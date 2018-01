Donald Trump tłumaczy się z głupich oskarżeń

Prezydent po raz pierwszy odniósł się publicznie do pojawiających się w mediach oskarżeń o rasizm. Trump oświadczył: Nie jestem rasistą. Jestem najmniej rasistowską osobą, z którą kiedykolwiek przeprowadzaliście wywiad. Najnowsza krytyka Trumpa ma związek ze słowami, jakie miał powiedzieć w czasie spotkania z senatorami w Białym Domu.

Dlaczego przyjeżdżają do nas sami imigranci z gównianych krajów? – miał wyznać Trump na spotkaniu z senatorami Demokratów i Republikanów, odnosząc się do imigrantów z Haiti, Salwadoru i Afryki – donosi dziennik „Le Figaro” i Washington Post. Prezydent zaprzeczył, że użył takich słów.

Podczas niedzielnego spotkania w klubie golfowym prezydent po raz pierwszy odniósł się publicznie do ataków i oskarżeń o rasizm. Stwierdził, że nie jest rasistą. Trumpowi towarzyszył przywódca republikańskiej większości w Izbie Reprezentantów Kevin McCarthy. Po tej krótkiej wypowiedzi prezydent udało się na swoje pole golfowe.

Wcześniej Trump próbował tłumaczyć się za pomocą Twittera, pisząc, iż język w czasie spotkania był ostry ale nie w sposób rasistowski. Prezydent zapewnił również o przyjaźni, jaką darzy Haitańczyków.

Never said anything derogatory about Haitians other than Haiti is, obviously, a very poor and troubled country. Never said “take them out.” Made up by Dems. I have a wonderful relationship with Haitians. Probably should record future meetings – unfortunately, no trust!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 stycznia 2018