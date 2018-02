Do Żydów dociera, że wykrzykiwaniem głupot nie wygrają. Napięcie pomiędzy Polską a Izraelem opada

Strona polska i izraelska łagodzą napięcie wywołane przez nowelizację ustawy o IPN – powiedział we wtorek w TVN 24 szef MSZ Jacek Czaputowicz. Jego zdaniem obawy Izraela odnośnie nowelizacji ustawy są nieuzasadnione.

Minister pytany o „oczekiwania strony izraelskiej” względem nowelizacji ustawy o IPN, odpowiedział, że jego zdaniem „obie strony – i polska i izraelska – łagodzi te napięcie, ono opada także w Izraelu”.

Tłumaczył, że „strona izraelska obawia się, czy zapis” w nowelizacji ustawy „jest wystarczająco precyzyjny”. Dodał, że „te obawy są nieuzasadnione”. „Oczywiście ja też ciągle mówię, że być może ona będzie w przyszłości wymagała jakiejś interpretacji, doprecyzowania” – mówił.

„Mogą być różne formy tej interpretacji – może to być deklaracja rządu, może to być wspólne porozumienie, może to być wreszcie nowela, może to być też (…) wypowiedź Trybunału Konstytucyjnego” – wskazał. Podkreślił, że „kwestia nie dotyczy meritum tylko pewnej interpretacji i pewnych obaw”, na które jego zdaniem należy „reagować spokojnie i tłumaczyć”.

Dopytywany, czy po podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy „Polska wykona jakiś gest” w kierunku Izraela, odpowiedział: „Tak, bo po prostu trzeba te stosunki poprawiać”. Zapewnił, że Polska ma „przyjazne stosunki z Izraelem, jesteśmy sojusznikiem w wielu sprawach, wspieramy to państwo, razem badamy historię”. Dodał, że „historia Żydów polskich to nie tylko historia Izraela – to też historia Polski, to jest nasze dziedzictwo i tego my nie oddamy”. (PAP)