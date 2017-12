Autobus wpadł do podziemnego przejścia. Są ofiary śmiertelne. Przerażający wypadek w stolicy Rosji [VIDEO]

Przy wejściu do stacji moskiewskiego metra „Sławianskij Bulwar” doszło do tragicznego wypadku. Do podziemnego przejścia wjechał miejski autobus. Świadkowie utrzymują, że pojazd poruszał się z dużą prędkością. Wiele osób odniosła obrażenia. Pięć osób zginęło.

Informację o wypadku podała rosyjska agencja prasowa TASS. Do zdarzenia doszło w zachodniej części miasta. Pojawiły się podejrzenia, że kierowca dokonał zamachu.

Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy. Agencja TASS napisała: wersja celowego wjechania autobusu w przechodniów (…) jest całkowicie wykluczona.

Mówi się, że kierowca po prostu stracił panowanie nad autobusem i zupełnie niechcący wjechał do podziemnego przejścia.

Zdarzenie zostało zarejestrowane przez miejski monitoring. Na zamieszczonym niżej nagraniu dokładnie widać moment, kiedy autobus wpada do przejścia.

Na miejscu pojawiły się już ambulansy. Trwa akcja ratunkowa. Zdecydowano się również na wysłanie trzech helikopterów, które mają zabrać najciężej poszkodowanych.

W wyniku wypadku zginęło pięć osób, a piętnaście odniosło rany.



