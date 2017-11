Dobry terrorysta to martwy terrorysta. To nie gra komputerowa. Tak Amerykanie rewanżują się za zamach Nowym Jorku. Niesamowite nagranie [VIDEO]

Donald Trump zapowiedział srogi rewanż za zamach w Nowym Jorku, którego dokonał „żołnierz” islamistów . W ostatnich dniach ataki na bazy i posterunki terrorystów nasiliły się. Do sieci wyciekło nagranie pokazujące jak Amerykanie niszczą konwój islamistów.

Prezydent Stanów Zjednoczonych ujawnił, iż islamscy terroryści jeszcze nigdy nie byli atakowani z taka mocą jak teraz. Działania amerykańskich sił zbrojnych mają być rewanżem za zamach przeprowadzony przez „żołnierza” ISIS w Nowym Jorku.

Powiązany z państwem islamskim Uzbek wjechał ciężarówką na ścieżkę rowerową zabijając 8 osób, a kilkanaście raniąc.

Koalicja likwiduje w Syrii ostatnie punkty oporu islamistycznych terrorystów. Po wyzwoleniu Rakki, która była „stolicą” państwa islamskiego, muzułmańscy ekstremiści bronią się w pojedynczych, izolowanych punktach.

Operacje w takich miejscach muszą uwzględniać obecność cywilów, którzy są „zakładnikami” terrorystów i często służą im jako żywe tarcze. Inaczej jest w otwartym terenie.

Terroryści próbując wydostać się z wyzwalanych miejsc, bądź przegrupować się, czy przemieścić do innych punktów, stają się łatwym celem dla ataków przeprowadzanych z powietrza. Nagranie pokazujące jedną z takich operacji likwidowania islamistów właśnie wyciekło do sieci. Konwój pojazdów zostaje całkowicie rozbity, a próbujący uciekać islamiści zabici.

Niewykluczone, że wyciek tego nagrania jest elementem jakiejś akcji propagandowej Amerykanów. Kilkanaście dni temu w sieci pokazał się film pokazujący jak w podobnej akcji terrorystów likwidują Rosjanie. Być może Amerykanie chcieli udowodnić, że nie są gorsi.

I’ll leave ya with this tonight…

‚Membah when Trump said ISIS will pay a price for #NYCTerroristAttack?

👇BEHOLD👇pic.twitter.com/zW9czvVSnC

— Boston🇺🇸Bobblehead (@DBloom451) 4 listopada 2017