego nie było od czasów Reagana

Donald Trump sprawi Amerykanom nie lada prezent w te święta. Prezydent planuje obniżkę podatków dla rodzin i przedsiębiorstw o łącznej wysokości 1,5 biliona dolarów. Republikanie przedstawili już zaaprobowany przez niego plan reformy podatkowej. Jest to największy taki plan od 30 lat.

Projekt reformy zgłosiła w czwartek zdominowana przez Republikanów Izba Reprezentantów.

Zakłada on między innymi obniżkę podatków dla firm i przedsiębiorstw z 35 do 20 procent, a także redukcję stawek podatku dochodowego od osób fizycznych z siedmiu do czterech. Odpis od podatku na dziecko wzrośnie o 600 dolarów.

Nowa reforma jest przyjazna nie tylko dla przedsiębiorców, ale także amerykańskich rodzin.

Cały system podatkowy ma zostać uproszczony.

Wypełnianie podatków będzie tak łatwe, że będzie można to zrobić nawet na pocztówce – twierdzi Paul Ryan, spiker w Izbie Reprezentantów, który podkreśla, że reforma jest zaadresowana przede wszystkim do przedstawicieli klasy średniej, która w ostatnich latach zaczęła w Stanach zanikać.

– Zasługują na chwilę wytchnienia. To może ich odciążyć – mówi.

– Naprawdę wierzę, że zrobimy to przed Gwiazdką. Uważam, że to będzie jeden z najlepszych świątecznych prezentów – Mówi Donald Trump.

Pomysł już spotkał się z krytyką ze strony opozycji.

To nieprzemyślany projekt, napisany po ciemku i stworzony tylko po to, by ograbić klasę średnią – powiedziała Nancy Pelosi, liderka Partii Demokratycznej w Izbie Reprezentantów.

Plan trafi niebawem do Kongresu, a już w przyszłym tygodniu do Senatu.

